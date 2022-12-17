得了“幻阳症”？心理专家：对未知情况焦虑是正常反应

来源：澎湃新闻

最近，网络上频频冒出一种新的“不明疾病”——“幻阳症”。

中国网友纷纷表示自己出现了此疾病的诸多“症状”：1、总觉得自己身体哪里不舒服，咽痛、头痛、肌肉酸痛……2、参照网上或身边阳了的亲友的症状反复比对自身，对身体感受过度警觉与检查，例如多次吞咽口水以判断嗓子是否干疼、身体感到燥热便忍不住测量体温、肌肉有酸痛便担心是不是出现症状、一天多次测抗原等等；3、关注相关信息动态，例如身边有谁阳了、阳了有什么症状、多少人阳了、阳了后会如何……4、反复询问、分析、判断自己是否有接触阳性人员或环境的可能性及接触时间等等；5、既担心自己是否阳了，又希望早点阳了算了。

对此，上海市第十人民医院精神心理科心理治疗师徐辕虹、主治医师王美娟给予解答。两名专家均表示：“幻阳” 是对未知情况的焦虑，属于正常反应，不要一味害怕。

上述专家表示，从心理学专业来说当然不存在“幻阳症”，“幻阳”的出现，反映的其实是大家在面对短期内疫情发展迅速变化，心理上出现的不适应状态。调侃“幻阳”的背后，是大家对阳了之后未知情况的焦虑：青少年担心影响学业、中年人担心工作进度受影响的同时还十分担心家中老人孩子感染了怎么办、老年人担忧对身体状况的危害等等。

“经历了三年抗疫过程，大家先后经历过大大小小各种不确定性。面对未知的、不确定的情况，担忧、焦虑的情绪都是正常的反应，就算经历过再多，也仍然可能会出现。我们要做的，不是一味地害怕、担忧不可控的事情，恐慌的、极力的去避免负性情况的发生，而是尽量保持适度的情绪反应，并采用积极的、合理有效的方式应对。”徐辕虹说。

那么，面临感染的可能性，一直感到焦虑怎么办？

王美娟说，未来总是充满未知，试图掌控不确定性最终只是徒劳，往往越想要掌控则越容易不安、焦虑。我们要做的不是去掌控不可控的部分，例如我们每天接触的人、环境是否会有阳性，又在何时何地接触过哪些人、哪些东西；而是做好我们可控的部分，例如个人生活、家庭防疫状况。具体来说可以尝试以下内容：

1、理解自己因当下环境影响而产生的正常的焦虑反应。

2、关注权威平台、官方科学的信息，且关注疫情消息的时间不宜过长，适时转移注意力，减少过度暴露在信息轰炸之下而难以筛选、鉴别。

3、做好个人防护，科学预防，适度未雨绸缪，但要减少不必要的过度囤积、哄抢。如果一味地跟随焦虑情绪进行不恰当的预防与储备，对缓解焦虑并没有帮助，甚至有可能强化焦虑行为。

4、尽量保持自己的正常学习、工作和生活节奏，吃好、喝好、健康饮食，适度补充营养，保证身心得到充足休息。

如果真的变成“阳过”了，怎么办？两名专家表示：要相信权威，保持情绪稳定。

徐辕虹指出，目前奥密克戎变异毒株传播力虽然增强，但对人体机能的危害性确实是减弱了，大部分感染者表现为轻症或者无症状，因此真的阳了也不要有太多的心理负担。与其思前想后，不如保持情绪稳定，更有益于恢复健康。可以参考以下几点：

1、关注权威科学的信息指导，合理看待躯体症状，减少对躯体不适严重程度的灾难化；

2、正确服药、休息，若症状无法缓解或加重，请及时前往医疗机构就诊；

3、不必对阳了后学习、工作和家庭受到影响而过度担忧，要理解自己当前的困境，减少不必要的自责、内归因，将注意力从想法转换到可采取的有效行动上，例如好好休养以尽快康复、在有限的状态及环境下尝试做力所能及的日常活动。

总的来说，对于疫情与防疫的相关信息，应保持适当程度的重视，既不宜过分关注影响正常生活，也不能过分乐观而掉以轻心。更重要的是，无论没阳、“阳过”或者“阳康”，保持良好、稳定的情绪状态，都可以帮助我们提高对各种状况的实际应对能力。

最后，若发现“幻阳”无法通过自行调节缓解，甚至逐渐发展为“恐阳”，并对正常工作生活造成一定影响，建议您及时寻求精神心理相关专业人员的帮助。