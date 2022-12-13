曙光已至 中国旅游业蓄势待发

来源：中国新闻网

挺过了“历史性艰难时刻”，中国旅游业迎来“复苏时刻”。

2020年以来，在世界变局加剧，疫情冲击等因素影响下，中国旅游发展面临前所未有的困境和挑战。三年来，随着疫情防控更加科学精准，疫情带来的整体风险趋于缓和，黯淡的旅游业也终于迎来“曙光”。

由中国旅游研究院和中国旅游协会共同主办的2022中国旅游集团化发展论坛11日-12日在北京举办，多位业内专家围绕旅游复苏展开深入探讨。

即将进入复苏向上新通道

疫情暴发以来，旅游业发展一度陷入“历史性艰难时刻”。为此，官方出台一系列普惠性纾困政策，帮助旅游行业渡过凛凛寒冬。

中国旅游集团董事长陈寅指出，中央和地方出台一系列纾困政策，从金融支持、税收优惠、稳岗就业、刺激消费等多方面推动旅游业复苏。今年以来，旅游、民航、铁路等行业退税超过五千亿元人民币，部分目的地的消费券对当地旅游消费的整体带动效能达到1：10以上的杠杆率，体现了政策的撬动效应和引导作用。

世界旅游联盟主席、中国旅游协会会长段强表示，过去三年来，普惠的财政、金融和社会保障政策，以及国家发改委、文化和旅游部等14部委今年年初对旅游业等五个重点领域的专门政策，都是对旅游业的托底保证。

“一方面用好中央和地方纾困政策托底，另一方面加强产品研发和市场创新以适应旅游休闲市场的新变化。业内对疫情的影响程度和波及范围，对市场复苏和产业振兴的认识逐步深化。”段强说。

近日，随着进一步优化疫情防控“二十条”“新十条”的推出和落实，中国疫情防控更加科学精准，旅游活动受疫情影响持续降低。

陈寅分析指出，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理，大大提升了旅游市场的信心；旅游景区等场所不再查验核酸检测阴性证明和健康码，方便民众出行出游。

“从近期的政策调整来看，旅游业很快将进入复苏向上的新通道，这将是一个渐进的过程，也是一个不可逆的过程。”段强如是说。

触底反弹动能强劲

展望未来，专家们普遍认为，旅游业“曙光”已至，蓄势待发。

陈寅指出，从市场反应看，旅游消费得到资本市场的广泛认可。

举例来说，今年8月中国中免H股上市，募资得到境内外资本踊跃认购，成为港股今年最大规模IPO，在股市波动的背景下市值仍保持坚挺，反映出资本市场对旅游零售行业和旅游消费升级预期的长期看好。

他继续说，从发展前景看，旅游市场是蓄势待发的巨大蛋糕。

数据显示，今年以来国际旅游业强劲反弹，前三季度全球国际游客量同比增长133%，预计全年全球国际旅游收入将恢复至疫情前水平的70%以上。

陈寅进一步指出，中国人口规模大，人均GDP超过1.2万美元，消费升级的趋势等基本面没有改变，行业触底反弹的动能强劲。

中国文化和旅游部部长胡和平直言：“相信有政策端各项有效举措的推出，有供给侧优质旅游产品和服务的提供，与需求侧人民精神文化需求的增长，只要我们齐心协力，旅游业一定能恢复生机，焕发活力，再创辉煌。”

除国内旅游发展势头向好外，出境旅游、入境旅游也迎来复苏“曙光”。

出境旅游方面，论坛期间发布的《中国出境旅游发展年度报告(2022-2023)》认为，中国游客出境旅游意愿变化明显，游客信心正在恢复，有信心前往更远的目的地。

入境旅游方面，《中国入境旅游发展年度报告(2022-2023)》指出，伴随入境隔离、签证政策的进一步放宽，加之国际航班的持续恢复，2022年有望成为扭转过去两年下滑趋势的一年。可以说，有序恢复是当前及未来一段时期内中国入境旅游市场的主基调。

正如陈寅所说：“中国旅游行业的冬天必将过去，春天必将到来。”