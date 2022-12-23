为何13年后才上映？ 卡梅隆知乎讲述《阿凡达：水之道》幕后制作

来源：北京青年报

作者：肖扬

《阿凡达：水之道》12月16日正式在中国国内院线上映，票房目前已超5亿（人民币，下同，约9700亿新元）。12月21日，《阿凡达：水之道》导演卡梅隆现身知乎亲自回答了网友的提问，就此片的剧情设置和技术突破做了亲自讲解。上线不到24小时，立刻引爆了知乎热榜，累计吸引了数百万网友关注和讨论。

融入毕生两大挚爱：电影和海洋

卡梅隆认为《阿凡达:水之道》是一次历险，饱含情感，甚于前作。“我认为它比第一部电影更注重人物性格和关系的变化，并透过奇观传递了我对海洋的热爱。这是一则关于家庭的感人故事，展示了家庭如何让一个人变得更强大。这不是一部向你大脑中灌输信息的电影，而是需要你感受海洋，或许可将感动转化为行动，传递了强烈的海洋环保信息。”

《阿凡达:水之道》融合了卡梅隆毕生两大挚爱：电影和海洋，卡梅隆说：“海洋对我来说意义非凡。甚至在我与海洋未曾谋面之前，我已对海洋充满热爱。潜意识里，我们都认为海洋如同母亲。至少通过拍这部电影，我可以从海洋环境保护的角度作出回馈。《阿凡达:水之道》融合了我毕生两大挚爱：以画面叙事的电影和海洋。一切就这样自然发生了。”

现有技术满足不了，就自己创造技术

拍摄《阿凡达:水之道》令卡梅隆自豪的是，他们捕捉到了非人类角色的面部表情。“这些角色与我们相似，但不是人类。这种效果不是通过化妆实现，而是通过CG生成的角色展示。我们希望角色的效果百分之百真实，同时演员表达的情感也得到百分之百传达。”

对于“技术控”来说，卡梅隆的电影往往意味着“烧钱”，卡梅隆也表示，如果当下电影制作技术达不到我设想的效果，就必须自己创造技术。当我们拍第一部《阿凡达》时，它带来性能捕捉摄影的一次巨大技术飞跃。现在通过《阿凡达:水之道》，“我和团队又一次做到了创造技术。我们将《泰坦尼克号》《壮志凌云：独行侠》等电影融入这一系列，并且天马行空，一气呵成。”

《阿凡达》见证了电影制作技术飞跃

几十年来，卡梅隆一直梦想着“阿凡达”。“在制作《泰坦尼克号》之前，我写了最初的故事大纲，但当时的技术无法实现我想象的画面。我在寻找圣杯（追寻梦想）。这圣杯就是通过CG角色中再现完整的人类情感。所以，在接下来的几年里我一直等待，时刻关注并观察着所需技术的发展。”

2007年，卡梅隆和团队终于破解了密码。在这部科幻史诗中，CG动作捕获、真人表演以及两者的混合体，这三种不同的摄影系统被用于三种不同的拍摄场景。FIST是一个用于动作捕捉场景的虚拟系统，动作捕捉技术的基本工作原理是这样的：演员们穿着一种特殊服装，其能将红外光反射回固定摄像机。与此同时，高清参考摄像机为动画师提供了完整动作表演的详细覆盖范围，120个固定摄像机用来捕捉演员的位置和动作。

表演部分拍摄完成后，工作人员收拾行装前往新西兰，用Fusion 3D摄像机拍摄所有的真人镜头。Fusion Camera Rig包含两台索尼F950s相机，用于拍摄原生3D。“这最终创造出与我们双眼视觉效果更加自然匹配的3D画面。”

《阿凡达》见证了电影制作技术的飞跃。13年后，卡梅隆和团队又在续作中挑战水下拍摄3D，“摄像机选项是普通摄像机的三倍之多,但它的美妙之处在于，如果你能解决水的问题，那么你就再也不必担心它了。”