我考上了铁饭碗，可碗里没有饭

来源：微信公号“爅爅有闻”

作者：赵小爅

内卷的尽头，是卷进体制内。

当你毕业即失业，也想追求一份体面工作的那一刻。

当你恐惧35岁危机，也开始向往安稳躺平未来的那一刻。

当你受够996社畜节奏，也想拥有传说中朝九晚五生活的那一刻。

生活这么难，还是去体制内，拿一个铁饭碗吧？

你这个想法很好，中国其他两百多万人也是这么想的。

2023年中国国考，总报名人数突破250万人，比去年增加了50万人，再创历史新高。而招聘人数仅3.71万人，平均录取比例达70∶1，最热岗位报录比甚至达5872:1。

考公这么卷，考编也不能拖后腿。

2022年事业单位统考，在体制内为王的山东，全省报名总人数43.3万人，而沿海发达省份代表的广东，全省报名总人数也达46.9万人，平均竞争比例为33.47:1。

考一个铁饭碗，难度堪比考清北？

大胆点，这可比考清北难多了。根据清华北大近两年的毕业生就业质量报告，七成毕业生的三方就业协议，是去往体制内。

你参加高考还有可能是菜鸡互啄，参加考公考编，那可是实打实的王者巅峰赛啊。

不仅是应届生，经历过社会毒打的职场人，可能会更向往拥有铁饭碗。

脉脉的人才吸引力报告显示，工作1-3年的人群中，超过四成受访职场人把“铁饭碗”作为理想工作。

猎聘的职场研究报告显示，即使工作几年后，依然有近三成职场人的择业首选，是“考公务员，进入政府或事业单位”。

1994年4月20日，中国互联网接入了国际互联网。这一年，国考报考人数才4400余人。

到了2023年，这一人数突破250万人。29年间，国考报考人数增长568倍。

许多5年前挤进大厂的人，是后悔的。今天，当高学历都卷进了体制内，当待遇福利不再明显优渥，当996成为体制内的新常态，好像不仅考一个铁饭碗很难，连端一个铁饭碗都变得好难。

1. 被打破的铁饭碗

我听过关于铁饭碗最心酸的故事，来自一个曾经的小城市官三代。

由于这个人很好强，就称他为强子吧。

上世纪八十年代，强子的爷爷，当上了西南某小城市的二把手。在那个一人当官全家发达的年代，强子的家族在那个小城市，也基本上算是衣食无忧了。

在退休之前，爷爷想给自己的四个儿女谋个好前程，想尽办法让他们端上了铁饭碗：

老大去了铁路局，老二去了煤炭厂，最宝贝的小儿子和小女儿，则被安排去了当时最红火、最多油水、最令人羡慕的单位———粮食局。

在爷爷那一辈人的理解中，粮食局是刚需单位，即使自己不在了，也能保孩子们一生安稳无虞。于是在儿女们顺利上了几年班之后，爷爷安详离世了。

爷爷也许想到了，人走茶凉会来得很快，但不会想到，茶锅会被一脚踢翻。

到了2003年，在粮食系统改革的大背景下，曾经风光无限的粮食局职工，会大面积下岗。

曾经最受宠爱的小儿子和小女儿，最后只能拿着买断工龄的钱，自己另谋出路。

留在当地的老大和老二，因为铁路系统和煤炭厂的效益连年下滑，日子也过得紧巴巴。

原本应该是个官三代的强子，就出生在一家人的命运转折点前夕。

打从强子记事起，每次家里人聚在一起吃饭，总是会怀念一下过去的荣光，又感叹一下时运不济，言谈之间，就始终弥漫着一缕得而复失的惆怅。

怀念归怀念，生活还要继续。

后来小儿子去了沿海城市，从摆地摊到做小生意，日子也逐渐宽裕了起来。小女儿去了省城，从卖早点到开饭馆，日子在劳碌中也有了起色。

十几年过去，失去了铁饭碗的小儿子和小女儿，在自己闯出的一条路上也慢慢收获了不错的生活。

大概也是因为全家人都有过光环祛魅的经历，在那个大多数当地人依然觉得考公考编是最好出路的小城市，强子的父母只告诉他，铁饭碗，你愿意考就考，不愿意就不考，去社会上闯荡也不错。

那几年的风浪，打翻的可不仅仅是粮食系统的铁饭碗。

1997年，在中国国有经济布局战略性调整的大背景下，国有企业从竞争性行业推出。1998年到2003年，国有及国有控股企业户数从23.9万户减少到15万户，减少了40%。

