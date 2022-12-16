来源：澎湃新闻

作者： 熊志

有网友反映，语音询问家里的科沃斯扫地机器人“能不能打孩子”，居然回答说：可以打孩子，并称“这是父母对孩子的爱，这样的子女未来会非常孝顺，棍棒底下出孝子”，还现身说法讲述了一段“自己”大二时被父母打倒在地的经历。

12月14日，科沃斯客服回应，技术部门在进行测试，当前问题已修复。对于语音包的漏洞，科沃斯方面解释称，语音包多为机器的基本操作，互动较少。言外之意是语音对话并不常用，所以没有完善。不过这倒是让人好奇，扫地机器人的回复，到底是编辑后存储进去的文本，还是在网上自动识别的一段网文？

“可以打孩子”的人机对话，让人啼笑皆非，却让一些所谓的智能产品在“裸奔”：哪里是什么人工智能，就是“人工智障”，而且违背了“机器人三定律”规定：机器人不能伤害人类。你以为这是“人类科技文明的最前沿”为你解答宇宙终极奥义，但是代码后面可能就是随便抓取了关键词匹配的一段网文念了起来。

有网友说，这属于“一个敢问，一个敢答”，问出“可以打孩子”的问题就不正常。但既然扫地机器人有语音对话的“基本操作”，那就该对一些天马行空的提问做好准备，而不是等到用户反馈才修复。

近几年来，以扫地机器人为代表的智能家居产品，在“懒人经济”的带动下备受欢迎，很多产品打着人工智能的旗号，把语音对话等交互功能，当成吸引消费者的重要的卖点。然而就像这次插曲显示的，所谓智能语音，有时候就是一种华而不实的噱头。

很多家长应该都知道，现在的孩子对智能产品兴趣很高，一个会对话交流的产品，会给孩子带来不少乐趣。以前它只是一种工具，现在仿佛成了一个可以交流的伙伴。越是如此，越应该重视用户体验，考虑到产品的交互性对孩子心智的影响。

总之，智能语音不是想说什么就说什么，想怎么回答就怎么回答，至少得给与积极正面、健康向上的引导。在网上随便识别一些网文，不加甄别地当成对话答案，这就是欺骗消费者。

今年某城市在封控时，有人问了某著名智能语音终端产品“城市何时解封？”，想不到，这个智能终端给出的答案，居然是我在媒体上发表的一篇有关评论。原来，我才是人工智能背后的大BOSS！

人工智能，不该是“人工低能”或者“人工智障”，不能是听起来高端，用起来鸡肋。既然打着智能化的旗号，那就该老老实实做好产品。否则智能化的外衣戳破以后，消费者也会有种被收“智商税”的感觉。