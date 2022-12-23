疫情中不能让任何一个人成为“孤岛”

来源：北京青年报

作者：孙维国

这几天，多地疫情防控职能部门向市民发出“邻里互助余药共享”倡议。在感染人数日渐上升，用药需求增加，退烧药、止咳药等药品供应不足的现实背景下，这样的邻里互助倡议很必要，也很及时。

随着疫情防控措施的调整优化，感染冠病的人会随之增加。在这样的现实预期下，退烧药、止咳药等药品需求集中爆发，此外，抗原试剂、口罩、酒精等物资，也都存在不同程度的供应紧张。在此背景下，有人买不到退烧药，有人家里抗原试剂、口罩、酒精等物资储备不足。

此时，邻里互帮互助就成了“及时雨”，不仅能解决一些人没有药品的燃眉之急，而且增进了邻里之间的情感和信任。不管是“远亲不如近邻”的生活现实，还是“邻里守望相助”的传统文化，在这里都得到了生动诠释。

与冠病的“较量”是一场硬仗，需要政府、社会和民众同心合力，共同应对。这其中，邻里互助恰是有效的互助互帮形式之一。邻里之间都能相互帮助，大家就都能得到帮助，得到关心，得到支持，得到鼓励，得到救援……由此就会形成抗击疫情的强大力量，从而不让任何人成为病毒感染中的“孤岛”。

邻里互助不仅是个人的可贵品质，也是群体应对疫情的精神支撑，更是城市文明的底色。英国诗人约翰·邓恩曾写道：“没有人是一座孤岛，在大海里独踞，每个人都像一块小小的泥土，连接成整个陆地。”每个人都是社会不可或缺的一部分，都是众志成城中的一份力量。守望相助，邻里互助，让疫情中没有人成为“孤岛”，正是我们在抗击疫情中愈挫愈强的力量源泉。