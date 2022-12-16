孔子看2022世足赛：临事而惧好谋而成

来源：《联合报》

作者：刘明德

足球赛，一直是全世界最受欢迎的体育项目。足球，比的不只是体力、个人技巧，还比团队默契、拼劲、坚持，即使有最好的球星，教头的用人、战略和战术起的依然是关键的作用。

几乎所有人都以为，孔子只是一个文弱书生，整天“之乎者也”个不停，这是严重的误解。孔子也是一位军事家，而且不是只是纸上谈兵。事情就发生在西元前498年，根据《左传》记载，孔子担任鲁国司寇兼行相事期间，决定收缴地方军阀的武力，于是激起了叛变，地方军阀甚至攻入鲁国首都曲阜，鲁定公还得躲起来避难，这时孔子“命申句须，乐颀，下伐之，费人北，国人追之，败诸姑蔑，二子奔齐，遂堕费。”这一段话在说，在孔子指挥之下，平定了公山弗扰以及叔孙辄两人的叛变。

每一场球赛，都可以看成是一场战争。关于如何打仗，孔子给了一个很好的注解。有一次，子路就问孔子，“要是您将领三军，您会让谁跟随呢？”孔子回答：“必也临事而惧，好谋而成者也。”所谓的“临事而惧”，字面意义是碰到事情要懂得害怕，白话的讲就是未雨绸缪、保持冷静、不逞一时之勇，而所谓的“好谋而成”指的是“善于谋划并能贯彻谋划”，等待机会的降临，然后破门而入。

在这次阿根廷对克罗地亚的准决赛当中，阿根廷队可以说完美的实践了孔子的这句话。比赛之前，阿根廷这方面就故意放话，打算派出一名球员，要在比赛中“挑衅”一些容易冲动的克罗地亚球员，来打乱克罗地亚球员的攻防节奏。克罗地亚的教练在获得这项“有利情报”之后，想必调整了他的队伍，经过这一调整，人员、攻守就会变动，然而，这却是中计了。

其次，阿根廷改变原先战法，让对方误判。整场球，克罗地亚的控球率达到54％，而阿根廷才34％，克罗地亚有12次射门，而阿根廷才10次，结果却是阿根廷进三球，克罗地亚没进球。为什么？有一个原因是阿根廷改变了战术，从原本以控球为主改为防守反击。

为什么改变呢？阿根廷的逻辑是，既然克罗地亚有三名世界级的中场大将，阿根廷就顺着这个势，不跟克罗地亚抢球，全力做好防守，一旦球回到了自己手上，就以迅雷不及掩耳之姿展开反攻。这一招果然奏效。上半场阿根廷的两分，都是利用克罗地亚的来不及退防，快速中路推进，一举攻破球门得来的。

同样都想赢球，但是克罗地亚的教练达利奇(Dalić)的得失心似乎更重一些，这会有一个后果，那就是得失心越大，压力就越大。压力越大，越容易判断出错。这才能解释，为什么梅西罚进12码球之后，达利奇未能立刻切换战术，加强防守，稳住阵脚，这就导致在梅西进球5分钟之后，阿根廷的前锋艾瓦雷兹(Álvarez)在中场拿到球之后，几乎没有遇到阻碍，又一路杀到禁区，起脚射门，踢进了第二球。

比赛并没有如克罗地亚所愿进入延长赛，更没有PK赛，而于90分钟后结束，阿根廷以3比0赢了克罗地亚，挺进决赛。谁会抱走大力神盃，是法国还是阿根廷呢？那一定是能把“临事而惧，好谋而成”这句话演绎的最好的那一队。