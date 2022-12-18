克罗地亚与摩洛哥，都是胜利者！

来源：中国新闻网

卡塔尔世界杯三四名决赛于北京时间今晨结束。凭借格瓦迪奥尔与奥尔西奇的进球，克罗地亚2:1战胜摩洛哥，连续两届世界杯进入前三。摩洛哥虽遗憾告负，但仍创非洲球队历史最佳战绩。

由于无关晋级形势，也没有冠军包袱，季军战往往是一届杯赛中最精彩的比赛之一。近五届世界杯的三四名决赛，场均进球数高达3.8个。

对于两支参赛球队而言，季军也有着特别的意义。克罗地亚主帅达利奇与中场主力科瓦契奇赛前均表示，克罗地亚队在1998年曾获得世界杯季军，那对他们的国家而言非常重要，如今球队希望带着另一块奖牌回家。

作为首支跻身半决赛的非洲球队，摩洛哥每前进一名都在刷新着纪录。世界杯近百年历史，除欧洲与南美球队外，只有三支队伍曾进入四强，摩洛哥正是其中之一。

不过阵容方面，有伤在身的赛斯、马兹拉维、阿格尔德等球员，今天均未首发。多名主力伤缺对摩洛哥钢铁防线的负面影响，从比赛开场伊始便显现出来。

第7分钟，克罗地亚获得定位球机会，佩里西奇禁区内头球助攻，格瓦迪奥尔鱼跃冲顶破门，帮助格子军团取得领先。不过仅仅2分钟后，摩洛哥队迅速将比分扳平。同样是定位球机会，达里门前头球建功。

两队在比赛中并不保守，精彩的进攻配合不少。半场结束前，克罗地亚再次取得进球。奥尔西奇在禁区边缘突然起脚打门，皮球画出美妙弧线后击中立柱内侧入网。

进入下半场，比赛节奏不减。两队互有攻守，但均未能取得进球。终场前，恩-内斯里的头球攻门颇具威胁，可惜皮球高出横梁。错失最后的扳平机会后，摩洛哥队没能再创造奇迹。

2:1，克罗地亚拿下比赛，获得本届杯赛季军。从1998年迄今的7届世界杯中，克罗地亚6次打入决赛圈，获得1个亚军和2个季军，战绩彪炳。

随着终场哨响，莫德里奇又一次出色完成了他的使命。

昔日一起征战沙场的队友早已纷纷告别，唯有37岁的莫德里奇依然不知疲倦地奔跑，在球场上燃烧至最后一刻。

此前媒体报道，这是莫德里奇世界杯的最后一舞。作为中场大师，虽然未能再次站上决赛舞台，但他连续两届杯赛率队跻身三甲，这已是令人难以置信的成就。

在“魔笛”的言传身教下，以格瓦迪奥尔为代表的克罗地亚年轻一代，已经茁壮成长。季军战中，打进一球的格瓦迪奥尔当选最佳球员。经过世界杯的洗礼，年仅20岁的他成为一众欧洲豪门争夺的对象。

曲终奏雅，余韵悠扬。“魔笛”的旋律，引领着格子军团走向光明的未来。

年轻的摩洛哥队也将告别本届世界杯，这是一段奇幻的旅程。虽然今天未能更进一步，但获得殿军的他们依然刷新了非洲球队最佳战绩，写就历史新篇。

历史上第4次向世界杯四强发起冲击的非洲足球，这回终于得偿夙愿。从不被看好，到先后淘汰西班牙与葡萄牙，摩洛哥队让这甜蜜的梦想成真。

多年以后，当卡塔尔世界杯被再次提及，球迷会回想起有这样一支球队，他们依靠不灭的斗志与坚定的信念，将自己写入世界杯历史。

历时近一个月，63场比赛过后，本届杯赛仅剩下最后一场角逐。北京时间18日晚23:00，位于多哈的卢塞尔体育场内，卡塔尔世界杯决赛将在阿根廷与法国之间打响。

是梅西加冕，还是法国卫冕？本届杯赛的最大悬念，即将揭晓！