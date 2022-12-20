来源：微信公号“深燃”

过去一周，你周围有多少朋友“中招”了？

自12月7日，中国国务院联防联控机制宣布除特殊场所外不查核酸证明和健康码、无症状和轻症患者可居家等措施以来，全国持续出现感染病例，其中有不少是在北京独居的年轻人。深燃找到了6位“中招”的北漂独居感染者，聊了聊他们过去十天的经历。

他们都出现了冠病的典型症状：前两天主要是高烧、浑身酸疼、乏力；转低烧后，小刀割嗓子、水泥封鼻子、咳嗽流涕等症状加重，味觉和嗅觉也短暂消失。

独居的他们或多或少面临着一些难题。有的人高烧、咳嗽到八个晚上睡不成整觉，但工作一直没停；有的人烧到39.8℃，头疼到想吐，冲进厕所吐时却晕倒在地；有的人在感染后不知情夜跑了5公里，发病后疼到整夜睡不着；有的人在“阳”之前，排队一个多小时买了600多元的药；有的人不敢告诉爸妈，一边发烧一边拒接视频；还有的人因为家中没有温度计，一直不知道自己烧到多少度。

好在，他们并不是孤立无援，家人轮番问候，朋友之间、邻里之间互相接济药物、抗原，有人还收到了没见过面的微信好友送来的退烧药。

现在他们中的一些人已经阳转阴，这次感染冠病的经历过后，他们都表示能够更坦然、更乐观、更平和地对待病毒，对友情、亲情和邻里情也多了一份更深刻的理解。“所有的症状都在感冒加发烧的范围内，不算‘可怕’，但的确难受，不要觉得无所谓”；“希望大家都能早点行动自由，生活和工作秩序恢复正常”。

下次至少准备个温度计 知道自己烧了多少度

旖诺，36岁，北京朝阳区

12月8日周四下午，我突然感到身体不舒服，有低烧、嗓子疼的感觉，但我当时非常忙，在线上盯一个直播活动，就没当回事。

到了12月9日下午，身体实在难受，我就跟朋友借了一个抗原，一测是两道杠，确诊冠病阳性。我并不清楚感染原因，因为在确诊前我已经居家十天，只是隔两三天会下楼倒一次垃圾。

和不少朋友交流后，他们都觉得我的症状更严重，而且开玩笑说我把冠病十大症状给集齐了。

我嗓子疼，嘴里一直渴到冒烟，一会儿不喝水就要干呕的那种，期间还恶心呕吐，味觉、嗅觉完全消失，连着烧了四天，一直到第八天还是整夜整夜地咳嗽，严重时经常震出血丝，浑身酸痛、头晕头疼、鼻塞流涕这些也都没落下。

我的味觉、嗅觉在第二天减弱，第三天就彻底没有了，夸张到我把一勺老干妈吞下去都尝不出味道，一罐黄桃罐头下肚，除了“凉飕飕”也没尝出甜味。

这十天过得迷迷糊糊，做饭不规律，吃饭也没心思，经常是饿了就凑合做一点吃。前几天因为发烧头疼+口干起夜，后几天因为咳嗽+口干起夜，导致我连着八个晚上几乎没睡成觉。只有一两次能连续睡着一小时，很多时候都是半小时甚至十分钟一觉。有一次凌晨两点，我干脆泡上一壶柠檬水坐在那喝，反正也睡不着，不喝就咳得难受、喝了就得总起夜，索性不躺下了。

因为我从确诊的第一天到现在一直保持工作，最痛苦的是睡不着觉精神很差，工作状态受影响，就陷入了恶性循环。

药、抗原、温度计，这些我全都没有来得及准备，这导致前面几天我一直生扛没吃药。后来我的抗原是朋友闪送给我的，布洛芬是朋友分了她的一半给我的，润喉糖是朋友快递给我的，还有一位微信好友，我们此前并不认识，却亲自上门给我送了几包冲剂。

这次冠病的经历，让我看到了很多人性的闪光点，也感受到大家的“苦中作乐”，已经把“阳”当作了“社交货币”。

我的经验是，所有的症状都在感冒加发烧的范围内，不算“可怕”，但的确难受，不要觉得无所谓。到12月17日，也就是我有症状的第十天，我阳转阴了。

虽然我的症状比较多，个别比较重，但体验过后，心里就有数了，这次踩过的坑，下次肯定会注意。比如，我起码会准备个温度计，这些天大家都在说自己烧了多少度，我有点小遗憾，都不知道自己烧了多少度。

