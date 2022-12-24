世界杯真要改三年一届？

来源：海上客

在海叔看来，国际足联对于世界杯扩军、增加比赛密度的种种冲动，主要目的不在于打比赛提高全球整体足球水平，而在于 " 打算盘 "，算经济账——世界杯对于国际足联来说，真赚钱。

世界杯刚结束，梅西抱得大力神杯而归，哪里舍得这么快送回来？

可这时候，有人真在探讨一个实质性问题——世界杯可以改为三年一届了。如果这事加急处理的话，那梅西是不是有两个可能性呢——

夺冠后，梅西睡觉都抱着世界杯

第一种可能，梅西可以再战一届世界杯，毕竟改三年一届的话，届时他 38 岁，说不定 " 尚能饭 "；

第二种可能，如果有梅西在，阿根廷得以蝉联世界杯，则能更快地在球衣胸前添加一颗星，四星阿根廷早日到来。

那么，是谁在讨论有关世界杯三年一届的问题呢？有谱没谱呢？

据英国《卫报》报道，国际足联主席因凡蒂诺刚与国际足联官员讨论了世界杯前景，以及是否三年举办一届。

据称，这一计划得到了亚洲和非洲国家的支持。如果因凡蒂诺能说动更多大洲的国际足联会员，则世界杯真可能改为三年一届。

其实，早在 2021 年，国际足联足球发展总监温格就曾提出，世界杯可以改为两年一届。

从世界杯的历史来看，从 16 支队参加正赛扩军到 24 支队，再于 2002 年扩大到 32 支队。刚刚结束的卡塔尔世界杯，则是最后一次 32 支队参加正赛。下一届美国、加拿大、墨西哥联合举办的世界杯，将有 48 支球队参加。

要说目前国际足联会员也不过 211 个。平均算下来，也就是不到 4.5 个国际足联会员中，就可以有一个晋级名额。而这 211 个国际足联会员中，又确实有不少完全的 " 鱼腩 "。这么算下来，简直连今年输过越南的中国男足都希望又大增了？

可国际足联还不过瘾，在眼看着正赛再扩军几无可能的情况下，只能想着增加比赛密度了。

既然温格提出的两年一届方案无法实施，那三年一届成不成呢？

国际足联为何如此热衷于多办世界杯，就不怕场次搞太多、参赛队搞太多，比赛质量越来越水吗？

在海叔看来，国际足联对于世界杯扩军、增加比赛密度的种种冲动，主要目的不在于打比赛提高全球整体足球水平，而在于 " 打算盘 "，算经济账——世界杯对于国际足联来说，真赚钱。

回看过去几届世界杯有多赚钱吧——

2010 年世界杯，举办国南非投入 36 亿美元，有报道称办赛本身给南非带去了 130 亿美元的收入；

2018 年俄罗斯世界杯，花了 116 亿美元，据称效益为 150 亿美元。这还不算赛前赛后俄罗斯的股市、楼市涨声一片。

2022 年卡塔尔世界杯是不是很特殊呢？反正在这一领土面积很小的中东国家，举办方足足花了 2000 多亿美元。不过，这是否真就是一笔赔本买卖呢？

有人给算了这么一笔账——这 2000亿美元中，真正用于世界杯场馆建设的，顶多 70 亿美元。其他的钱，花在了在沙漠中建新城、打造全新的城市交通体系和信息化体系、建设酒店、各种娱乐设施等等。正宗富得流油的卡塔尔人，其实也是很精明的。靠着这次基础设施之建设，未来的卡塔尔，说不定能提前转型，成为中东地区率先摆脱靠卖能源为生的国家呢！

世界杯为卡塔尔带来了全新的基础设施

当然，真正旱涝保收稳赚不赔的是国际足联。靠卖转播版权和品牌赞助，国际足联收起银子来，那是哗啦啦进账的——

11月，国际足联称，过去近四年时间里，其收入创纪录地达到了75亿美元，比上一周期增加了10亿美元。而下一周期，有人预计，起码赚他个上百亿美元。

在海叔看来，尽管不能简单地说——将四年一个周期缩短为两年，或者三年，这收入就能倍增，或者多收个三五十亿美元，但只要有机会多办赛，国际足联就能多白白赚钱，这总该是没错的——前提在于——真有那么多有实力的国家或地区想要办赛。

回看两次世界杯正赛扩军——

2002 年世界杯正赛第一次扩军至 32 支时，是日本、韩国联合举办，甚至当时国际足联都有人说，下不为例；

2026 年世界杯将扩军至 48 支，这回又破例了，由美、加、墨三国联合主办。

就问这地球上未来还有几个国家能一下接待 48 支球队打比赛的。海叔要说，当然有，但真的不多也！

没看见英国《卫报》称，世界杯改为三年，主要获得亚洲和非洲代表的支持吗？也就是说，夺取过世界杯的两大洲——欧洲和南美，并不见得支持国际足联这么做。其实，欧洲足联根本就是一直在反对国际足联的扩军、增赛计划的。

原因很简单——有参加世界杯那功夫，自己打欧洲杯不香吗？国际足联能赚钱，欧足联凭什么不能赚钱？国际足联还真当自己是欧足联的领导呢？

欧足联与各个国家足协甚至都有矛盾。原因在于各国联赛，包括欧冠等俱乐部赛事，与欧洲各国国家队比赛之间的时间冲突等等，无法妥善解决。

英超的市场开发非常好，可为了卡塔尔世界杯，其圣诞比赛期不得不做出一定调整

按说，职业球员都是和各俱乐部签署工作合同的。可一旦成为国脚，为了国家队比赛成绩，为了为国争光的精神，总是会听从国家队召唤的。譬如阿拉申花队的喀麦隆球员巴索戈，为了参加卡塔尔世界杯，不得不和东家说拜拜，跑去国家队报到，也很大程度上导致申花队最近在中超联赛踢得惨不忍睹。唯一一点好处就是因为巴索戈参加了世界杯，据说申花队可以分到国际足联给的 21 万美元补贴。

一言以蔽之——国际足联有点见钱眼开。想多打比赛多赚钱，反正也不用支付球员工资，每个球员参加世界杯分出去区区几十万美元，自身却能大赚特赚，谁不乐意干？欧足联乐意干，南美足协也乐意干。除了市场号召力还不到火候的亚足联、非洲足联等等，想着攀国际足联的高枝。未来，万一亚洲足球水平突飞猛进，经济再继续提升，情况或许就会生变。

反正，在海叔来说，还是有点怀念 20 世纪 80 年代到 20 世纪末那几届世界杯。没听跳广场舞的大妈们在卡塔尔世界杯期间，放的音乐都是瑞奇 · 马丁的《生命之杯》吗？Go、go、go，……Ale, ale……

