你“双十二”买的东西发货了吗？

来源：中国新闻网

“同城快递拖三天”“‘双十一’下单‘双十二’到货”“一个月才送到没丢真是万幸”……近日，不少中国消费者反映快递发货难，收货更难。你碰到这种情况了吗？

快递发货慢、收货更慢

近日，快递小哥忙得不可开交，有消息称，一些快递点停摆，甚至出现爆仓的状况。有些超市同城蔬菜订单，部分地区也是显示“订单已满，请明日再约”。

即便是以“快”字著称的顺丰、京东，也出现发货缓慢情况。12日“顺丰崩了”登上微博热搜，很多中国网友吐槽，“同城不同区，顺丰发了三天。”“不仅仅是‘双十二’，早就出现了”。

还有消费者称“双十二”期间买的电商平台自营产品，发货日期也是拖了又拖，现在商品还没出库，预计12月18日送达。“这个送达日期也是时刻在变化，最开始显示预计16日送达，现在变成了预计18日送达。”该消费者称。

很多商家选择延迟发货，暂避物流拥堵情况。有消费者对中新财经表示，“12月9日在某电商平台下单，现在还没发货，发货日期不定，看很多商品显示，即便现在下单，预计五天以后才能发货。”

记者发现，在电商平台上，一些商家甚至直接选择下单后不发货，发货时间待定，多日迟迟不发货。

并且这种情况已经持续一阵子了，有网友分享，“说出来你可能不信，我‘双十一’期间买的东西，现在才收到，包装箱都是湿的，里面商品也被污染了，我直接拒收了，天知道它经历了什么。”

快递怎么了？ 多方回应

顺丰快递12日发微博称，12日下午，部分用户的顺丰速运客户端出现下单缓慢，经核实为系统异常，紧急修复后目前已恢复正常。

京东方面表示，针对近期整个行业面临的医药订单增加与“双十二”促销叠加等因素影响，京东物流从北京周边地区定向调派数百名一线人员，持续增援北京地区的物资分拣与配送工作。

美团表示，近期，随着各行业加速复工复产，外卖消费需求也在快速增长。“当前，我们正通过招募新人、优化运力调度等方式，持续提升区域骑手运力储备。”

盒马表示，目前，更多用户选择线上下单，带来了订单的激增。同时部分快递员、分拣员不能正常出勤，导致运力吃紧。

某快递公司相关负责人说，疫情防控优化后，恰逢“双十二”派件高峰，加之元旦春节临近等因素，给今年“双十二”带来很大压力，人员的缺乏也导致最近快递时效有延误，因为快递员会严格要求做好健康防疫。

“夜间派送”模式开启

中国国家邮政局13日发文称，快递业迎来新一轮业务高峰，末端投递压力较大，呼吁消费者多多理解。

记者注意到，物流快递各个链条正在想方设法加快恢复中。除了快递企业，记者还联系了多个菜鸟驿站，对方均表示，“现在正常运营中，可收发快递。”

国家邮政局表示，当前，快递企业正在加快统筹全网资源，保障平稳渡过业务高峰。邮政、顺丰、京东物流等开启“夜派”模式，延长派件时长，以保障快件尽快送达。

中通、圆通、申通、韵达、极兔、德邦等则通过成立旺季专项小组、设立帮扶基金、加强人员招聘、调配各方运力等方式，帮助基层网点恢复产能，保障寄递渠道通畅。

还有企业表示，正在努力增加运力。盒马相关负责人表示，目前，北京总部的文职人员已经有半数支援拣货、打包等岗位，盒马门店员工主动兼职配送员，还通过“共享用工”最大程度补充人手，提升服务能力。

最新的数据显示，12日邮政快递揽收量约4.53亿件，投递量约4.03亿件，揽收量和去年“双十二”基本持平。截至12月11日，全国关停邮政快递分拨中心已经清零，全国仅有北京等地400余个网点因涉疫处于关停状态，各地邮政管理部门正在积极推动解封。