上海的疫情寒冬：街头空空荡荡 医院人潮汹涌

来源：彭博社

作者：Jinshan Hong、Zibang Xiao

在几个月前刚经历过封城的上海，冠病病毒又开始肆无忌惮的蔓延。

医院里阳性者人满为患，药房里购药者空手而归，大批员工病假令企业不得不关门停工，多数学校停止线下授课 ，公共交通的使用也直线下降。

在作为上海最大公立医院之一的同仁医院，重症监护室的医生在走廊上处理重病患者。发热门诊外，几十个明显有病容的人被迫在寒风中等待就诊。医院附近的几家药房不再允许人们进入，称感冒药、退烧药都已经无货。

医护人员口中描述的是一个越来越可怕的场景，生病的人太多，就连医护也倒下了。在上海对门急诊患者不再查验核酸阴性证明后，感染者人数还在继续上升。

在某公立医院工作的医务人员Daniel表示，上海对于这种严重的情况还没有做好充分准备。一周前对彭博记者说一切都很平静的上海某私立医院医生现在认为前景已经恶化，他说，“在感染方面，上海开始看起来很像北京”。

一位任职于公立医院的肿瘤专家表示，因为发烧病人太多，且许多同事也被感染，她被告知所有医生都需要在急诊室工作。她说，自己科室缺勤员工数量较多，没法去其他部门救急，但医院已经威胁说，如果医生不配合，将会扣掉奖金以作为惩罚。为了减少被感染的风险，这位专家在工作时尽量避免进食，喝水和上厕所。

对于上海居民而言，疫情恶化令人想起早些时候长达两个月的痛苦封城经历。现在看来，那段日子不仅艰苦而且徒劳。

有一个两岁儿子的汽车公司工程师Peter Hu说，封城时经历的那些事情现在又重新来一遍，运力不足、药品不足、医院忙得不得了，孩子被送回家呆着，当初封城又是为了什么呢。每当想到这些，他就觉得非常生气。

由于封城导致工厂停工、消费支出受抑、港口运营中断，第二季度上海经济萎缩近14%。直到6月初，严厉封控才被解除。

如今许多居民选择留在家中，要么是因为已经感染了，要么就是害怕被感染。由于客流量减少加之工作人员病倒，上海地铁运营商缩减了线路运力。

根据彭博对地铁数据的分析，最近一周，上海地铁使用量与2019年同期相比下降了51％。而一个月前地铁乘客量仅比三年前同期低18％。

商家纷纷关门歇业。在距离同仁医院不远的Art Park大融城，颇受欢迎的餐厅Baker＆Spice告诉顾客，店内无法再供应食品，因为所有厨师都被感染了。

因为害怕传染家人，Peter Hu在办公室附近的一家酒店住了一周。虽然到目前为止检测结果还是阴性，但他似乎正在失去耐心。

他说，自己最近一直在问感染的朋友症状轻不轻，他希望主动从轻症的朋友那里感染，这样可怕的生活就可以结束了。