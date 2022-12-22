疫情风暴中的发热门诊

来源：澎湃新闻

作者： 袁璐、罗正欢

凌晨1点，李昀徽走出发热门诊的大门，脱下密不透气的防护服，她感到短暂的轻松。

此时，还有数百个病人在诊室排队，有人可能等待超过24小时。李昀徽回头看了眼身后，知道她不能放松。

李昀徽是广州某三甲医院的妇科医生。最近，她被抽调加入医院临时组建的发热门诊，比平时“辛苦百倍”地连轴运转。

“发热门诊优先”，疫情风暴下，各地都在增援这一板块。

62岁的王亚琴，原本是陕西人民医院产科医生，这次她主动报名，参与组建一家民营专科医院的发热门诊，“先努力度过这次疫情”，她说。

一拨又一拨的病人涌入医院，新冠阳性和阴性病人有时很难分流，医护感染几乎是难以避免的事。

北京某三甲医院的外科医生张修杰告诉我们，和他一起被抽调去发热门诊的同事，90%都感染了。而李昀徽说，一旦有人感染，对应的科室会马上增补人手接替，“基本做到无缝衔接”，因为发热门诊不能停。

对于医院和医护来说，这都是一场“大考”，他们付出了许多。

李昀徽说，有的病人焦虑、恐慌，来医院也是想寻求心理慰藉，有的实在买不到药了，狭小的空间里，容易着急上火。多些理解和体谅，特殊时期，都很不容易。

综合医院最容易被挤兑，导致急危重症患者无法被及时救治。几位受访医生都建议，一些轻症的病人可以居家，也可以通过线上问诊获得医生的指导和用药。

保护医院也是护住我们的生命线。

【以下是几位发热门诊医生的口述】

① 李昀徽 广州某三甲医院医生

“发热门诊优先，每天都有同事感染”

我们的发热门诊是应目前的疫情状况临时成立的，医护人员从各个科室抽过来的，每个科室抽派一个医生，我是妇科抽派过来的。

当下疫情严峻，医院领导要求即使其他科室人员紧张一些，也务必保证发热门诊的正常运行。因为阳性患者越来越多，我们在接诊过程中虽然穿着防护服，也避免不了有交叉感染的现象，每天都有同事被感染，一旦感染，相对应的科室立马派医护人员过来接替，基本上做到无缝对接。

目前发热门诊有17个岗，分成人门诊和儿科门诊。儿科门诊是由儿科医生组成，成人门诊由内外科、妇科医生等各专科医生组成。我们每天轮班工作，护士分三班或四班倒，医生是四班制，夜间是凌晨1点到早上8点。因为是轮班制，我们同时在岗的有三四个医生，一个人上六个小时左右的班。

成人门诊白天有三个诊室，晚上两个，儿科白天和夜间会有一个，也就是说，白天是3+1个诊室，晚上是2+1个诊室， 14岁以下发烧的儿童看儿科门诊。

我粗略估计发热门诊这边一天24小时接诊的病人有700-800个，成人的量是儿童的三倍。夜间总的来说成人多一些，三个医生基本上是看不完的，候诊的列表基本上有100-200个左右，病人等候时间在五个小时以上。

疫情期间，医生比平常辛苦百倍，因为除了接诊阴性患者还得兼顾接诊阳性患者。

原来进医院看病，都得查行程码、健康码等等，现在取消了这个流程，所有发热的病人都得在发热门诊检测抗原后再进行分流。

如果是阳性的话，就继续在发热门诊做诊疗，包括开药或者打针。如果合并其他专科症状也是在发热门诊，我们再去联系各专科的值班医生。

如果病人发烧，测抗原不是阳性，就根据病情分流到普通的门诊或者急诊。之前门诊来了一个有高血压的老人家，他只是发烧了，用抗原试剂测试结果是阴性，但是他并没有出现头晕目眩，或是中风之类的急症，我就建议他去心血管内科的门诊，他凭借阴性证明，48小时之内可以去普通门诊进行检查。

如果是阳性的病人，评估需要住院的话，就会给他做一次核酸，核酸结果也是阳性的话，就收到我们的隔离病房。

隔离病房现在都住满了，很紧缺。唉，突然增加了那么多阳性患者，医院一时一刻也腾不出那么多病房，不过相信医院会克服困难，妥善解决病房紧缺的问题。

“来排队就医，可能是寻求一种心理慰藉”

