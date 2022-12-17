中国网民讲述“冠病后遗症”：花费数万元报复性消费

来源：大河网

最近，疫情管控放开后，不少中国网友被感染，纷纷分享自己从“阳过”到“阳康”的切身经历，鼓励周边亲朋好友以良好的心态和正确健康的方式应对。同时也有很多“阳康”网友内心蠢蠢欲动：书写“后新冠体验”，表示要逛街、观影、吃火锅，那么“阳康”后，真的能放飞自我吗?

网友浅谈“新冠后遗症”：花费数万元人民币报复性消费

“反正阳过了，要把这三年没做的事情补回来。”一位名为“桑桑姐”的网友说，“太小看新冠了，它的副作用持续时间相当长，而且还有愈演愈烈的迹象，自从转阴之后，这大半年来，我们一家已经花掉了几万（人民币，下同），只能咬牙用搬砖挣来的钱承担。看朋友圈，发现阳过的人普遍有这些症状，尤其是有小孩的，后遗症波及的家庭不是少数。”

其实，“桑桑姐”所指的后遗症主要是报复性消费，因为疫情期间一直居家做饭，“阳康”后疯狂下馆子，把之前省下来的钱很快又花了出去，心野了，关不住了，总想出去玩，重走新藏线，去坐北美海拔最高的齿轨火车，去加拿大班夫冰川徒步，去美加边境开船钓鱼，去巴哈马波多黎各多米尼加坐游轮……

“反正阳过了，再也没理由困在家里大眼瞪小眼了，开始报复性地出门，花掉了不少积蓄。看多了人间悲欢，世事无常，该体验的早体验，不要想着耗子给猫攒了。”

网友“凤凰岗”微博发帖称“阳过之后阳康，彻底无视新冠。三年局促不安，从此可以放荡。”

“小白麻麻”发言：“一家三口全阳，儿子已经阳康，期待日后回归正常的日子。”

“擒牛记”称：“阳过后，就是阳康。回归正常的社会，大家安居乐业。为了自由，大家要构筑全民免疫墙。”

郑州网友“Jerry”自嘲要努力做到“封控不疯狂，放开不感染，感染不慌乱”。

网友纷纷在群里分享自己的抗阳经历，化身“私家医生”，交流“医术”，室内健身，增强体魄，共渡难关，共赴“《阿凡达》之约”。

“阳康”出门是否会“王重阳”？

钟南山介绍，卡塔尔的研究显示，感染了奥密克戎后，不管有无症状，有78%的人在相当长时间内都不会重复感染奥密克戎。同时，丹麦开展的一份样本量为数万人的研究表明，只要得过一次奥密克戎，98%的人就能避免第二次感染奥密克戎。“从这个意义上来说，得了奥密克戎相当于接种了一次疫苗。”钟南山强调，“当然，这不是鼓励大家去感染奥密克戎。根据国外的一些研究资料，感染后大多数人在相当长的时间内不会发生重复感染。”

北京佑安医院感染综合科主任医师、小汤山方舱医院医疗专家李侗曾表示：“感染后再感染的风险主要与自身免疫力和间隔时间相关。感染过以后，半年内肯定不用担心再感染了。老年人、婴幼儿再感染的风险比较高，但基本上也是在感染过三个月、半年以后。年轻人、免疫功能正常的人，半年内再感染的风险是非常低的，不用担心这个问题。”

这是否就意味着可以放飞自我

答案毋庸置疑，并不是。一方面，目前正处于呼吸道感染病高发期，除了新冠还有其他传染病;另一方面，奥密克戎毒株可能快速变异出新的亚分支，经过较长一段时间后，或有新的变异毒株出现，不排除少数康复者可能会再次感染。

因此专家建议在自身年龄、基础病等条件之外，接种疫苗已成为减少新冠病毒危害的最重要变量。感染前接种疫苗或者感染康复后再接种疫苗，都可以最大程度地降低再感染的风险。

专家强烈建议，仍然要做好呼吸道防护，不要降低防控标准，坚持佩戴口罩;注意手部卫生，以及喷嚏、咳嗽等礼仪;堂食不要面对面就餐。

正如大河网《河声》栏目倡导要《摒弃“早阳早好” 坚守慎终如始》所说，切莫在公共场合“随心所欲”，个人防护“任性逍遥”，导致“引火烧身”，再次坠入“阳河”，使得短期内感染人数急剧增加，病毒阴霾笼罩晴空，甚至会出现阳性“遍地开花”。在常态化疫情防控的大背景下，最好的防控措施就是搞好“个人防护”，名副其实地当好疫情防控“第一责任人”。每个人都是社会的一员，每个家庭都是社会的细胞，疫情防控离不开“你我他”。搞好个人和家庭防护，就是维护服从全国抗疫大局，就是为取得全民战疫胜利做贡献。