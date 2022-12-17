专家：目前冠病规定“乙类甲管”但实际做法又是“乙类乙管”

来源：中国新闻周刊

“新十条”发布后，中国各地的疫情防控进入新阶段。最近以来，“朋友圈”内阳性人数飙升，买药囤药的热潮也随之而来，一些地方的发热门诊也出现排队的情况。

未来该做好哪些准备，普通百姓要注意什么，对此，中国新闻周刊对话全国人大代表、广州医科大学附属市八医院感染病中心首席专家蔡卫平。

“现在的情况有点像之前抢菜一样”

中国新闻周刊：防疫政策放松之后，不少人开始囤药，部分地区发热门诊也出现爆满的情况，对此您有什么建议？

蔡卫平：政策放松之后出现大量人员感染，这是预料中的事，奥密克戎的传播能力确实是很强的。但总体来看其实还好，感染者普遍的症状不会太严重，真正需要住院的人也不会太多，大部分就居家，或者是门诊处理一下就可以了。现在，其实只有两类人需要入院治疗，一种是有基础病未控制的人，因为得了新冠，导致原来的基础病加重，另一种就是确实因为新冠加重出现了肺炎。但现99%以上的是不需要去医院治疗的。除了小孩可能会因为高烧抽筋，成年人出现症状，只需要吃退烧药、止咳药就可以了，甚至一部分人如果症状不是很严重，不至于觉得太难受，其实连药都可以不用吃，没必要都去医院。

现在的情况有点像之前抢菜一样，很多人买了药放在家里备用，但真正要用的人却买不到药。其实我们备药不需要备太多，比如退烧药，不管是布洛芬还是扑热息痛，或者是其他的药，备一种就够了，而且一个人基本很少会高烧超过3天，不要乱吃、多吃药。如果发烧超过3天用退热药降不下来，那可能真的就该去医院了。

中国新闻周刊：现在有很多人会认为，感染一次就获得了免疫，所以早阳早好，您怎么看？

蔡卫平：现在是有这么一个说法，一旦感染奥密克戎之后，短期内不会再重复感染。所谓的再次感染，要么不是同一个新冠毒株，要么可能是过了一段时间，自身的抗体水平不够了。但一般来说，短期内重复感染的几率极低。

从这个角度来说，一个人阳了也没什么，大部分人自身还是能抵抗病毒对身体的伤害。但我们要考虑到一个问题，如果很多人都集中在一个很短的时间窗里去感染，会给社会尤其是医疗机构带来很大的压力，尤其是像老年人和有基础疾病这些特殊群体的治疗。

所以我们还是呼吁，尽量要加强自身防护，包括外出佩戴口罩，保持社交距离，减少社交活动等等。我们还是希望尽量拉长感染高峰到来的时间，尽量把这个高峰曲线压低压平，不要在短时间内出现特别陡、特别高的峰值，否则就算只有1%的人去住院，到时候也会导致医疗系统挤兑。如果医务人员在短时间大范围感染就更麻烦，连帮你看病的人也病倒了，医院还怎么运行？

中国新闻周刊：疫情放开前，我们看到公布的无症状有很多，但现在周围人确诊之后，基本都会有高烧、嗓子疼痛等症状？

蔡卫平：这其实是两种不同的状态。第一个，疫情放开之前，我们做的是全员核酸筛查，只要感染了，有没有症状都会被查出来。但现在取消了全员核酸检测，如果身体没有出现明显的症状，大家也不会主动去查，而发现阳性，基本都是有了症状才去查，这是筛查方式的不同。第二个，现在大家都用抗原来筛查，抗原能查出的阳性，基本都是病毒载量比较高的，可能症状也会更明显一些，但核酸检测要相对更敏感一点。也就是说，现在大街上一些人可能已经阳性了，只是说他自己不知道，没有症状，你自己做抗原未必都能测出来，或者说，检测出来只是很弱很弱的一条杠。

“会出现阳性照顾阳性的情况”