过去三年免费核酸检测，突然不再要求全员检测，我看到有的老百姓很恐慌，都跑到医院来了。

之前一直觉得，只有老人家或者小孩等一些抵抗力差的人才会感染，但其实我看到还有很多20多岁到30岁的年轻人也被感染。

症状因人而异，有些人只是出现头晕头疼；有些人突然发高烧、流鼻涕，后期有咳嗽现象；有些人高烧持续不降，而且出现全身疼痛难忍，味觉、嗅觉失常等等。有一个女孩子被病毒感染后，可能本身就脆弱一点，她会痛到哭，情绪也很不好，也没有办法行走，根据她自己描述，全身就像针刺一样的疼痛。

我能感觉到大家的焦躁情绪。每一天都会有人去护士站前台跟护士吵架，说为什么还没有叫到我的号？家里有小孩有老人，能不能不要等那么长时间？也有很多人身体不舒服，连坐的地方都没有。

老百姓对病毒存在一种恐惧心理，特别是有基础病的人，内心更加忐忑不安，觉得只有到了医院才有健康保障，来医院发热门诊排队就医，可能是为了寻求一种心理慰藉。

但其实来医院排队就医，存在交叉感染的风险。在家里自己吃药，多喝温开水，营养均衡，多休息，也会达到治愈效果。

因为我是妇科医生，护士会把孕妇分诊给我。那天我看到一个35孕周的孕妇，挺着肚子走进来，她当时高烧不退，头昏脑胀，精神状态差，没有食欲。她夜间睡不着，下肢酸痛。

这个孕妇情绪很焦虑，她老公在旁边也是手足无措，只能给她贴退烧贴，多让她喝水。我建议孕妇在这种情况下，应该在家里备一个胎心监测设备，因为孕妇发烧的话，会引起胎儿的胎心加快，胎儿受不了这么快的胎心。

疫情严重的情况下，孕妇可以绑一个远程胎动监测，通过手机传输数据到医院的监控屏幕上，也可以远程对话医生，这个办法是胎儿30周以上的孕妇可以做的。

孕妇行动很不方便，门诊人多嘈杂，交叉感染的风险很大。针对这种情况，我们会专门给孕妇开辟一条绿色通道，让护士尽快分诊。但是我们这边叫医生也是需要时间的，因为产科的值班医生可能正在手术台上，等医生下手术台，换上隔离服过来看病。

唉，希望患者多多理解和体谅，说实话，医生也不希望患者多受一分痛苦。

疫情期间，病房很紧缺，因为阳性孕妇必须要单独的病房，我之前遇到一个羊水破了的阳性孕妇，在车床上被推进来后，我测试一下羊水成分，检查了胎心，确保没有脐带脱垂，没有大出血，再检查她的生命体征，血压、心率、血压都在正常范围。我们抓紧时间几个人同一时间一起检查，一边给产科的医生打电话，让他赶紧腾出一个房间，把这个房间的病人暂时挪到其他病房挤一挤，这样才确保了母子平安。

现在外面药不好买，我看我们小区业主群里都在说抢不到药。不光是药店资源紧张，医院也缺药，我们经常开着开着，一种药就开不出来了，只能不停更换药效相近的药。

我们医院基本可以保证正常供药，但是有一些孕妇需要用的药，很紧缺，比如孕妇能用的退烧药就那一种，没药的时候我们只能给她们开一些儿童的退烧药，相对会安全一点。我们医院很重视孕妇药物紧缺这件事，正在想办法解决。

“定点医院也是人满为患，轻症可以线上问诊”

我们发热门诊的诊疗主要有三类：对于轻症的患者，主要是开口服药，嘱咐他们在家休息，居家观察；第二种就是留观，等度过了12小时或者24小时危险的阶段，治疗后症状有改善，再让他回家；还有一种是需要住院的病人，收到定点医院，有些严重的还需要医生亲自护送转院。

每天，我们这里会有一些病人的病情比较严重，比如有肺炎的，生命体征和血氧都不太好，不吸氧的话呼吸都很困难，高烧不退，还有一些病人做过心脏瓣膜手术，放过支架，胸痛的，有的病人胃肠道出血，或者是有肿瘤的病人，经过放疗化疗，本身身体就不好，同时又阳了，经过评估后，我们会收到定点的医院去。

定点医院也是人满为患，所以会根据病情的严重程度收治病人，危重症优先。比如有哮喘的病人，发作起来的话，很危险，因为支气管痉挛，呼吸不过来。所以我建议一定要了解家里人有什么病史，备一些急救药，降血压的，速效救心丸，扩张支气管的药等等。

我们发热门诊的医生，最重要的是要识别病人症状，懂得分流。对于需要急救的病人，要当场救治，比如病人突然心梗倒地了，需要马上抛下所有的事情争分夺秒做心肺复苏。还有肺炎或者化疗的病人，虽然没有那么着急，但是他们的病情是需要重点关注的，就要积极去联系所有的医生来会诊。

