来源：中国新闻周刊

作者：赵越

在卡塔尔世界杯激战正酣之际，青岛要申办世界杯的消息不胫而走。

近日，《青岛市“十四五”时期全国足球发展重点城市建设方案》（以下简称《方案》）发布。《方案》称“十四五”时期青岛将积极申办世俱杯、世界杯等重大国际赛事和中国足协系列赛事。

此举也让青岛成为目前中国所有足球发展重点城市中，唯一一家公开喊出要申办世界杯的城市。

本届世界杯的举办地卡塔尔，面积仅1.15万平方公里，号称迄今为止最小的举办地，世界杯开赛时，就被中国媒体描述为“面积和青岛差不多大”。

青岛“积极申办世界杯”的表述，也引发广泛关注和遐想。

但世界杯的候选者，基本由一个国家或几个国家组成的联盟构成。在中国，如果想申办世界杯或奥运会这类重大体育赛事，更需要国家层面的统筹、规划和支持。

青岛在地方性体育规划中提及申办世界杯，葫芦里究竟卖的什么药？

多年来，青岛一直是中国的足球强市。

2022年1月，在中国国家体育总局公布的“十四五”期间首批全国足球发展重点城市中，青岛和上海、成都、武汉、深圳、广州、长春、重庆、大连等8城一同入选。这也是青岛继1979年、1992年后第三次获评“全国足球发展重点城市”。

除了本身的足球实力，举办大型赛事也非常考验经济实力。青岛经济实力同样不容小觑。2021年，青岛GDP达1.41万亿，在中国各大城市（港澳台除外）中排名第13。

青岛本地诞生的优秀企业，同样与足球结下了“不解之缘”。在本届卡塔尔世界杯上，就出现不少“青岛元素”，比如海信、万德隆。

实际上，从2016年至今，海信已经多次赞助足球赛事。已经连续7届为世界杯提供旗帜产品的青岛万德隆纺织品科技有限公司，从今年3月份的预赛开始，就在赶制旗帜。

另一方面，青岛原本承接2023年亚洲杯的青春足球场，已于今年11月21日正式启用。这是一座可容纳5万名观众、符合国际标准的现代化足球场。

但这些并不能作为青岛申办世界杯的关键因素。因为不同于奥运会，世界杯的申办主体是国家。一般而言，世界杯的候选者，基本由一个国家或几个国家组成的联盟构成。作为候选者，需要提供至少12座球场。

在中国，如果想申办世界杯或奥运会这类重大体育赛事，更需要国家层面的统筹、规划和支持。

值得注意的的是，青岛市《方案》发布的规划时间是“十四五”时期，即从2021年至2025年。

在已经7次实地报道世界杯的资深体育评论人马德兴看来，如果想在“十四五”期间完成申办世界杯的任务，“在现有条件下几乎不可能完成”。

“国际足联有世界杯在各大洲轮流举办的惯例，刚举办过世界杯的大洲，未来两届都不得举办。今年世界杯在卡塔尔举办，这意味着最早2034年，世界杯才能再次在亚洲举办。”马德兴说。

按照目前国际足联的工作进程，2034年世界杯举办权将在2028年确定。即便国际足联敢于打破以往惯例，将2030年世界杯举办权放在亚洲，那么2024年将是角出举办地的时间。距这一时间节点不过一年多时间，目前来看，中国尚无任何申办迹象。

“对于城市而言，相比世界杯、世俱杯等涉及到国家层面的国际性赛事，申办区域性赛事的可行性更强，比如世界杯亚洲区预选赛。”马德兴说。

近年来，已经有不少城市加入了这一赛事的争夺战。

毫无疑问，即使最终能举办世界杯，青岛的角色更加接近承办。

有分析指出，青岛之所以敢于在地方体育规划中论及申办世界杯，也与国家层面早有相关计划密不可分。

早在2015年，中国国务院办公厅就发布了《中国足球改革发展总体方案》，其中明确提出中国足球的远期目标是成功申办世界杯足球赛，男足打进世界杯、进入奥运会。

此后，就经常传出中国要申办世界杯的传闻，但官方消息却迟迟没有进展。

另一方面，进入21世纪以来，举办世界杯已成为一门赚钱的“生意”。

卡塔尔世界杯是本世纪举办的第六届世界杯，纵观前五届世界杯，大多数举办国都盈利了。

2002年韩日世界杯，仅韩国的收益就达到了40亿美元，贡献了约0.74%的GDP增长；2006年德国世界杯，让德国获得超过200亿美元的收益；2010年，南非世界杯为南非带来约49亿美元的收入及13万个就业机会；2014年巴西世界杯更是创造了高达150亿美元的经济收益；2018年俄罗斯世界杯，除了带来近22万个新增就业岗位外，据俄罗斯官方预测，到2023年俄罗斯GDP有望因世界杯取得1500亿至2100亿卢布的增长。

