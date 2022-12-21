阳了后全身疼痛？布洛芬真能“续命”吗

来源：微信公号“壹读”

作者：罗芳萍

最近，布洛芬卖爆了。

前一阵子，布洛芬、连花清瘟等药物被列为冠病病毒感染者居家治疗常用药参考，于是很多人开始疯狂买布洛芬，导致药店直接断货，一盒难求。

有网友心酸感叹：感谢自己来大姨妈，家里还能有盒布洛芬（布洛芬用于缓解痛经）。

买药之余，有网友也提出了疑问：对感染冠病者，布洛芬到底有什么用？买不到布洛芬，有别的替代药物吗？

布洛芬有什么用？

一个事实是：冠病可能会带来疼痛。

这种疼痛因人而异，有人只是普通的咽喉肿痛，有人则出现了全身乏力、肌肉酸痛等症状，有网友表示，自己“全身疼得像被十个人暴揍了一顿”。

对此，北京佑安医院感染科副主任医师李侗表示，身体被病毒入侵后，免疫系统会召集细胞因子去攻击被感染的细胞，正是免疫系统清除病毒的过程，让人们觉得身体酸痛无力。

这个时候，有止痛作用的布洛芬就派上用场了，只需几粒，就能大大减轻患者的疼痛程度。

中国有学者研究过布洛芬的止痛功能到底有多强。他们对近6000例的关节肌肉痛患者服用布洛芬后的疗效进行了综合测评，发现肩、颈、腰、背痛的患者服用布洛芬后，93%的患者表示疼痛有减轻。

有网友真诚发言：布洛芬这种“神药”值得一个诺贝尔医学奖。

除了能止痛外，布洛芬也是很常见的退烧药，有解热、止痛、抗炎等功能。

这主要针对感染冠病前期产生的发热症状。根据《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表文件》，如果没有布洛芬，对乙酰氨基酚、阿司匹林、连花清瘟颗粒等也可以应对发热症状。

需要注意的是，不是所有人都适合服用布洛芬。

北京协和医院药剂科主管药师闫雪莲提醒，有四类人群不建议首选使用布洛芬药物来退烧，包括有严重冠心病、心衰病史患者，有严重消化道溃疡、出血病史患者，因为慢病需要联合使用抗血小板药物和抗凝药物的人群，以及严重肾功能不全的患者。

再者，虽然布洛芬有效，但别一发烧就大把大把吃布洛芬——一天内吃布洛芬不要超过4次，成人每日最大摄入量控制在1.2g以内，6个月以上的儿童每次最大摄入量为10mg/kg。

有时，相比于发热，盲目用药更可怕。

布洛芬止痛原理

对于布洛芬止痛来说，还有一种特殊情况：明明吃了布洛芬，但肌肉还是酸痛不已，难道布洛芬只对特定疼痛有效？

这要从布洛芬的止痛原理说起。

布洛芬能止痛是因为它可以减少致痛的罪魁祸首——前列腺素的产生。更详细点解释，布洛芬是通过抑制合成前列腺素的酶，也就是环氧化酶的产生，以此减少前列腺素的产生和释放，从而达到止痛的目的。

敲黑板！布洛芬只能抑制前列腺素的合成，而不能消灭掉已经合成的前列腺素。所以，如果你吃了布洛芬身体还是一样疼，很可能是因为吃晚了。

当然，现在布洛芬难买得很，如果没买到布洛芬，可以考虑属于同类药物的对乙酰氨基酚和阿司匹林。它们的止痛原理差不多，都是通过抑制前列腺素的合成来缓解疼痛问题。

先来说对乙酰氨基酚。

对乙酰氨基酚可用于3个月以上的儿童，成人也可以服用，大家直接在药店搜索关键词就可以（大多药品名字还是很直接的，比如复方对乙酰氨基酚片），乙酰氨基酚也买不到的话，含有对乙酰氨基酚的复方感冒药和中成药也能解热止痛，包括但不限于复方氨酚烷胺、感冒灵胶囊、速感宁胶囊、维C银翘片等。

在服用药物时，一看说明书，二看药品中的对乙酰氨基酚含量。一般来说，对乙酰氨基酚餐前服用即可，一天里吃药不超过4次，成人每天摄入总剂量不能超过2克，儿童每次最大摄入量为15mg/kg，此处所说的剂量包括对乙酰氨基酚和其他药物中含有的对乙酰氨基酚。

需要注意的是，即使家中药物储备充足，也不要试图一次吃很多种药。

具体来说，布洛芬和对乙酰氨基酚最好不要同时吃，乙酰氨基酚和有对乙酰氨基酚成分的感冒退烧药也尽量不要同时服用，因为这很可能导致药品摄入过量，引起不良反应。

再来说阿司匹林。

根据世界卫生组织提出的三阶梯止痛法，患者可根据疼痛感从弱到强，对应选择不同阶梯的镇痛药物，而阿司匹林、对乙酰氨基酚和布洛芬同属于药效较弱的第一阶梯，但阿司匹林除了镇痛，还对心脑血管病等有效，像冠心病患者几乎必吃阿司匹林，因此具体阿司匹林每次、每天吃多少，以医嘱为准。

一个例外是，16岁以下的儿童和孕妇要慎用阿司匹林。

因为儿童在感染病毒期间服用阿司匹林或者含有阿司匹林的药物，可能会增加瑞式综合征的发病率，瑞式综合征会损害身体器官，尤其是肝脏和大脑；而孕妇在妊娠前三个月服用可能会导致胎儿异常，在分娩前2至3周应完全禁用阿司匹林。

当然，不管药物如何有效，如何便宜，都希望大家用不到这些药。

一定要健康哇！