这就是当时的国企下岗潮。

根据《中国劳动和社会保障年鉴2004》数据，1998-2003年间，国有企业下岗职工总量为2818万人。

2818万人是什么概念？

截至2021年，中国所有国有企业职工总人数才2812.9万。

在那个进了国企就默认一辈子不会失业的年代，捧上了国企铁饭碗的人也曾是人群中最有自信的那一拨儿。

而最早拥有过铁饭碗的那一拨人，也最早认清了铁饭碗的真相——

在旱涝保收的安全感和大起大落的人生之间，只隔着时代的一粒沙。

2. 破灭的清闲梦

“公务员，只有考上的那一刻是开心的。”

25岁上岸公务员的董静，几乎在除了微信的所有社交平台看到过这样的帖子。从小红书到B站，从知乎到豆瓣，看了一圈下来，她唯一能确认的是，憋屈的不止是她，至少她不算最憋屈的那个。

董静大学毕业就去了私企工作，因为业绩压力大，经常加班，加上家里人一直催婚催生，她才决定备考公务员的。

第一年，董静报考的当地市区公务员，由于只有业余时间备考，且市区竞争太激烈，没考上。

第二年，董静怀孕，她索性辞了职，报考当地的乡镇公务员，顺利考上了。

得知考上的那一天，董静带着全家人一起高高兴兴地吃了庆祝饭，觉得从此捧上了稳定体面的铁饭碗。但在正式入职工作之后，她却开始觉得，每一天都是在熬日子。

做不完的报表，写不完的材料，打不完的汇报，搞不完的活动，开不完的会，看不完的文，碰到下乡扶贫、疫情防控、特情值班，别说朝九晚五和双休了，加班连轴转也是常事。

“本来是图清闲进来的，结果忙到怀疑人生。”

除了日常杂事，董静还要接待各种下来检查的工作小组。今天下个“XX检查工作组”，明天下个“XX指导工作组”，后天下个“XX规范检查组”……

用董静的话说，检查干活的人比干活的人都多。

从前以为是“能力越大，责任越大”，现在才发现是“官职越小，责任越大”，而且是“干最多的活儿，拿最少的钱”。

这些大概率不必担心失业的岗位，大概率是僧多粥少的，也大概率会刺破关于铁饭碗的清闲梦——

只要人不够，万岗皆可996。

早在2015年，上海就有数据指出，2万个公务员岗位人员中，有8000个在下班时间仍然在工作单位高频出现；即使在加班指数最低的地区或部门，加班比例也超过了25%。

事实上，从国有企业到事业单位，从八大系统到行政机关，基层人员是占据绝对数量比例的金字塔底部，也是承担最多繁琐事务工作、背负最难执行任务的群体。

中国国庆春节七天值班乐，大会小会写材料，风里雨里跑基层，工作时间5+2、白加黑，在捉襟见肘的待遇里熬资历、等晋升，在应对市里省里部里领导视察的焦灼中过了一年又一年……

对于他们来说，朝九晚五不是梦，但加班也是家常便饭，安稳躺平的生活或许存在，但论资排辈和温饱收入也会贯穿一生，无数次想过离开，又无数次决定继续忍耐。

以占公务员招录人数五分之一的乡镇岗位为例。根据中国人事科学研究院的研究调查，超过一半的在职乡镇公务员，都有离职的意愿。

当基层公务员熬不动的时候，总有人劝他，只要熬几年，等到晋升就好了。

你听这话，像不像别人从小到大跟你说的，上学了就好了，高考完就好了，上大学就好了，工作了就好了，结婚了就好了，生了孩子就好了……

所有从金字塔底部向上爬的过程都漫长而艰难，公务员晋升也一样。

中山大学的一项研究调查了西部地区G县基层公务员的385个晋升案例，发现首次晋升到副科级的平均年龄是 39.7 岁，首次晋升到正科级的平均年龄是43.5岁。

正科级，基本就是乡镇公务员的职业天花板了。

因为从科级晋升为县处级的概率只有3.1％至3.4％，且这非常有限的晋升机会，也基本被分配给了市级部门。

在体制内，清闲的岗位或许存在，但想晋升的人一定不会清闲。况且从概率上看，不管你是否清闲，晋升的小路永远只属于极少数人，劳碌奔波的基层才是大多数人的职业主阵地。

更何况，如今体制内985遍地走，硕士处处有，当你冲破万难，拿到了这样的一个铁饭碗，你本身就是个卷王了，你身边的人也都是打败了千军万马的卷王中王。

一个卷王浓度这么高的职场，有可能不继续卷吗？

3. 寒门莫考公

如果你决定考公，向一些过来人打听经验时，听到有的前辈委婉地问，

“你家庭条件怎么样？”

