日本如今感染了冠病病毒 人们如何处理？

来源：微信公号“静说日本”

入冬，日本疫情有些反弹。

12月8日，全国新确诊感染者13万3065人，死亡243人。这一数字，比一周前的12月1日确诊数，增加了1万4864人，死亡人数也增加了61人。

神奈川县政府发表消息说，黒岩祐治知事（68岁）感染了冠病病毒。

8日上午，黒岩知事出现37.1度低烧，自己进行了2次抗原检测，结果均为阴性，因此继续在办公室处理公务。此后由于体温上升到37.5度，回到家中后，进行第3次检测，结果为阳性。目前，黒岩知事仅出现发烧症状，9日将去医院就诊。

据悉，12月2日，黒岩知事刚完成第5次疫苗接种，这第五次疫苗是美国辉瑞公司研发的专门针对奥密克戎病毒的疫苗，看来没能立即阻止病毒的感染。

日本政府在今年8月，就已经打开国门，完全放开。所以，感染冠病病毒，不再是一件惊天动地的事情，该干嘛就干嘛，最多说一句：“お大事に”（多保重）。

三年来，日本没有实施全民核酸检测筛查，也没有健康码和行程码，更没有封小区和封城区，因此，被确诊的2568万人，基本上都属于有症状者，更多的无症状者一直游离于社会之中，连他自己也不知道已经感染。

网上曾经流传过一段视频，说在京都的医院前，日本人已经横尸遍地。那是“抗日神剧”。当然，2021年夏季，德尔塔病毒最为凶猛的时候，感染者送不进医院的事也有发生，但是，日本好在还有一种制度，就是“出张医生”制度，也就是医生上门为你看病制度，这一制度，拯救了不少重度感染者的生命。

我今天一早，在微信朋友圈里写了一句话：“不知不觉中，我们熬过了很多苦难。只要坚持，总会有美好的事情发生。”

这三年，谁都不容易，无论是中国，还是日本。好在我们都扛了过来。望着蓝天，最痛惜的是，那些没能坚持住的生命！

我们已经进入后疫情时代，但是，疫情依然，病毒还在。

日本一天确诊10多万人，周边还是频频出现感染者。好在，绝大多数的感染者，都属于轻症感染者。

那么，日本现在感染冠病病毒后，如何应对？

首先，在出现发烧、喉咙疼等症状后，可以去附近的核酸检测站检测，日本把核酸检测，称为“PCR检测”。这类政府出资开设的检测站，检测免费。不去检测站的话，自己也可以去药妆店购买抗原检测试剂，自我测定，是两条杠还是一条杠。现在日本推出了一种新的检测剂，可以分检出是普通流感还是冠病病毒感染。

如果确诊是冠病阳性的话，就自主隔离。大多数人选择居家隔离，单个人住的话，那方便许多。如果与家人同住的话，一般是把自己关在一个房间里尽量不出来，家人戴个口罩送个饭菜，打开窗户通通风。也有人担心感染家人，自己掏钱去酒店住几天。

其次，当有明显症状时，可以联系当地的保健所，保健所会介绍你去医院配些退烧药之类的，并每天保持与你电话联系，询问症状变化。如果症状变得严重的话，会马上安排你去医院住院治疗。但事实上，更多的人在出现发烧症状时，自己跑到药妆店买退烧药或感冒药吃。

从11月28日开始，由日本盐野义制药公司研发生产的国产冠病病毒治疗口服药“XOCOVA”已经投入使用，而且这一种口服药主要针对初期症状者和中度感染者，因此，有发烧喉咙疼等症状的感染者，在确诊阳性后，可以到附近的诊所拿这一种口服药服用。当然医生会确认你是否怀孕、是否在服用高血压等药物？因为有些人不能随便服用。

这种口服药的最大功能，是能够阻断感染病毒的繁殖，防止感染症状变得严重，还能够大大减少病毒的传播力。临床的治疗效果显示，服用口服药后，体温、喉咙疼等感染症状减轻明显，身体会变得轻松。

总体上，日本社会对于冠病病毒已经没有恐惧感，感染了，自己在家休息，一般2-3天，发烧等症状就会逐渐消失。严重了，上医院诊治。

对于上班族来说，感染了，就向单位请假几天。等症状消失了，就去单位上班。同事也不会因为你感染过，而把你当成怪物。

一场百年一遇疫情的平息，需要一个过程，首先是治疗药物和治疗手段的成熟。其次是病毒的弱化。再其次是社会成员对于病毒的正确认识，还有自我保护意识的加强。抗争了三年，身心都需要疗愈！

对于冠病病毒，要当回事，但也不能太当回事。日本政府目前的应对国策是：“全面开放社会，管好老人病人”，同时尽快完成将冠病病毒从传染病2类降为5类的法律与专家审核程序，将其归于“流感”的级别。