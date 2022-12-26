青岛的日增感染估算是一次实事求是的勇敢实践

来源：胡锡进观察

青岛市卫健委23日通报，青岛正处于高峰来临前的快速传播阶段，目前每日新增感染量为49万人-53万人。这是中国各地首个大城市将日感染量估算到50万级的规模，突破了以往的计算模式。青岛市的估算虽然无法精确到哪怕万级单位，但是这个估算契合人们的实际感受，也一定反映了该市卫健委对疫情传播形势的真实评估，因而是一次实事求是的勇敢实践，值得中国人民共同点赞。

其他地方到23日仍在沿用过去的统计方式，或许有其无奈的因由，但那种统计方式既不能反映现实，也严重背离民众的感受，导致对官方公布信息严肃性的侵蚀，损害了公信力，其弊端远大于那样做所能带来的好处。

当然了，由于现在中国全国范围内都取消了地域性的全员核酸，每日到底有多少新增感染已无法统计，拿出一个准确数字已无可能。但是像青岛这样估算，各地是完全可以去做的。估算虽然存在偏差，但这种偏差要比老办法带着个位数的“准确”更容易得到人们的信任、理解和包容，对各项工作的指导意义也更强。

青岛市带了个好头，希望各地及时跟进，重塑疫情数据的格局，在这个信息有些混乱的时候巩固官方数据的公信力和对防疫工作的指导作用。

三年防疫为放开封控打下了冠病病毒致死率减弱的坚实基础，眼前的感染潮再怎么汹涌，也决冲不垮这个基础。人民群众对此有着非常广泛的常识性认识和信心，希望官方对民智也保持充分信心。我们这个国家需要在相互信任和团结中渡过眼前的考验。