来源：北京青年报

12月12日晚间，世界台联在其官网发表声明，中国斯诺克选手颜丙涛因涉嫌操纵比赛结果，被立即暂停职业资格。此前已有梁文博等六位中国斯诺克球员被世台联暂停了职业资格，也就是禁赛。中国台球协会也随即做出处罚决定，停止了梁文博等六名球员在国内比赛的资格，预计颜丙涛的处罚也会马上下发。这可以说是中国斯诺克的灾难，因为这已经不是个人行为了，而是集团性质的丑闻，其负面国际影响深远。

世界台联是北京时间12月9日发表对中国六名球手的禁赛声明的，该组织主席弗格森决定禁止鲁宁、李行、赵剑波、白朗宁、常冰玉出席或参加世界斯诺克巡回赛比赛，即刻生效，原因是这几名中国球员和10月27日已被禁赛的梁文博一样，涉嫌以赌球为目的操纵比赛结果，正在接受调查。中国台协协会随即在12月11日发布了《关于停止梁文博等球员国内台球比赛资格的处罚决定》指出，自2022年12月11日起，停止梁文博、李行、鲁宁、赵剑波、白朗宁和常冰玉所有国内台球比赛资格。没想到在世台联发布详细调查结果之前，12日再传重磅消息，颜丙涛也涉及丑闻之中。之所以称之为重磅消息，是因为颜丙涛的成绩和世界排名要远高于此前公布的几位涉事球手。

颜丙涛是两位位列TOP16的中国球员之一，22岁的他是中国斯诺克新生代的领军人物，更是世界斯诺克首位00后排名赛冠军得主。早在2015年时，年仅15岁的颜丙涛便与周跃龙搭档，获得了斯诺克世界杯的冠军。

2016年转入职业后，颜丙涛在职业赛事中也连续实现成绩突破。2019年，颜丙涛在里加大师赛上一举夺冠，获得个人生涯首个排名赛冠军；在2021年斯诺克大满贯三大赛之一的大师赛上，颜丙涛在决赛中战胜希金斯，首夺大师赛冠军。今年的世锦赛上，颜丙涛又一举杀入八强，刷新个人世锦赛最好成绩。12月12日恰好是斯诺克苏格兰公开赛正赛开打的日子。作为赛会15号种子的颜丙涛，原本是要在延期资格赛中对决英格兰选手休吉尔，但从官方动态签表上来看，颜丙涛已经退赛，休吉尔不战而胜，自动晋级正赛。现在看来，颜丙涛已经退出了英格兰公开赛，而原因就是因为被世台联宣布禁赛，无法出战。

截至目前，已有两位涉事球手通过社交平台做出了表态，分别是年龄最小的2002年出生的小将常冰玉，以及37岁、年龄最大的梁文博，两人表达的态度却是完全迥异。常冰玉在微博上承认自己打了假球，他的微博长文称，在一场与威尔士球手杰米琼斯的比赛当中，是梁文博下了重注然后逼迫自己打假球，自己完全是受到了来自梁文博的威胁，今后将不会再犯错。而梁文博则发朋友圈否认打假球，并且威胁说：我宣布退役，退出世界台联举办的所有比赛。我可能要开一个发布会了，好好爆料一下这个圈子里的事情。