别多心，他大概不是为了八卦你，而是想真心实意地给你建议。

这几年，体制内有一个共识：家庭条件不好的，进来要慎重。还专门强调一句，特别是男生。

如果家庭条件一般还琢磨考公务员的，有人会劝你，最好先趁年轻出去赚点钱，有点积蓄和社会经验了再考进来。

因为如今在体制内，生活最滋润的就两种人。

一是“体制内二代”。

父母是公务员或事业单位在编人员，退休金高，生活舒适，在当地积累了优质人脉资源，稳定在同圈层代际之间交往。

二是“当地小富二代”。

家里靠经商积累了家底，生活优渥，房车不愁，家里给准备好了一切，只需要孩子有个体面稳定工作。

对他们来说，考公考编最大的意义，是“找个体面的班上”，有五险一金。

他们领的工资，不需要养家，只需要当作零花钱就好了。毕竟事实上，靠公务员拿到手的工资，确实也很难养家。

2016年，安徽歙县王村镇一名副镇长因业余时间跑滴滴被人举报。这名当天只赚了4块钱（人民币，下同）就被举报的副镇长，在接受媒体采访时说：

“很多人不知道，基层公务员的生活很清苦的”。

众所周知，铁饭碗的铁在于“吃财政饭”，而广大地方财政依赖“吃土地饭”，当土地收入减少，公务员及企事业单位职工的薪资自然也会受影响。

根据中国国家财政部数据，2022年1-7月份，全国地方级财政收入同比下降7.6%，创下多年来新低，部分地区财政矛盾突出，开源节流势在必行。

据经济观察报报道，今年5月底，杭州部分区县、街道等机构薪资调整，涉及上城、西湖、拱墅等区县，目前还未涉及到省市级。其中最大的变化是将年底一次性发放的绩效分配至月度发放。

经过调整，普通科员年到手收入下降3万-4万元，科级职务到手收入下降6万-11万元，正职领导年收入降幅达到50%（15万元-20万元）左右。

了解过体制内收入的人都知道，体制内的月薪只是收入一部分，年终绩效奖金、各种补助、公积金等不在明面上的名目，才是收入大头。

这些收入，是隐形福利，也是会被第一波砍掉的福利。

说好的铁饭碗，怎么也不旱涝保收了呢？

事实上，如今我们对体制内旱涝保收的印象，也是最近十几年才形成的。

上世纪90年代，公务员和教师群体长期存在工资低，甚至拖欠工资的情况。

直到2000年左右，许多地方经济发展迅速，体制内工资待遇才水涨船高。尤其是在2010年之前，赶上了单位福利分房和集资建房的职工，他们拿到手最好的待遇，是凭借飞升的房价吃到了的时代红利。

如果你真的认为，铁饭碗是一辈子不愁衣食的代名词，那只能说明你还太年轻。

铁饭碗里的饭多饭少，取决于地方财政与经济发展状况。经济发展好，就多发一点。经济发展不好，就少发一点。

这是常识。

因为铁饭碗再铁，也只是个碗，而饭从哪里来，才是最根本的问题。

4. 围城

电影《爱丽丝漫游仙境》里，红皇后的一句名言成了后来广为流传的“红皇后效应”：

“你只有不停奔跑，才能留在原处”。

进化生物学家在讨论进化过程的时候，就用这句名言来描述进化过程的胜利者。

因为优胜者，永远需要不停努力，才能保住优胜者的地位。

当产业和资源都高度集中到某一个程度时，人类命运会有一个共同走向。同理，当时代背景和经济发展进行到某一个阶段时，处于同个环境中的人们也会做出一个共同选择。

就像所有行业都要经历周期一样，铁饭碗，也会随着经济发展周期而经历周期。

20年前的汽车，15年前的金融，10年前的房地产，5年前的互联网，今年的体制内，每个选择进入其中的人，似乎都做出了当下的最优解。

当下的最优选择，大概率不是下个阶段的最优选择，大概率也不是长远来看的最优选择。

而有一种人生悲剧，是用自然人的生命周期下注，却押错了产业周期。

每一次下注，都是走进一个围城。