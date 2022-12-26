中国多地预计将在1月份达到疫情高峰

来源：彭博社

冠病疫情在中国的传播势头不减，全国多地报告每日新增感染数十万例，超过全国总数，并预计疫情将在1月份达到顶峰。

中国国家卫健委周日表示将停止发布每日疫情信息。人们广泛认为，在中国的动态清零政策本月早些时候突然转向后，卫健委发布的每日疫情信息低估了疫情的爆炸式蔓延。

中国疫情的真实统计数据不得而知，要评估其对经济的影响变得更加困难。在席卷北京造成广泛感染以及医院人满为患后，奥密克戎变种目前正在全国蔓延，南方大城市爆发了大规模疫情。

东部制造和科技大省浙江估计，当地每日新增冠病感染病例达到100万例。当地官员周日在发布会上表示，这个数字可能会在两周后翻番，然后在1月晚些时候放缓。

作为苹果公司主要制造基地、以“iPhone城”闻名的河南省郑州市预计疫情会在1月中旬见顶。据地方媒体报道，山东和湖北省也预计会在同期出现病例的大幅增长。

根据得到与会人士确认的内部会议纪要，国家卫健委估计，中国上周有一天可能新增了近3700万例冠病病例。如果这个数字是准确的，那将令2022年1月创下的单日新增感染约400万例的全球纪录相形见绌。

除了大城市之外，病毒也在向中小城市和农村蔓延。据财经周末报道，资源不足的地方医院缺乏治疗这种疾病的经验，已经遇到了退烧药和其他基础治疗药物供应有限的问题。

江西省估计疫情感染会在1月初达到高峰，广州也是如此。据中新网引述当地官员的话报道称，安徽省疫情似乎爆发得更早，目前可能正在见顶。

北京协和医学院在微信上发布了冠病感染情况调查问卷。该机构表示，受国家疾病预防控制局委托进行的这项调查旨在快速了解中国冠病病毒感染情况。北京协和医学院表示，第一轮调查已于12月21日完成，约47万人参与了第一轮调查，相关结果将为国家防控决策提供重要参考。