本届世界杯，卡塔尔的投入高达2200亿美元，但主要花费集中在基础设施建设方面。不少球迷预测，考虑到中国大中城市均建有符合要求的球场且其他基础设施较完备，如果可以申办世界杯，大概率会盈利。

既然国家早有规划且世界杯本身盈利能力强，那么中国申办世界杯关键因素有哪些？

有业内人士向中国新闻周刊透露，中国国家男子足球队（简称国足）如果能再次打进世界杯决赛圈，可能才是中国申办世界杯真正的开始。

这就不得不提到国足的成绩——国足上一次也是唯一一次进入世界杯决赛圈，还是20年前的2002年。

不过，事情似乎开始出现转机。

在国际足联第68届大会上，美国、加拿大、墨西哥联盟赢得2026年世界杯的联合举办权。

与以往世界杯不同的是，2026年世界杯除了由三国联办，还将成为历史上规模最大的一届比赛，因为决赛圈参赛球队将从32支扩军至48支。亚洲区席位从原来的4.5个名额增加到了8.5个，国足打入世界杯决赛圈的希望大大提升。

即使世界杯在亚洲区的席位大大扩容，但鉴于国足今年在世界杯预选赛中1比3惨败给越南的战绩，一切还有很强的不确定性。

一般而言，世界杯举办的东道主国家，将自动获得世界杯决赛圈的参赛资格。比如这届世界杯的东道主球队卡塔尔。但花2200亿美元办世界杯却在小组赛中连输三场、仅进一球，卡塔尔被广大球迷戏称为“最惨东道主”，这似乎为中国提供了“前车之鉴”。

显而易见，无论是否申办世界杯，提升自身成绩都是中国足球当务之急。

尽管目前中国足球处于相对低谷期，但是从传统的足球强市入手，以城市为单位大力推进足球运动的发展，被不少业内人士当成提升中国足球整体成绩的重要抓手。

提出“申办世界杯”的《方案》，实际上就是青岛建设足球强市的一份具体方案。

具体而言，青岛发布的《方案》共分10个方面、47项内容。

《方案》提出，要让足球基础设施更加完善,每万人拥有足球场地达到1.5块。这些努力无疑能让更多人喜欢足球并参与到足球运动中。

作为中国传统足球强市，青岛自身在足球文化上具备深厚积淀。目前，青岛依然在不断培育足球文化。

马德兴认为，举办重要赛事对于一个城市的足球水平有促进作用，但更大的意义在于对城市整体形象的提升。“要想真正提升足球水平，必须依靠足球人才体系的建设。”他说。

在《方案》中，青岛要求加快校园足球的普及推广，各级学校把足球列入体育课教学内容，建立小学、初中、高中、大学相互衔接的“一条龙”人才培养体系。

另一方面，在联赛等职业足球方面，青岛也提了相关目标。《方案》提出：“至2025年，重点打造1～2支中超球队，使职业足球成为城市精神的载体和文化名片。”

这样的目标，当然离不开青训体系的支撑。

《方案》也提到，加强职业俱乐部青训工作指导，支持俱乐部青训梯队建设，鼓励俱乐部与青训中心、校园足球、社会足球青训机构等开展合作，建立青训体系与职业俱乐部梯队培养相衔接的模式;

不过，在马德兴看来，培养足球人才还存在非常关键的一环——业余体校制度。

“过去业余体校制度为中国输送不少优秀的球员，这种培养体系其实非常类似欧洲的足球学院制度，但遗憾的是，近二十多年来的市场化改革，让越来越城市的业余体校没有了足球项目。逐步在业余体校恢复足球项目，不失为建立足球强市的重要一环。”马德兴说。