中国新闻周刊：目前不再进行全员核酸检测，也不再公布无症状感染者，如何做好疫情常态化检测、研究和预判？

蔡卫平：疫情监控还是要做的，但现在是定期抽样检测，通过随机取样检测，看这个地区阳性的比例有多少，用一部分人感染的病毒拿去分离，看基因型有没有发生改变等等，再根据这些数据做出分析研判疫情态势。这种流行病学调查，不需要全民检测的数据，你测1万个人也是，测100个也是这个基因型，通过抽样检测，同时对重点人群做好监测，就可以了。

中国新闻周刊：现在很多地方的医院都要求，医务人员只要症状不严重，尽量还是上班，很多人也担心出现院内感染？

蔡卫平：疫情防控政策放松后，医院要最大程度地收治病人，其实压力是相当大的。医护人员本来就是易感人群，每天接触的都是病人，而且核酸检测不再是必然要求，被感染的风险肯定要比普通人要高，如果阳性之后都要居家隔离导致减员，医疗机构基本上就瘫痪了，医疗服务也没法保证正常了。现在很多医院都要求，一般科室的医务人员阳性之后，休息一下没有太大的问题，就可以上班了，甚至会出现阳性照顾阳性的情况。只能说，医院最大限度地做好防控和管理，同时提倡大家都戴好口罩，尽量做好防护，尽最大努力减少交叉感染，要做到百分百是不可能的。

中国新闻周刊：随着政策逐渐放松，特殊机构尤其是养老机构的预防问题尤其值得关注，您有什么建议？

蔡卫平：养老机构还是要做好预防和预案。除了老人自己，比如那些进入养老机构的人，尤其是工作人员，还是要做好防护，出入戴好口罩，尽量不去人员密集的地方，减少聚集和流动，尽量不把感染风险带给这些脆弱的人群，同时，养老院内也要做好消毒、防护工作。另外，除了给老人做好疫苗接种，出现症状后，也要及时做好隔离和治疗，尤其对于有基础疾病的老人，还是要做好重点关注。最好是跟一家医疗机构有协议，确保需要住院的老人能够获得应有的医疗照顾。养老机构也要准备一些老人使用的常见药物，除了新冠对症治疗所需的药物外，还要准备足够的基础病治疗药物。基础病控制好了，新冠重症的风险也会降低。

“不要破罐子破摔”

中国新闻周刊：不少专家预测，接下来可能会在一个多月内或达到感染高峰，我们该做好哪些准备？

蔡卫平：我们刚才也提到，按照现在的情况，大部分人都会被感染。我们只能说，尽量能延缓这个高峰的到来，尽量拉长时间，在短时间内，阳性大量激增，肯定是受不了的，一些地方连外卖、快递的运力都跟不上，肯定也会给社会生活带来麻烦。

从个人角度来说，除了打疫苗，还是要做好防护，不要破罐子破摔。从政府的角度，除了做好各预案和调控，还要加大宣传教育工作，让大家科学地了解疫情，做好预防和应对工作。我们还是强调，尽量不要都集中在这个时候感染，再有一个月就开始春运，人员流动一旦加大，加上冬季比较冷，室内传播还是很快，又是流感发病季节，肯定会增加双重感染的风险，这些还是值得重点关注的。

中国新闻周刊：现在很多专家也在呼吁将新冠肺炎回归到“乙类乙管”？

蔡卫平：“甲管”和“乙管”最大的区别就是隔离的强度问题。现在，新冠病毒导致的重症率、病死率、住院率已经明显降低，而且中国的新冠病毒疫苗全程接种率已超过90%，我们已经掌握了病毒的传播规律，相当于已经具备了“乙类乙管”的条件。

其实，现在很多地方的防疫政策已经接近于按乙类管理了，如果发现阳性了，已经不再要求强制集中隔离，而是要求具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例在家隔离，已经按照乙类管理这个标准在做了。

但现在的问题在于，目前我们的规定还是在“乙类甲管”，但实际做法又是“乙类乙管”，如果不一致，可能就会出现一些其他问题。比如医院，现在要求不能拒收阳性病人，按照要求又得把他们和普通病区分开来，其实很多医院没有这个条件。如果没有分区条件，只是分房治疗，那医务人员走来走去，其实也是在增加传播风险，如果非要分区，那能收治的病人肯定会减少，必然会造成变相的医疗挤兑了。