最难熬的时候 是身体帮我“断电”度过的

璐璐，31岁，北京丰台区

12月10日是我的生日，我约了一个居家很久也特别“宅”的姑娘来家里玩。11日晚上，她开始发烧，13日测出抗原阳性。我紧跟着她开始发烧，12月12日是我出现症状的第一天。

我最初的症状是头晕，嗓子变声。第二天最难受，从37.4℃烧到39.2℃，咳嗽、胸闷、头疼、肉皮疼、乏力、没有食欲、感觉眼睛要冒火。

当时，我的朋友们最高的烧到39.6℃，其次是39.4℃，我起初的39.2℃略逊一筹，但到第二天晚上就以39.8℃“高”过他们。

我当时直接爬起来，手机都拿不稳，手抖着拍了照片发了朋友圈，好多人过来关心我。有个北京的好朋友在留言区开玩笑地说，“努努力，凑个整儿（整数）”。

烧到39.8℃实在太难受，头疼得想吐，我就吃了一粒止疼药，它也有退烧的作用。吃过药后，头疼有所缓解，隔了四个小时，我按照说明书又吃了一粒。

结果那晚我“大姨妈”来了。冠病和姨妈同时，真的能把人烧晕。我半夜起来想烧壶热水喝，结果刚站到厨房，就开始浑身冒冷汗，头晕耳鸣、恶心想吐。

我就冲进厕所，还顺手抓了根皮筋想把头发先绑起来再吐，结果把别的东西给带倒了，然后就看不见了，等再睁眼的时候，我整个人躺在地上。我也不知道自己在地上待了多长时间，有意识以后就赶快挣扎着爬出厕所，冲回房间的床上，等我再醒来已经是第二天早上了。

事后想起来，我觉得可能是最难熬的时候，身体帮我“断电”度过的。

进入第三天，体温保持在38℃以上，难受的状态有所缓解。第四天是发烧以来精神状态最好的一天，我还下床做了顿简餐。但我的嗓子开始疼，声音变成了严重的气泡音。我们平时关系好的六个人有个小群，我还用气泡音挨个给大家录了晚安音频。

进入第五天，我从高烧状态变成重感冒状态，嗓子疼、鼻子堵、脑门烧、舌头有一种麻木感、嘴唇干得爆皮，我就玩命喝水。睡眠质量始终很差，总是醒，醒了之后一身汗。

这次生病，体会到什么叫“人间自有真情在”，北京和外地的朋友都问我缺什么要给我寄，也有朋友给我精神上的支持，互相陪伴。我建议独居的朋友和家人朋友随时保持联系，一定要有人知道你的处境。

在此之前很长一段时间，我的工作已经全停了，这些天实在是做不下去其他的事情，想拿本书看看，完全没有力气，也没有精力，只是浑浑噩噩地刷短视频。我希望身体尽早康复，能尽快回到工作岗位。

典型症状都体验了一遍 高烧到39.6℃还在工作

青豆儿，30岁，北京朝阳区

我是12月8日确诊的，第一次测抗原就中招了，结果显示弱阳。感染前，我已经居家办公了一阵子，也没去过大规模人群聚集的地方，所以根本不知道感染源。

我算是把冠病所有的典型症状都体验了一遍。前两天主要是高烧、浑身酸疼、乏力，高烧退了之后，开始嗓子疼、吞咽如刀割、咳嗽、流鼻涕，这些症状有所缓解之后，味觉和嗅觉又消失了。

最难受的时候，就是高烧导致浑身疼痛，以及吞咽像是在吞刀片，疼得掉眼泪，半夜经常疼醒。

晚上睡不好是最痛苦的，一直处于昏昏欲睡但又睡不踏实的状态，吃了退烧药不停出汗，床单和被褥湿了又干、干了又湿，要么被疼醒要么被咳醒，只能睡一会儿醒一会儿。前两天晚上，我都是靠郭德纲的相声转移注意力，后来，开始听罗大佑和李宗盛的演唱会了。

我日常备有布洛芬，但没买抗原，还好朋友有囤货，分了我一些，闪送的跑腿费比抗原还贵。还有住附近的朋友给我把川贝枇杷膏送到了门口，有朋友买了电解质水给我，还有朋友半夜给我抢了黄桃罐头和冰淇淋。邻居也很热情，特意问候了我，让我需要帮忙的时候跟他说。

