粤港澳大湾区全球招商大会成交项目853个 投资总额高达2.5万亿元

来源：GDToday

2022粤港澳大湾区全球招商大会星期三（12月21日）在广州、香港、澳门三地线上线下同时举办，大会共达成合作项目853个、投资总额达2.5万亿元（人民币，下同，约4800亿新元）。这是粤港澳大湾区首次召开的全球性招商大会，旨在向全球投资者展现大湾区最新的产业图景和发展潜力。

本次招商大会吸引了数百家来自十余个国家及地区的企业，包括埃克森美孚、巴斯夫、强生、西门子能源、亚马逊、松下、沃尔玛、宝洁、现代汽车、日立等世界知名企业代表，以及如中国远洋海运集团、美的、格力、正威、中广核、TCL、立白、科大讯飞、温氏等境内行业龙头企业。

超1800亿元重大项目现场签约

大会遴选出的48个重大项目21日下午举行现场签约，项目总投资金额合计1801亿元，分别布局在先进制造、生物科技、新一代信息技术、食品大健康等产业领域，其中制造业占比超七成，涉及半导体、储能装备、汽车零件等领域，产业链涵盖范围广，高新”元素浓郁。

签约项目的投资主体既有外资企业，也有中外合资企业，其中不乏三菱重工业株式会社、采埃孚集团、嘉士伯集团、博联集团等世界500强，充分反映了粤港澳大湾区对海内外投资商的巨大吸引力。

嘉士伯中国去年选址佛山市三水区，投资新建嘉士伯啤酒佛山生产基地项目。本次签约仪式上，嘉士伯中国进一步追加投资，项目总投资达到29.62亿元，预计2024年建成，年产能达50万千升啤酒。

嘉士伯中国总裁、重庆啤酒股份有限公司总裁李志刚说，嘉士伯中国长期扎根广东发展，中国区管理总部一直设在广州，在中国的第一家酒厂也在惠州。“广东省人口基数大，人口结构良好，消费能力强，是经济强劲、市场潜力巨大的地区。最近几年，在大湾区政策的引领下，我们持续加大了在大湾区的投资。”

值得注意的是，除粤港澳大湾区外，此次签约项目还延伸到粤东粤西粤北地区，项目覆盖全省21个地级以上市。矢崎（中国）投资有限公司（下称“矢崎（中国）”）和汕头市政府针对新能源汽车的零配件生产基地就是其中之一。

自1989年进入中国市场以来，矢崎（中国）先后在汕头、佛山开设工厂。矢崎（中国）董事长村田英昭说，作为汽车零配件企业，矢崎（中国）十分关注近年来广东在新能源汽车领域的瞩目发展态势，未来也准备朝新能源方向转型。

“广东拥有比亚迪汽车、小鹏汽车等新能源汽车龙头企业，未来我们将与这些企业加强业务合作，发挥各方优势以争取双赢。另外，新能源汽车产业链是我们下一步的发力重点，这方面的免税优惠等政策也是我们一直以来很关注的。”村田英昭说。

广东的招商引资政策可总结为“2+1”

会上，来自广东省商务厅、香港投资推广署、澳门贸易投资促进局、广东省发展改革委、广东省工业和信息化厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省自然资源厅、广东省生态环境厅、广东省地方金融监管局等各部门的相关负责人围绕区域招商引资主要政策进行详细解读与推介。

广东省商务厅副厅长赵青说，目前，广东招商引资的主要政策总结起来就是“2+1”，也即制造业招商和总部企业招商两个招商重点方向，以及一套组合政策，囊括财政奖励、税收、科技创新、金融、用地、用能、用工、环保等方面。

赵青还具体介绍了商务领域的四大政策支持方向：外资奖励和补助政策、跨国公司总部政策、外资研发中心支持政策和自贸试验区专项支持政策。例如，财政奖励方面，出台了以“外资十条”“制造业十条”等为代表的投资奖励政策；税收方面，有横琴、前海、南沙三个区域“双15%”税收优惠政策，覆盖湾区内地9市高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策。

“截至目前，我们累计支持符合条件的外资项目（企业）超过200个，兑现奖励资金超35亿元人民币，撬动实际外资超过100亿美元。”赵青表示。

香港特别行政区投资推广署署理署长蒋学礼指出，香港绝对有能力利用“超级联系人”的角色，为国家促进国际循环作出更重大的贡献，协助更多的大陆企业“走出去”，同时也把更多的海外企业“引进来”。

据介绍，香港将着重在八大重要领域布局，包括四个传统领域，金融、航运、贸易和法律及争议解决服务，以及四个新兴领域，航空、创新科技、知识产权贸易、中西文化交流。其中，落马洲河套地区的港深科技园将会成为大湾区发展创新科技的主要新动力。

澳门贸易投资促进局代主席余雨生介绍，澳门特区政府发布的2023年财政年度施政报告，提出“1+4”适度多元发展策略，以世界旅游休闲中心作为“1”，同时发展四方面新兴产业，包括大健康、高新技术、现代金融以及会展商贸和文化体育等。

据其介绍，明年，澳门进一步加大对外招商力度，主要会在两个板块，一是葡语国家；二是亚细安地区。

胡润发布中国外商投资企业百强榜 九成以上投资广东

在招商大会上，《2022胡润中国外商投资企业百强榜暨投资大湾区指南》正式发布，公布榜单评选出对中国经济贡献较大的100家外商，该榜单依据企业在中国区的销售额和员工数量两个维度进行综合评分。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润在招商大会上说，粤港澳大湾区是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。榜单显示，百强企业中有九成以上企业都在粤港澳大湾区进行投资或设立子公司。

榜单根据百强企业在大湾区的业务情况，如中国总部、大湾区总部、主要生产基地、研发中心、子公司、投资项目、主要销售网点等维度，挑选出了十余家“大湾区外商投资榜样企业”，分别为埃克森美孚、宝洁、本田汽车、大众汽车、飞利浦、丰田汽车、鸿海精密、乐金电子、壳牌、雀巢、日产汽车、思科、沃尔玛和西门子。