印度超越中国成为全球第一人口大国意味着什么

来源：英国广播公司（BBC）中文网

作者：苏蒂克·比斯瓦斯（Soutik Biswas）

明年4月中旬，印度预计超过中国，成为世界上人口最多的国家。

这两个亚洲大国的人口都已超过14亿，70多年来两国人口总数一直占全球人口三分之一以上。

明年中国的人口可能开始减少。由于生育率迅速下降，去年中国1060万人出生，略高于死亡人数。近几十年来，印度的生育率也大幅下降，从1950年每名妇女生5.7个孩子下降到今天的每名妇女生2个孩子，但下降速度较慢。

那么，印度超过中国成为世界上人口最多的国家意味着什么?

中国的人口减少速度比印度快

中国的人口增长率从1973年的2%下降到1983年的1.1%，下降了约一半。

人口学家指出，这在很大程度上是通过践踏人权实现的。两场运动，一个提倡只生一个孩子，另一个提倡晚婚，孩子之间的年龄差更大，孩子数量更少。

在上个世纪下半叶的大部分时间里，印度的人口都在快速增长，每年增长近2%。随着时间的推移，死亡率下降，预期寿命增加，收入增加。越来越多的人获得了清洁饮用水和现代污水系统，特别是城市居民。“但出生率仍然很高，”伦敦政治经济学院的人口学家蒂姆·戴森（Tim Dyson）说。

印度1952年启动了计划生育项目，到1976年才首次制定了国家人口政策，这时中国正忙于降低出生率。

但印度在1975年紧急状态期间（期间公民自由被暂停），一项过度积极的计划生育计划迫使数百万穷人绝育，导致社会对计划生育的强烈反对。“如果紧急状态没有发生，如果政客们更加积极，印度的生育率下降会更快。这也意味着，随后所有政府在计划生育方面都谨慎行事，”戴森说。

韩国、马来西亚、台湾和泰国等东亚国家启动人口方案的时间比印度晚得多，但比印度更早实现了较低的生育率、降低了婴儿和产妇死亡率、提高了收入并增进了人类发展。

印度并没有经历人口爆炸

自1947年独立以来，印度人口已经增加了超过10亿，预计其人口还将增长40年。但几十年来，该国的人口增长率一直在下降，并没有兑现“人口灾难”这种可怕预测。

所以人口统计学家表示，印度人口比中国多不再是一个“令人担忧”的重要问题。

收入的增加和医疗教育机会的改善，让印度妇女生育数量减少，有效地使增长曲线变平。在22个邦和属地中，有17个的生育率已经低于更替水平：每名妇女生育两个孩子。(生育更替水平是指新生儿数量能维持人口稳定的水平。)

然而，超越中国可能意义重大

印度南部的出生率下降速度比人口更多的北部要快。“遗憾的是，印度更多地区不可能像印度南部那样。”戴森表示，“如果其他情况一样，印度北部部分地区人口的快速增长压低了生活水平。”

例如，它可以增强印度获得联合国安理会常任理事国席位的要求。联合国安理会有五个常任理事国，包括中国。

印度是联合国创始成员国之一，并一直坚称得到常任理事国席位的要求是合理的。联合国经济和社会事务部人口司司长约翰•威尔莫斯（John Wilmoth）表示：“我认为(作为人口最多的国家)你有一定的权利。”

总部位于孟买的国际人口科学研究所的詹姆斯（KS James）表示，印度人口变化的方式也很重要。

詹姆斯说，尽管存在种种缺陷，但印度在一个既贫穷又普遍缺乏教育的民主国家实行计划生育，实现了“健康的人口转型”，这一点值得称赞。“大多数国家都是在识字率和生活水平提高之后才这样做。”

还有更多好消息。世界上25岁以下的人口中有五分之一来自印度，47%的印度人年龄在25岁以下。三分之二的印度人出生在20世纪90年代初印度经济自由化之后。经济学家拉贾戈帕兰（Shruti Rajagopalan）在一篇新论文中指出，这群印度年轻人有一些独特的特点。“这一代印度年轻人将成为知识和网络商品经济中最大的消费者和劳动力来源。印度人将成为全球最大的人才库。”

但也有挑战

印度需要为年轻的劳动年龄人口创造足够的就业机会，来获得人口红利。但根据印度经济监测中心的数据，印度只有40%的劳动年龄人口工作或想工作。

更多的女性需要工作，因为她们在劳动年龄生育和照顾孩子的时间减少了。这部分情况更惨淡。根据印度经济监测中心的数据，10月份只有10%的劳动年龄妇女参加了工作，而中国的这一比例为69%。

然后是移民问题。大约有2亿印度人在国内各州和地区之间迁移，他们的人数肯定还会增长。大多数是离开农村到城市找工作的工人。“由于农村缺乏工作机会和低工资，随着移民增加，我们的城市会发展起来。他们能为移民提供公道的生活水平吗？否则我们最终会有更多的贫民窟和疾病，”印度喀拉拉邦移民与发展国际研究所的移民专家拉詹（S Irudaya Rajan）说。

人口学家说，印度还需要制止童婚，防止早婚，正确登记出生和死亡。出生性别比失衡意味着出生的男孩比女孩多，仍然令人担忧。皮尤研究中心的一项研究显示，有关“人口控制”的政治言论似乎针对的是该国最大的少数民族穆斯林，而实际上，“印度各宗教团体之间的生育差距普遍比过去小得多”。

然后是印度的老龄化

人口学家表示，印度的老龄化问题很少受到关注。

1947年，印度年龄中位数是21岁。60岁以上的人仅仅5%。如今，年龄中位数超过28岁，超过10%的印度人超过60岁。喀拉拉邦和泰米尔纳德邦等南部邦至少在20年前就达到了人口更替水平。

《全部数字与半真半假：关于现代印度，数据能告诉我们什么，不能告诉我们什么》一书的作者鲁克米尼（Rukmini S）说：“随着劳动年龄人口的减少，赡养老年人将成为政府资源越来越大的负担。”

“家庭结构将必须重塑，独居老人将成为越来越令人担忧的问题。”她说。