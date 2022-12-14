中国60后-00后的养老观

来源：新京报

个人养老金制度来了。11月25日，中国人力资源和社会保障部宣布，个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区正式启动实施，标志着我国养老体系第三支柱历经构想、筹备阶段到正式落地执行。

《如何老去》一书作者、医学博士常青写道：“今天，医学必须面对这一新事实：大多数人将活得很长，他们在很高的年龄才会死去。”在此背景下，如何养老就是摆在每个人面前的一道必答题。

近期，新京报贝壳财经记者随机采访了多位60后、70后、80后、90后以及00后五个不同年龄段的市民，有人提前规划已经过上了体面的退休生活，有人还在摸索着自己的养老规划图，有人还未考虑具体的养老事宜。(注：文中受访者均为化名。)

60后

“年轻时没想过养老问题”

张丽 退休工人

如果再让我年轻一次，我可能会从第一天工作时就拿出钱为养老做准备吧。年轻的时候，没想过养老问题。那时，单位分房，不用愁房子的问题，公费医疗，不愁看病的问题。

我和老伴儿主要依靠退休金生活。每个月虽够花，但略有些紧张。每个月定时要去医院开药，再加上平时的吃穿用度，退休金就用去大部分了。如果临时遇到其他花销，退休金可能就不够用了，需要动用积蓄。我平时很少理财，主要是在银行存款， 毕竟对我来说要保本为先。现在也没必要再单独弄个账户来投资了，毕竟手里的钱不多，需要一些“活钱”傍身来应急。

赵淑眉 国企退休职工

退休后感觉生活更潇洒了。如果没有疫情，我可能还在到处旅行呢。子女不需要我操心，身体还算硬朗。年轻时也没专门为养老打算，但添置了一些房产，没想到房租成了我退休以后重要的收入来源之一。

退休金虽不算多，但基本生活用度足够；其他收入则主要用于投资。我比较善于接受新鲜事物，除了银行存款，之前还买过余额宝，现在买了银行理财，也会定投一些混合类的基金产品。我的心态好，市场好的时候，每年投资收益怎么也比退休金多一些；市场不好的时候，我就权当是没有过这笔钱。投资收益主要用来提升生活质量、旅行支出等，让自己身心尽可能保持健康。

70后

“早储备才能提升生活品质”

张红红 民企员工

我也是近几年才开始有养老的意识，觉得真正意义上的养老至少到70岁才算开始。年轻人有时会冲动地要“提前退休”。看看周围，退休的人有多少能财务自由，家里没有牵绊的？

我是单身，养老考虑的要素和别人不太一样。在我的规划中，能自理时多做养老金储备，半自理时靠政府、机构提供的居家养老服务，不能自理时就卖了房子进机构养老。以目前的消费，能自理时每月一万应该是理想状态，半自理至少需要提升一倍，不能自理我就没有考虑过了。养老金储备我是从2017年开始做的，晚了些，目前养老年金目标一百多万，完成了将近三分一，短期内有些压力。越早储备，今后才能轻松提升家庭和自己的生活品质。

何美玲 退休职工

我今年刚好50岁，觉得自己还很年轻，退休后想趁着身体好到处走走，别让退休生活太无聊。养儿防老？我是不会这样想的，现在年轻人压力大，自己能过好就可以了。我现在退休金是3000多，要是没有什么大病，还能踏踏实实过日子。目前也不会感到焦虑，因为身边的朋友大多也都差不多。

李爱民 农民工

我还没有考虑过养老问题，感觉自己任务都还没完成。等小儿子结婚了就算完成任务了，到时候再慢慢考虑养老。先努力工作几年，趁着自己还能“干”得动，多挣点钱。等到60岁以后，想挣钱就困难了，到时候就回乡，一个月一两千就可以生活得不错。现在也不焦虑，乐观一点，高兴是一天，不高兴也是一天，主要还是保持一个好的心态。