现在没有那么多场地做分流，阳性阴性都是在一条队伍里面排队，混在一个大厅，甚至连坐的地方都没有。

我会反反复复告诉来医院就诊的人一定要做好个人防护，最好戴N95口罩，但N95口罩很紧缺，所以普通医用口罩也行，来医院之前先把口罩戴好，戴双层也可以，也可以戴帽子，戴个手套再出门，身上带一瓶酒精喷雾随时消毒。

建议患者轻症可以在互联网上就诊，开药也可以在线上开，医生认为需要去医院，再到医院就诊，我知道广东省人民医院开通了线上就诊，我们医院还在开发中。

“我不停地工作，能看一个是一个”

我的父母远在湖南，都感染了新冠病毒，可我连打个电话问候的时间都没有，更别提能够回家看望父母。

父母虽然都感染了，但他们最担心的还是我的身体健康。

我也会担心，只能做好防护了。每天到门诊，我先穿上防护服，戴好口罩和隔离防护面罩，检查口罩密闭性，绑得严严实实会呼吸不顺畅，很闷。我们6个小时不能上厕所，因为穿脱很麻烦，有同事来例假，只能垫宝宝用的尿不湿，我们进去上班之前，都不会吃太多的东西，喝太多的水。

我戴了眼镜，热气呼到很凉的镜片上，就起了雾，视线会模糊。为了防止起雾，只能让周围的空气变得很冷，在旁边开个风扇。凌晨的时候非常冷，但不能开空调，因为我们要开空气净化器，房间门都必须打开流通，只能放个小太阳在旁边，但太暖了也不行，因为眼镜片会起雾。

我们发热门诊是不可以限号的。哪怕是晚上，病人也一直在排队等着，我时常遇到等了24小时以上的病人。

每天人很多，空间很小，病人情绪焦躁，不停地催促，我不停地工作，想尽量快一点，一些着急的病人会跟护士吵架，我们要不断安抚病人的情绪，还有解释工作，有时会感到压抑。我有同事直接晕倒了，被人抬出来，把口罩摘掉，让她呼吸一下。

6个小时下来，我的脸也被口罩压出一条条红色印迹。

工作结束后，我会把隔离服脱掉，再洗手，还会洗个澡，走到医院外面，离开病毒区，大口地呼吸新鲜空气。那一刻会有成就感，然后回头望了一眼，发现还有好几百人在排队，瞬间又感觉杯水车薪。

等候区的病人列表，数字越来越多，一旦放慢脚步的话，病人又要多等一个小时，多等几个小时。我心里知道，病人是看不完的，但能看一个是一个。

② 王亚琴 陕西某专科医院医生

“我62岁了，主动申请到发热门诊”

我本来是陕西省人民医院的一名产科医生，12月1日，调到了我们当地一家民营专科医院的发热门诊，和另外10名同事一起，帮助这些母亲和孩子。

如果发热的病人太多，综合医院、三甲医院是看不过来的。所以为了动员所有的医疗机构都能够治疗病人，我们西安市连续开了几次会，让有医疗资质的医院都要开发热门诊。

我们的发热门诊不仅仅针对孕妇，也能接诊社会上其他病人。量非常大，从前天下午5点到晚上10点，大概来了40多个病人。

建立发热门诊的第一天，我们就做了培训。昨天中午12点多，我们又进行培训，下午3点又培训了一次。4点到5点，针对一个阳性的发热孕妇，我和内科、感染科、医教部的同事进行了会诊和讨论。

针对不同的病人，孕妇，小儿，普通人，老年人，我们都有一一应对的方案。如果病人病重，我们会逐级转诊到综合医院和救治中心。西安建了一些救治中心，昨天晚上卫健委还在各级医院培训，提出应急方案。

其实，2018年我做过一个孕产妇省市县三级网络云平台转诊的课题，研究病人什么情况下转诊，转诊有五色，分成绿色、黄色、橙色、红色和紫色，紫色就是传染病，新冠就是紫色。妇产科的病人或孕妇，不是单纯怀孕，也会有一些其他症状，包括高血压，心脏病，艾滋病，新冠，所以作为妇产科医生，不能只会接生，做剖腹产，会切个子宫就行。

目前来讲，综合医院医疗资源有限，容易挤兑。所以我们先尽量救治轻型和普通型病人，减轻综合医院和重症监护室的压力，不能把这些轻症病人都推到医院，否则他们的压力会很大。

