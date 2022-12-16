抢完黄桃罐头抢柠檬？有批发商一天接60个采购电话

来源：成都商报

作者：强亚铣

继黄桃罐头、电解质水后，柠檬成为当下又一个紧俏货。

红星资本局注意到，近日消费者对于柠檬的需求量暴增，不仅多个电商平台缺货，部分线下水果店也出现了抢购、涨价的情况。

12月15日，四川安岳县一家覆盖1000多亩的柠檬合作社的负责人告诉红星资本局，最近一天接了60多个电话，全是来采购柠檬的。

柠檬需求大增，平台缺货、线下涨价

近日，在网络社交平台上，不少网友表示柠檬出现了被抢购的情况，不仅电商平台断货，有部分线下店铺所售的柠檬也已涨价。

红星资本局发现，在盒马APP上，成都一门店的黄柠檬与青柠檬均已售罄。两粒装的黄柠檬约240克，售价4.9元（人民币，下同，0.96新元）；青柠檬200克，售价9.9元/盒，均显示补货中；甚至连柠檬百香果的套餐也显示缺货。北京一门店的黄柠檬、青柠等也已售空，只有商家自主发货的礼盒装柠檬仍在销售。

叮咚买菜平台上，成都市区内多个定位都显示柠檬缺货，包括青柠、无籽柠檬、黄柠檬等，冻干柠檬片也显示补货中。上海部分地区的柠檬及柠檬相关产品今日均已售罄。

此外，12月15日，红星资本局走访了成都市区内几家百果园门店，有两家店的店员表示，最近几天柠檬卖得很快，当日已经卖光。有一家百果园门店还有较少的黄柠檬售卖，被摆在店门口显眼的位置，价格为3.3元一颗。

水果批发市场里也出现了柠檬抢购热。12月15日，北京市双峪农副产品批发市场的水果销售商吕光告诉红星资本局，最近来店里买柠檬的人特别多，到现在店里只剩下几箱了，卖得很快。吕光表示，最近柠檬涨价了，之前是5元/斤，现在涨到了8元至10元/斤。

感受到柠檬需求量暴增的，还有在“中国柠檬之都”四川安岳经营一家覆盖1000多亩的柠檬合作社的刘宏国。12月15日，他告诉红星资本局，最近一天接了60多个电话，全是来订购柠檬的。

刘宏国表示，最近几天，水果批发市场、电商平台等都来找他订货，已经忙不过来了。“柠檬每天的出货量至少翻了10倍，要出3万-4万斤柠檬。”不仅出货量大涨，柠檬的批发价也涨了50%。

红星资本局注意到，从柠檬的批发端到销售端，都提到柠檬货源充足。吕光表示，接下来柠檬还会有货到店，不用抢。刘宏国也提到，柠檬货源十分充足。

网友用柠檬自制电解质水 专家：意义不大

在柠檬抢购热之前，黄桃罐头、电解质水纷纷火上热搜。

此前，网络上流传黄桃罐头能缓解冠病感染症状的说法，不少消费者将其列入囤货清单。

12月15日，盒马方面回复红星资本局称，鲜黄桃罐头的周环比增长为887%，每天到货就售罄。

除了黄桃罐头，最近富含VC的水果也销量大增。盒马表示，最近一周，(从高往低)蜂蜜、猕猴桃、柠檬、橙子、梨、橙汁、椰子、生姜等商品在盒马APP的搜索热度不断攀升。水果柑橘橙柚涨幅突出，青柠汁、粉柠汁等饮品也全线热销。

叮咚买菜也回复红星资本局称，在成都地区，柠檬、柑橘、梨等水果近两日的销量翻了一倍左右。由于消费者对柠檬的需求超预期，叮咚买菜正在组织货源，预计需要两天至天时间恢复正常供应。

红星资本局注意到，12月8日，上海市政府新闻办公室组织召开上海市新冠肺炎疫情防控工作第246场新闻发布会。发布会上，上海交通大学医学院附属瑞金医院院长宁光表示，对于居家治疗的朋友，建议家庭食疗，“比如没有症状者或者鼻塞者可以用新鲜柠檬切片泡水喝。”

还有网友表示，柠檬成为紧俏货或与电解质水缺货有关。在国家卫健委《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》和中国疾控中心《新型冠状病毒感染的肺炎公众预防指南：膳食营养临时指南》中，均提到“注意水、电解质平衡”或“适量补充含一定量电解质的饮用水”。电解质水成为一些人当前抢购的商品之一。

在电解质水缺货的情况下，不少网友将柠檬、盐、糖与水混合，代替电解质水，并在社交平台上分享制作方法。

北京营养师协会理事、中国注册营养师顾中一向红星资本局表示，上述配方并不能实现制成电解质水或者临床上补充电解质的要求。

顾中一表示，从新冠感染或者是发烧腹泻等脱水的情况来说，最容易缺的是钠和钾，严重一点还有可能会缺钙。钠也就是盐，而钾可以通过电解质水中的氯化钾来获得。“钾在普通的天然食物中，如柠檬，一般一个小一点的柠檬，含有的钾在80毫克左右，不太多，再加上柠檬很酸，你也不可能吃下一整颗柠檬，对于补钾的意义并不大。”