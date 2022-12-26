与俄罗斯文化“决裂”？部分乌克兰人选择12月25日过圣诞

来源：澎湃新闻

乌克兰人通常与俄罗斯人一样在1月7日庆祝东正教的圣诞节，但今年，情况发生了变化，一些乌克兰人已经选择和西方人一样，在12月25日庆祝圣诞。

据报道，虽然在12月25日庆祝耶稣诞生的想法在乌克兰仍然被认为是激进的，但俄乌冲突改变了许多人的态度。对于一些人来说，改变圣诞的日期意味着与俄罗斯及其文化、宗教的分离。

在基辅郊区的博布里齐亚村，人们最近投票决定提前庆祝圣诞节。33岁的居民叶莲娜·帕里伊表示，“从2月24日开始，就是一种觉醒和理解，我们意识到我们不能再成为俄罗斯世界的一部分。”

在今年10月举行的主教会议上，总部位于基辅的乌克兰东正教会宣布，考虑到乌克兰社会各界长期以来的呼声和战争的影响，为研究未来变更历法的可行性，今年特别允许教堂和信众自行决定是否按照公历日期举行圣诞节礼拜仪式。

博布里齐亚村上周就圣诞节的问题举行了投票，204人中有200人统一将12月25日作为庆祝圣诞节的新日期。

5月27日，由于不同意俄罗斯教会有关俄乌冲突的观点，隶属于莫斯科的乌克兰东正教会宣布决定与俄罗斯教会断绝关系，“完全独立”。这一举措是乌克兰数年来第二次教会分裂。由于克里姆林宫在乌克兰扮演的角色，乌克兰教会的一部分在2019年已经与莫斯科决裂。