这些都让我觉得特别感动，好像独居生病也没什么难度，也没有特别想家或者需要人照顾。我感觉，只要具备基本的自理能力，准备好水、药、纸巾和食物，没太大问题，这几天你不会有什么食欲，也吃不下饭，所以也不是很需要人做饭收拾。

独居人士不太方便的地方，就是生活垃圾不好处理，因为没法出门，也担心携带病毒，我把每天的垃圾打包了放在门内玄关处，准备等康复了一起处理掉。

感染后，我第一时间发了朋友圈，也一直在记录自己的症状，还把抗原自测的结果发到了家族群，感觉现在大家的心态都很平和，能够科学看待冠病病毒。爸妈、亲戚和朋友，每天都会来询问我的状态，还有在外地感染的亲戚和本地感染的朋友，每天都和我交流症状以及病情进度。

我的经验就是多喝水多休息，特别难受的时候可以对症下药，主要需要储备的是退烧药。心理上，也不需要太紧张，这些症状都得走个流程，正常情况下几天就消失了。

虽然阳了，即便是在高烧到39.6℃的时候，工作还是正常进行中，这就是打工人的基本素质，也是打工人的宿命。

现在就是期待赶紧康复，到时候我就自由了，可以把之前想去的地方都去一遍，想做的事情都做一遍，去堂食，去看电影，去逛公园。希望大家都能早点行动自由，生活和工作秩序恢复正常。

浑身疼得像被壮汉暴揍 父母的视频电话不敢接

甘甘，32岁，北京通州区

我是12月11日确诊阳性的，事后来看，是我小看冠病病毒了。

12月10日那天，我“全副武装”逛了趟超市，当时还庆幸进超市终于不用扫码看核酸了。12月11日下午，我开始感觉脑袋昏昏沉沉，心想外出全程都做了防护应该没事，还喝了一罐啤酒“杀菌消毒”，喝完更加头昏眼热，以为是酒劲儿上来了也没在意。

结果晚上睡着觉，我就感觉不对劲了，半夜起来一测体温38.5℃，测完抗原发现自己“阳”了。接下来，头、胳膊、腿和腰疼得死去活来，那种感觉就像是你在跑了个马拉松四肢严重乳酸堆积的情况下，又被几个壮汉暴揍了一顿，疼得我直在床上打滚。

一连三天，我都是在反复发烧中熬过来的。我自认为骨子里是一个非常独立、不喜欢依赖别人的人。但在烧到39℃、整个人已经分不清是醒着还是做梦的时候，照顾自己还是有点力不从心。

当时家里的退烧贴用光了，我就胡乱从冰箱里拿出了一贴面膜糊在脸上降温，不到十分钟面膜纸就干了，我只能从冰箱翻出了几个冰袋用。

由于我住的是一个Loft，为了省下爬楼梯的力气，我那几天都睡在楼下的沙发上；那几天周边外卖店都关门了，本想点碗粥，一看配送费20.8元，赌气没点，反正也没胃口，全靠喝水和吃水果撑着。

到了后期“嗓子吞刀片”的阶段，我看网上的攻略可以用浓盐水漱口缓解，结果盐分浓度没调整好，不仅干裂的嘴巴被蜇得生疼，还当场吐了出来。另外比较难以忍受的，是由于一直没出门而堆成山的垃圾。

阳了之后，我第一时间在凌晨发了个朋友圈，屏蔽了家人，主要是给领导看的，不然不好请假。不过虽然发烧了，平时清醒的时候还是得紧盯着工作群，这大概是打工人最后的卑微了。

一直到快康复，我也没敢跟爸妈说，怕他们担心。有一天我妈给我打微信视频，我都没敢接，只跟她说我在加班，装作风轻云淡的样子，实际上人已经快“烧熟”了。

我还记得我感染的那几天，北京的风巨大，风的声音、树晃动的声音、电动车的警报声在夜里此起彼伏，有一次迷迷糊糊中，我以为自己已经捱过了一夜，点亮手机屏发现才凌晨2:50，那一刻的感受真的难以言表。

我现在已经基本康复，12月17日测抗原，第二条杠已经极其微弱。我的经验就是，不能掉以轻心，尽量注意防护，能不阳就别阳。

在“阳”之前 我排队一小时 买600元药

英华，26岁，北京朝阳区

我本来没囤药，主要是抱着侥幸心理，想着三年都没感染，应该不太可能一放开立马就感染，但形势严峻，我有点不舒服以后就决定骑着小电驴去线下药店买药，还算庆幸，跑了两三家药店就找到一家还在卖退烧药，我便加入了排队的长龙中。

