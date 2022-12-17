朋友圈里卖的抗原试剂，靠谱吗？

来源：微信公众号“长安街知事”

“[抗原试剂盒]，每天30万份供应现货，厦门提货，1000万份起批，之前一直问抗原的客户，抓紧联系我。”

近日，中国各地感染面迅速扩大，而新冠病毒抗原检测试剂作为普通市民确认自己是否安好的重要指标，一时间成了抢手货。与线上、线下“无货”、“需预约”形成鲜明对比的，是社交平台上此起彼伏的“叫卖声”。

“轻者至少会没收违法所得并处罚款，受到警告，重则可能会构成非法经营罪。”北京华卫律师事务所律师童云洪在接受长安街知事采访时表示，检测试剂属于医疗器械，如果没有相关的注册证、生产经营许可证就进行售卖，明显不符合法律规定，如果个人销售的抗原试剂检测又是假冒伪劣产品的话，还可能涉嫌生产销售伪劣产品罪。

“周二的时候我在朋友圈看到都是卖15一支，这两天好像还降价了。”身在辽宁的汐汐（化名）没能如愿抢到抗原试剂，因为弟弟似乎出现了感染的症状，朋友圈里冒出的一些卖货信息一时成了她的首选。

如果以一盒20支来计算的话，每盒售价高达300元（人民币，下同，约58新元），这样的价格让汐汐犹豫了。后来，又有朋友转发一个淘宝链接，她点开一看，75元5个，“还是15一支”。

“有需要抗原试剂的吗，7块一支。。。。。。”几天后，一些新的卖货信息又出现在了她的朋友圈里，此人声称“东西来自朋友的姐夫的医疗器械厂”，“我不赚钱。”

根据汐汐提供的信息，长安街知事尝试联系了其中一个卖家。该卖家称，25支一盒，268元，目前暂无现货，需要等到周六。

“货源能保证正品，是朋友去医院取来的货。”据该卖家描述，这位朋友是从某医疗器械公司进的货，并提供了经营许可证和营业执照。而当被问及是否有厂家售卖授权时，卖家称，“就是帮朋友卖货，开不了发票。”

诸如此类的售卖信息，还出现在多个社交平台上。

长安街知事注意到，早在2020年3月30日，中国国家药品监督管理局发布《中国对新型冠状病毒检测试剂和防护用品的监管要求及标准》，将新型冠状病毒检测试剂作为第三类医疗器械管理。而企业才是第三类医疗器械经营的主体，个人不能从事第三类医疗器械经营活动。

另外，根据《国家药监局综合司关于做好新冠病毒抗原检测试剂质量安全监管工作的通知》要求，在疫情防控期间，取得药品经营许可证或者医疗器械经营许可证，并具备相应储存条件的零售药店和医疗器械经营企业，可销售新冠病毒抗原检测试剂。

据中国新闻周刊不完全统计，目前已有约20家抗原试剂生产厂家发布了规范经营声明。而这些依托朋友圈、社交平台售卖检测试剂的卖家大多并不具备相关资质。

“如果你说帮朋友的公司卖货，能出具相关的授权委托，那你就属于销售代表，相关的发票和款项应由有资质的公司来出具和收取，都应该以公司的名义而非个人的名义进行。”童云洪认为，社交平台上所谓的“代人卖货”、“内部渠道”、“自己不赚钱”等都只是一种说辞，利用了消费者在货源紧张情况下急需要货的心理。

更有甚者，有网友花高价买来的不是抗原试剂，而是骗局。在一些社交平台上，有网友分享了自己的受骗经历——

“个人亲身经历，因为家里有人阳了，想给家里其他人都测一下，但是又买不到抗原试剂。然后刷到有个人说他有现货，可以闪送，于是心怀感激的加了他微信，通过支付宝转账。结果没一会微信就被拉黑了。货根本没送。大家一定要小心，擦亮眼睛，不要被骗了。”

相关帖子的评论区里，涌入了大量同样被骗过的受害者。

“遇到被骗的情况，首先要明确欺骗你的对象是谁，是否能提供相关联系电话、微信或者是支付账户，其次就是要保留付款记录和聊天记录，如果与对方协商未果应该选择向公安机关报警。”童云洪提醒，如今在网络平台受骗后，很多受害者连诈骗者是谁都无法确定，因此很难追回损失，还是应该从正规渠道理性购买抗原试剂，避免给不法售卖分子提供牟利机会。

长安街知事注意到，近日，中国多地执法部门正依法严厉打击各类囤积居奇和哄抬防疫物资价格的违法犯罪行为。

12月13日，北京市海淀区市监局查处首例高价销售抗原试剂盒案件。一盒25支的新冠抗原检测试剂盒售价250元，海淀区一摄影工作室被海淀区市场监管局立案调查，拟罚款30万元；16日，上海警方也通报查处一起加价50%无证销售抗原试剂的刑事案件。

目前，大量合规的抗原试剂，已在赶来的路上。据北京日报客户端14日报道，350万盒抗疫药品已投放医院及3000余家药店，同时，为满足市民对抗原试剂的需求，京东健康联合康华生物、九安医疗等品牌已开启不间断现货发售。