80后

“不会拘泥于特定的养老理财”

王萌 大厂员工

我没想过养老的问题，眼下排在养老之前的事情还有很多未做，还是得先过好眼前。我正在准备失业备用金。今年大厂裁员的情况众所周知，虽然目前我暂时“安全”，但也要以防万一。下一步，还要考虑孩子的“教育基金”。

至于养老，我认为需要到一定的人生阶段之后再去考虑，比如孩子上学之后。当前我更需要多赚钱、多攒钱。赚钱就不用说了，就是努力工作。而攒钱就是用闲钱来做投资。我不算是风险偏好特高的投资者，所以投资以银行理财和基金为主，也在银行做一些定期存款。

任超 金融从业者

我离退休还有20多年，现在考虑养老太早了。目前的任务是多做财富积累，赚取更多的超额收益，因此没有专门拿出一部分钱来为养老做准备。不是说养老不重要，而是在这20年中，应该如何去为养老做打算，本质上还是投资规划的问题。

我不会拘泥于特定的养老理财，而是在更宽泛的产品面上，选择与我的风险承受能力和资产配置相匹配的产品。当然，这些投资未来也可能会对我退休以后的生活有所助益，但做投资本身并不是只为了养老，也为了当前能够生活得更好。

李菲 民企员工

我自工作第一天开始就在考虑未来如何养老的问题了。我在公司的人力资源部工作，对现在各种各样的养老政策比较了解。

最近各部委推出了个人养老金的相关内容，对我来说还挺有吸引力的。我肯定会开通个人养老账户，并按每年12000元的标准顶额存入资金。我正在研究哪个银行开户更划算，这几天已经有银行在给我发送优惠短信了。在个人养老金账户中，买产品能优惠、账户能减税，何乐而不为呢？除了个人养老金账户以外，我也会继续做其他投资，毕竟个人养老金账户中能存入的钱并不多。

90后

“打算在个人养老金账户里存点钱”

孙欣 项目管理经理

我的工作很忙很累，但还在坚持，希望趁年轻多存点钱，到40多岁就能提前退休。老家在农村，有地有房子，可以种菜养鸡，养老生活成本不高。但我也担心老了之后的看病问题，现在收入不算高，退休后更低，打算在个人养老金账户里存点钱，作为以后的医疗资金备用。

林梦 高中教师

我是高中老师，有编制，目前没有考虑过提前退休。一方面，确实热爱这份工作，另一方面，虽然有编制，但是在小地方，收入不高，平时也没有其他收入来源，不具备提前退休的条件。目前我没有为养老做额外投入的打算，工作稳定感觉不太需要为这个问题操心。

王子怡 人力资源职员

我对老年生活的标准要求还挺高的，就是父母需要帮忙的时候我能帮上，自己能保持退休前的生活水准。目前我的收入还不能支撑提前退休，估计还是会干到退休年龄。目前还没有为养老做更多准备，总觉得自己还年轻，可能到40岁左右才会考虑这个问题。

00后

“我还年轻，有很多时间准备”

康康 大学生

还没有考虑过养老问题，后续会提前做养老规划，买一些养老基金之类的。我觉得50岁算老年，还有大把时间去准备。退休后，可能返聘继续工作或者给儿女看孩子。在小城市每个月4000元就生活得很好，但希望自己达到1万元的水平。

许子轩 大学生

现在养老、工作压力很大，而且人均寿命不断延长，我觉得70岁后才算是老年。在我的计划中，老了可以生活在乡下，读读书，钓钓鱼，感觉很棒。每个月一两千也就够了。我还没有为养老做准备，等工作攒到钱，会买一些养老基金和保险。

张伊宁 大学生

我觉得60岁才算是老年人。希望自己退休后能够全世界旅游，这样的话，退休后每月5000元钱比较好，我希望自己能够达到七八千元。不过目前还没有为养老做准备，没有什么养老规划。反正我还年轻，有很多时间准备。