我怕以后不容易买到药、身边朋友也缺药，就多囤了点，排队一个多小时后，最终买了600多元的药。

回家之后，我一想发烧不方便洗澡，就赶紧洗了个澡，为了让头发尽量多保持几天干燥不出油，洗头发的时候没有用护发素。

12月9日，我低烧一天，当天没测出来是阳性，10日才确诊。

9日傍晚，体温果然开始慢慢高上来了，我反复烧了两天，每次反复温度都会更高一些，最高到38.8℃。我觉得最痛苦的地方在于，怎么着都不得劲，睡也睡不着，20分钟就要起来一次。特别难受的时候，根本没什么心思追剧，连撸猫的心情都没有，还好我的猫咪状态一直正常。

不过，我这次生病，体会到了什么叫“远水救不了近火、远亲不如近邻”。

此前，小区群里不是各类家政、房屋、外卖的推销信息，就是装修、孩子跑跳、楼道垃圾没清理的“投诉”，过去一周，邻居们开始在群里互帮互助、救济起药品和抗原了。其中一位姐姐，先是在群里求了一个抗原称想回郊区看望爸妈，等她回去之后，又在京郊的药店多买了几盒布洛芬分给群里需要退烧药的邻居，并义务给其他需要药品的邻居“代购”，放在楼下便利店让大家自取，大家都叫她“活雷锋”。我也受到感染，把家里剩下的3罐黄桃罐头送给了有需要的邻居。

每天看着邻里互帮互助，我的心态也逐渐好转。等第四天的时候，我选择将这件事告诉爸妈，爸妈倒是很淡定，教了我一些熬梨汤和姜汤的方法，让我多休息多喝水、别老盯着手机。后续，好多平时很少联系的亲戚也都打电话安慰我，让我觉得好多了，也越发想家了。这次生病也算是为过年回家做准备了。

目前我还有咳嗽症状，等我痊愈，我打算先去看《阿凡达2》庆祝一下，然后计划出京去迪士尼跨年，这也算是阳转阴之后的“福利”了。

感染后不知情跑了5公里 发病后疼到整夜睡不着

陈都，30岁，北京朝阳区

12月9日，我感觉到嗓子有些别扭，我还以为只是上火，没太当回事。当天晚上，我还自我感觉良好地出去跑了5公里。

直到第三天晚上，我开始发烧，烧到39.5℃以上，需要一直喝水、跑厕所，整夜睡不着。我托朋友拿到抗原，一测是两道杠。

最难受的是第四天，因为不只发烧到39℃多，还全身疼，就像是平时从不劳作的人突然间干了一天的重体力活，全身肌肉都拉伤了，而且，不是疼在肌肉、肉皮，而是疼在骨头缝里，整晚睡不着。

因为我平时坚持锻炼，每周五次5公里跑、一次10公里跑、一次骑行100公里，我原本以为自己不用吃药也能扛过去。可后来高烧到将近40℃，没办法，我吃了三天的药，对于退烧和缓解疼痛有一定作用。而这些天最难受的就是因为发烧、疼痛，造成的整夜整夜不能睡觉。

因为在这之前，大家都说它相当于大型流感，我的物质准备、心理准备都是奔着流感去的。其实感染冠病的痛苦，不在病痛本身，而是它超出了你的认知。

比较有趣的是，很多常年不发朋友圈的人，这次感染冠病后也开始在朋友圈分享自己的症状。看来，生病的时候人是最脆弱的，都希望能得到外界的安慰。

我的症状属于朋友圈里偏重的，他们有的症状我都有，而且程度比较重；很多人到第五天症状有所缓解，而我很难受的状态一直持续到第七天，嗓子喝水依然像吞刀片。直到第八天，除了咳嗽、感冒，其他症状都减轻后，我才感觉又活过来了。

这轮感染冠病，我最庆幸的是没有影响家人。9月份，学校放假，我就开车把老婆送回了老家。我把最难受的那几天扛过去之后，才跟爸妈汇报，告诉他们不要为我担心。

一个人住，当然也有不方便。我感染后不好意思点外卖，担心增加外卖小哥感染的风险，就自己在家煮粥吃。最难受的那几天，一天就是一碗小米粥加半包榨菜。现在身体好些了，一天开始吃两顿饭，两碗粥、几个馒头，再加一袋榨菜。

这次生病没有耽误工作，但对我来说，失去最多的是对家人的陪伴。我已经四个月没回家看爸妈，两个月没见老婆了，希望一切尽快恢复常态。

