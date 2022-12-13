婴幼儿高热并不等于重症

来源：北京青年报

北京市日前推出优化疫情防控工作措施，其中，优化调整隔离方式，具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离。随着社会面活动的增多，许多家长担心孩子感染新冠病毒之后怎么办？尤其是感染之后处于居家隔离状态，家中如有处于哺乳期的婴幼儿，家长在照护孩子时需要注意哪些？自己感染了怎么照顾宝宝？如何为孩子对症用药？针对家长朋友的疑惑，近日，北京青年报记者采访了首都儿科研究所副主任药师钟旭丽，为大家答疑。

北青报：婴幼儿太小还不会说话，如何判定宝宝是否感染？

钟旭丽：主要还是看孩子的症状表现。新冠病毒经过长期变异，感染后大部分以无症状和轻症为主。如果是无症状，即便家里有人感染了，但孩子没有表现出症状，家长不用过分担心，没必要非得给孩子测抗原查看有没有感染，也没有必要天天测。家长如果有风险或者已经阳性，一定要做好防护。家里如果有其他人，可以让其他家长照顾孩子，已经感染的家长要跟孩子保持隔离。如果家中没有其他人手照顾孩子，一定要做好防护、戴好口罩，在接触孩子之前先洗手，跟孩子说话时注意保持距离，不要跟孩子贴脸。

北青报：哺乳期的妈妈感染了，共同居家状态下，宝妈还能给孩子哺乳吗？

钟旭丽：新冠病毒主要通过飞沫或接触传播，主要表现为上呼吸道症状，目前并没有证据证明病毒会通过乳汁传播，宝妈如果感染了，可以将乳汁提前挤出用奶瓶喂给宝宝。如果家长实在特别担心，可以给孩子喝几天奶粉。

北青报：孩子感染新冠后会更严重吗？一般会出现哪些症状？

钟旭丽：从目前国内外的数据来看，儿童的临床症状比大人相对更轻，发生肺炎和重症的概率比成人低。大人病程在7天左右，小孩的恢复时间会更快一些，周期会更短，大约3~5天。症状仍以上呼吸道症状为主，比如发热、咳嗽、流涕等，可能有一些孩子后期会出现腹泻、呕吐等胃肠道症状。

北青报：孩子感染后发烧有什么样的规律？反复烧一直不见好，怎么办？

钟旭丽：与成人相比，孩子感染初期症状以发热为主，但高热并不等同于重症。只是因为儿童免疫系统发育不够完善，所以更容易出现发热和热度更高，但临床中多见于上呼吸道感染，极少出现肺炎。孩子感染后第二天、第三天可能会出现发热，温度高的可能会烧到39℃以上。家长可以根据孩子的情况进行判断，发烧会有一个进程，体温先达到一个高峰再往下走。如果孩子一直持续高烧，两三天温度都没有降下来，这时需要及时就医。如果孩子的体温到达热峰后有下降趋势，比如第一天烧到39℃，第二天38.5℃，在逐步往下走，孩子发烧的间隔时间也在延长，这种情况一般问题不太大。像流感病毒导致的发烧进程也是2~3天。同时，观察孩子的表现，要是发烧的时候蔫一些，不发烧的时候总体精神状态还可以的话，家长也不用过分担心，做好对症处理即可。但如果孩子一直很蔫，如出现面色苍白、青紫，或是表现得很烦躁，或是一直昏睡不醒、影响进食等等，遇到这些异常状况，就算发烧温度不高，也需要尽快送到医院。

监测体温时，如果是孩子正在发热的当天，家长可以监测得频繁一些，比如隔一两小时给孩子量一次体温，并记录数据，形成一个数据曲线。以最高温度为准，这是孩子发烧的热峰，看后续体温是否往下降，结合孩子的精神状态再做出相应的判断和处理。

北青报：什么时候给孩子吃退烧药？吃什么药比较好？

钟旭丽：一般推荐发烧38.2℃以上可以给婴幼儿吃退烧药，如果孩子有出现肌肉酸痛、头痛等特别不舒服的情况，不一定非得等到38.2℃，可以早点给孩子吃退烧药。不管是大人还是小孩，最安全的退烧药是对乙酰氨基酚和布洛芬，两种药物都有解热镇痛的效果，选择一种药物服用即可，不建议两种药物交替使用。其他的一些大人吃的退烧药不建议给孩子吃。退烧药的药效持续时间是4~6个小时，全天给药不要超过4次，过量服用有造成肝损伤等不良反应的风险。如果孩子不再发烧了，就没必要再吃了。

需要注意的是，孩子在退热的过程中会大量出汗，要注意给孩子补充水分，让孩子多喝水，避免出现脱水状况。

北青报：孩子咳嗽了怎么办？

钟旭丽：咳嗽其实是人体正常的自我防护机制，可以将一些病毒、毒素等通过咳痰排出体外。如果是轻微的咳嗽，不影响生活，没必要用药。如果孩子有痰咳不出来，可以对症吃一些化痰药，比如盐酸氨溴索、乙酰半胱氨酸、愈创甘油醚等，最好选择适合孩子的剂型，比如口服液、糖浆剂、颗粒剂等，尽量别选片剂。如果是干咳，程度十分剧烈，甚至影响睡眠、吃饭，可以选择一些含镇咳成分的药物，比如右美沙芬、福尔可定等。需要注意的是，不能给孩子使用含有可待因成分的中枢镇咳药物。

儿童常备药单

解热镇痛：对乙酰氨基酚、布洛芬

镇咳：右美沙芬、福尔可定

化痰：盐酸氨溴索、乙酰半胱氨酸、愈创甘油醚

腹泻：口服补液盐、蒙脱石

其他：电子体温计、无菌纱布、绷带、棉球、创可贴等