我们接诊的很多病人是孕妇和儿童。发热门诊是24小时三班倒，八小时医生轮班倒，这里不能没有人，有些病人需要紧急处置。

最近，我们同事也有阳的。全院大概有500名职工，有症状的同事大概占1/10或者1/12。

每天中午，我们都会喝中药房熬的汤药，放在大桶里，上下午喝两次，然后戴口罩，常洗手，少聚集。建发热门诊之前，我把预防的方法告诉大家了，一是要加强营养，维生素，蛋白要够，二是多吃水果、喝水，睡眠要充足。

如果我们医护人员有症状，就直接治疗，在家休息。尽量争取不被感染，或者少感染，晚感染。

如果在门诊上班，我们半天就要接诊四五十个病人，其中轻症的病人要多一些，他们并不都是感染新冠的病人，也有普通感冒的病人。

过去，我们有定点医院，有封控区，有隔离区，有缓冲区；现在，根据国家的文件，不管是专科医院，还是综合医院，只要是医疗机构，都要接收阳性病人。

我们这里是分区域的，如果发热，会检测抗原，十楼接收的是新冠和发烧病人，九楼是普通病人，医院有规定，不要让新冠病人感染普通病人，冠病病人都是单间的。

现在很多药品都比较紧缺，我们昨天调配了一些紧俏的药，有一些比较重的病人，如果脱水啥的，我们会用一些激素类药物，也可以缓解症状。有些病人他必须要用某种药，如果那个药没有，可以用同类的药物代替。

我在发热门诊工作这十几天里，也遇到过一些比较麻烦的情况。前几天，有一个发烧的患者非要买某种药，他也不是学医的，只是在网上看到那种药很火，他就想要。这个药我们前两天本来有，但是他来的时候，就没了。

他就不太满意，后来我们找来内科专家，还有发热门诊，一起给他解释，也可以用其他药。实际上，如果你没发烧，或者只是预防，没必要用更多的药，因为吃药三分毒。有症状也一定要在医生的指导下，按照科学的方法，该用什么药才用什么药。

我已经62岁了，是主动申请到这里的发热门诊工作的，只想着先努力度过这次疫情吧。

③ 张修杰（化名）北京某三甲医院医生

“发热门诊病人现在慢慢减少，药物仍然缺”

我是外科医生，两个礼拜前，根据院里面的安排，被临时抽调到发热门诊支援。

和我一起调过去的还有十四五个同事，我们都是来自各个科室的。上岗前，医院有进行简单的防护培训，比如如何穿脱隔离衣、戴帽子、口罩、面屏等等。

在发热门诊，我们是轮班制，三天上一个班，一个班六个小时，一共有三十几个医生，24小时都必须有医生在，我好几次排到班都是凌晨2点到早上8点，这个时间段的病人要相对少点。

我们发热门诊现在没有分流，阴性和阳性病人都一起看病，因为80%的病人都是阳性的。我一天最多接诊30个病人，各个年龄阶段的人都有。他们的主要症状是发热、咽痛、胸闷、腹泻、腹痛，新冠发热病人跟普通的发热病人不一样的，在于身上疼。

比如前几天有个80岁的老人，发热到39度，浑身疼。他是一个人来的，我给他开了解热镇痛药，虽然他有糖尿病和高血压，但当时的身体状况和情绪都挺正常，所以我给他开完药他就离开了。

还有一个七八十岁的老人，坐着轮椅，家人推着他过来看病的，当时他发烧到39度，精神状态看上去不太好，也不怎么说话，但他主要是发烧，所以我给他开了退烧药。还有一个我印象比较深刻的重症患者，是白血病的病人，只有30多岁，在发热门诊，我们是对症治疗，先让他降热解痛，后面经过评估，又把他分流到了血液科，进一步治疗他的白血病。

之前我没在发热门诊，不知道每天有多少病人。刚刚放开的时候，发热门诊每天会接诊200多个病人，现在有慢慢减少，每天150个左右。

在我接诊的这些阳性病人中，有些人会感到恐惧或焦虑。现在有个问题是比较缺药物，比如泰诺林，很多地方都买不到了。

来到发热门诊支援后，我自己的科室有时会缺人手，有些手术就没医生做了，我也比较担心我自己科室的患者。还有一个费用的问题，比如给患者看病穿的防护服这些，费用都是由医院承担的，这些防疫任务的成本是否应该由三甲医院负担呢？

很多人都感染了，不过我自己还没有感染。

刚开始时，我会特别注意防护，经常消毒。后来也就是基本的防护了，上班时就穿好防护服，戴上防护面罩，口罩和手套，工作期间六个小时不能上厕所，只能憋着，直到下班那一刻。