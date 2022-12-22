“布洛芬操”走红，快乐也是一味良药 | 新京报快评

来源：《新京报》

作者：苏士仪

最近，随着布洛芬的热销，有网友搜集了多种布洛芬药盒上的不同姿势，通过模仿人物形象的动作自创“布洛芬操”，配上魔性的卡点音乐后将视频发布于社交平台，旋即引发模仿风潮，有的网友甚至将这些姿势编了一段舞蹈出来，不禁让人莞尔一笑。

近期，多地患有发烧等症状的感染者数量持续增加，舆论场上关于“阳了”的讨论逐渐增多：网络上，人们在不同的平台、社群分享“阳过”“阳康”经验；现实中，邻里之间也互相帮助，共渡难关。

此时，一些年轻人在居家期间创作“布洛芬操”，在一定程度上有助于缓解这种相对沉闷的氛围。而能够在短时间内引发广泛的模仿，其实也传递了一种积极乐观的心态：面对奥密克戎，与其担忧恐惧，不如科学治疗。

对于“布洛芬操”的走红，一些网友玩笑道，“是不是只有摆了这个姿势的同时吃药才更有效”“难怪烧退了又反复，原来是吃药姿势不对”。

这些虽然都是玩笑之言，但在全民抗疫的关键时刻，多一些这样快乐的气氛，让人们能够心态上更加轻松。就此去看，这样的“苦中作乐”，也有其特定价值。

事实上，不只“布洛芬操”受到追捧走红网络，“宝娟嗓子疼”“我可能得的是干饭株”等一些有关疫情的“梗”最近也都登上社交平台热搜榜单，说明年轻人以诙谐的方式，为时下的防疫带来了一种新的态度。

这种由网民自发创造的“梗”，充满着乐观精神。当然，如果仔细观察就会发现，在这些看似玩笑的段子式语言的背后，其实反映着同一个本质——人们正在消除对于新冠疫情的病耻感，取而代之的是积极乐观的心态。

而当人们能够以乐观的心态去面对奥密克戎时，这本身就代表着一种心态的进步。面对疫情防控的新形势，人们正在以平常心对待奥密克戎，没有谈奥密克戎色变。有了积极的心态，加上科学的治疗，战胜病毒，早日“阳康”也就不远了。

话说“布洛芬操”或许不能真的退烧，但人们在与病毒斗争的时候，尝试用快乐去缓解病痛，未尝不是一种好的“治疗之法”。