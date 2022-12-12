中国防疫政策调整 广东速在全球招商、组织粤商出海

来源：GDToday

广州白云国际机场不久前迎来一批步履匆匆的旅客，伴随着飞机轰鸣声，一场跨越中国与新加坡的商机之旅正式开启。这是新加坡暂停两年之久的亚太区美容展再次迎来“久违”的中国客人。

随着中国防疫政策优化调整，作为中国外贸第一大省，广东近期陆续组织企业赴德国、马来西亚、新加坡等地参展，并在新加坡、日本、法国、加拿大等地举办了多场招商活动，积极链接全球资源，加快促进经济复苏。

截至目前，广东海外招商活动已硕果累累：广东省意大利仓、马来西亚广东商品展销中心相继揭牌，塞尔维亚（广东）新能源产业联盟成立，新西兰—广东商品博览会设立“不落幕”的交易窗口……发挥全球粤商会资源，广东省贸促会还推动在全球多地设立海外仓、建设更多广东商品展销中心，加速全球产业链供应链布局。

包机参展，“广东造”依然全球受捧

广东政府今年9月底便组织80多家广东企业赴德国参加法兰克福国际灯光照明展，此后又组织粤企赴马来西亚、新加坡参展。

LH796航班12月3日平稳降落在香港国际机场——疫情发生以来，广东首个政府带队组织企业家出境交流的佛山市经贸代表团顺利归来，他们在欧洲揽获超5亿元（人民币，下同）意向订单。

参展样品被抢购一空，客户热情高涨是多家参展企业的共同反馈。“在最后一天我的产品全部已经销售完了，同一款产品有五六个客人抢购，最后只能靠竞价了。”赴马来西亚参展的惠州市嘉瑶智能科技有限公司总经理李少艳感叹，时隔三年再次出访，“广东造”依然是受全球市场热捧的“尖货”。

12月中旬，广东还将组织149家广东企业共283人赴阿联酋迪拜参加2022年第十三届中国（阿联酋）贸易博览会，这也是近年来全国规模最大的包机出国参展团。

不少地方甚至已经开始规划来年“出海”行程：比如广东外贸大市东莞，光2023年上半年，就计划为企业组织安排参加美国拉斯维加斯国际消费电子产品展览会（CES）展会、香港玩具展、日本礼赠品及广告营销展、德国柏林电子展（IFA）等近50场境外展会。

按照广东“十四五”期间的规划，每年面向海外举办“粤贸全球”线上线下展会100场以上，面向中国国内举办“粤贸全国”广货全国行经贸活动100场以上，5年带动超10万家次企业参展。

发力“招商”，外资仍然看好广东

除组织包机“走出去”，广东也在想尽办法把商机“引进来”。今年11月举行的2022粤港澳大湾区全球招商大会通气会上，世界500强企业英国阿斯利康医药（广州）有限公司就和德国西门子能源有限公司同时签下协议投资广州。尽管受到疫情影响，外资仍然看好中国、看好广东。

广东省商务厅的统计数据显示，今年1至10月，广东实际使用外资达1546.7亿元，同比增长3.3%，其中制造业实际使用外资385.8亿元，占比24.9%。

12月3日，2家商业协会和22家企业参与的佛山经贸代表团带着过亿元外贸订单和多个合作项目从欧洲满载而归。这是2020年冠病疫情发生以来，广东省首个地市政府带队组织企业家出境交流的经贸代表团。这也被代表团成员认为是一场考验勇气的“破冰之旅”。

12月9日，2022年深圳全球招商大会正式举办，不少全球知名企业带来了他们最新的投资意向，大会共洽谈签约项目315个，涉及投资总额8790亿元，涵盖新一代电子信息、生物医药与健康等众多领域。

广东省商务部门表示，将继续加大外资招引力度，近期重点办好2022粤港澳大湾区全球招商大会。明年1月，广东省将围绕电子信息、新能源汽车以及生物医药、化工和食品等产业，组织各市政府和企业赴境外招商，全年计划在欧美、亚太以及RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）国家举办超过15场招商活动，吸引更多外资项目落户粤港澳大湾区发展。

粤港澳联动，更多行业受惠

除了包机参展，广东省商务厅接下来还将推出包车出外参展，地点就在一河之隔的香港。

以香港贸发局每年在香港主办的30多项大型展览会为例，其中11项是相关行业在亚洲最大的采购平台，而电子、珠宝、礼品、钟表及灯饰5项展览会，规模更是全球最大。

中国防疫政策调整、西方圣诞节需求增长、香港会展重启，三重利好叠加，“近水楼台”的广东正全力组织粤企包车参加香港国际性展会，助力企业争取更多订单。

不仅如此，在粤港澳大湾区内，除了香港有自由港的优势，澳门在对接葡语系国家上可谓得天独厚。

12月4日，首届中国（澳门）国际高品质消费博览会暨横琴世界湾区论坛在澳门收官，为年底的澳门传统经贸活动旺季打响头阵。

澳门特区政府经济财政司司长李伟农表示，这把内地庞大消费市场、琴澳联动发展优势以及澳门中葡商贸合作服务平台功能联系在一起，更多行业可从中受惠。