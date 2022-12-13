阿根廷队能否坚守“进四强必进决赛”传统？

来源：中国新闻网

当地时间13日晚，卡塔尔世界杯将开始进行半决赛，两届杯赛冠军阿根廷队和上届亚军克罗地亚队将率先决出一个决赛名额。

这是阿根廷队第6次跻身世界杯四强。阿根廷队素有“进四强必进决赛”的“传统”，他们在前5次半决赛中均获胜进入决赛，其中2次夺冠、3次获得亚军，此次能否坚守这一“传统”也是此役的最大看点。

从世界排名来看，阿根廷队位居第3，克罗地亚队第12，阿根廷队占据优势。

在世界杯履历上，阿根廷队是第18次参赛，除2冠3亚外，还4次进入八强。第6次参赛的克罗地亚队1998年才首次亮相世界杯赛场，已获得一次季军、一次亚军。虽然阿根廷队参加世界杯赛的总次数和总成绩占优，但在克罗地亚队参加杯赛期间，“格子军团”的成绩不逊于阿根廷队。

从球队阵容来看，双方都只保留了少数几位参加过上届杯赛的队员，两队灵魂人物梅西和莫德里奇均在队中。

阿根廷队有着以梅西领衔的豪华锋线，但后防相对较弱。前5场比赛中，阿根廷共进9球、失5球(不算点球大战)。克罗地亚队则有着令人艳羡的中后场。由莫德里奇领衔的中场有着最顶级的配置，被称为“叹息之墙”的门将利瓦科维奇则是该队最后也最稳妥的防线。在本届杯赛1/8决赛和1/4决赛的两场点球大战中，利瓦科维奇共扑出4粒点球，成为杯赛史上有此成就的第一人。

但克罗地亚队的攻击力稍弱，前5场比赛在常规时间内仅进5球，其中4球还是在小组赛中由实力较弱的加拿大队“成全”。

在球星作用上，两队不相上下。目前梅西已奉献4个进球、2次助攻，参与了阿根廷队全部9个进球中的6个，是阿根廷队当之无愧的最大功臣。因为位置的原因，莫德里奇仅有一个助攻，但本届世界杯场均铲球数及拦截数均为20次，为所有中场球员之首，“世界第一中场”同样当之无愧。

从本届杯赛的表现来看，两队都有些不尽人意。小组赛首战，阿根廷队被32强中世界排名倒数第二的沙特队击败，爆出本届杯赛的最大冷门。1/8决赛面对实力相对较弱的澳大利亚队仍有失球(2:1)；1/4决赛迎战荷兰队，在2:0领先的大好形势下被对方追平，最终通过点球大战惊险获胜。在比分领先后易放松懈怠，也成为阿根廷队在此前赛事中暴露的最大问题。

克罗地亚队虽然是上届杯赛亚军，但因队伍青黄不接，本届杯赛一直不被看好。在小组赛中，他们与摩洛哥队和比利时队均是0:0战平，唯一一场胜利来自迎战加拿大队。

但有着极强团队凝聚力的“格子军团”却是愈战愈勇、渐入佳境。在1/8决赛和1/4决赛中，均通过点球大战分别淘汰有望成为本届杯赛最大“黑马”的日本队和最大夺冠热门巴西队。

在上届世界杯小组赛中，克罗地亚曾以3:0完胜阿根廷队，让阿根廷险些从小组出局。因此，此役对于阿根廷队而言也有了些许“复仇”意味。

综合来看，阿根廷队纸面实力更占优势，但克罗地亚队更顽强、更善打恶战。阿根廷队若不能在常规时间内解决战斗，恐会步巴西队后尘。