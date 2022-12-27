《新科学家》：2023年这些科技故事或将发生

来源：《科技日报》

作者：刘霞

2022年，科技界发生了很多令人激动的故事：中外天文学家公布银河系中心黑洞首张照片、美国和日本科学家造出迄今最冷物质、美国公布韦布空间望远镜宇宙图像等。

2023年，精彩仍将继续！英国《新科学家》杂志网站在近日的报道中，列出了2023年或将值得书写的科学故事。

空间探索可圈可点

美国太空探索技术公司(SpaceX)的“星舰”是有史以来最大的火箭，预计将于2023年进行首次绕轨飞行。不过，它只是未来12个月将发射的火箭舰队中的一个，此外还有蓝色起源公司的新格伦火箭。这两家公司的所有者分别是亿万富翁埃隆·马斯克和杰夫·贝索斯，他们希望塑造未来太空旅行的面貌。

除私营部门，政府航天机构也将开展一些令人兴奋的任务。欧洲航天局的“木星冰月探测器”将于明年4月升空，并于2031年抵达木星系统，在那里它将探索木卫二、木卫四和木卫三，寻找这些星球是否适合生命生存的证据。与此同时，美国国家航空航天局(NASA)正在将一艘名为“普赛克”的太空船送往一颗名为“普赛克”的小行星，据信这颗小行星是一颗年轻行星裸露的铁核。“普赛克”将于明年10月发射，预计于2029年抵达目标小行星。

此外，NASA正在准备测试其新型超音速喷气式飞机X-59，该飞机的主要目标是实现静音状态下的超音速飞行，令超音速飞行可商业化。协和号超音速客机当初服役时，将纽约到伦敦原本7小时的飞行时间缩减到3小时以内，为航空产业带来冲击，但超音速客机存在致命缺点——巨大的噪音和耗油量。如果X-59的测试顺利，之后将会朝商业飞行的路线前进，提供比协和号更经济、快速且低噪音的载客服务，有望彻底改变全球空运产业面貌。

环境保护喜忧参半

在环境保护领域，2023年上演的剧情可能会让人们喜忧参半。

今年11月，路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在巴西总统大选中获胜，可能会对世界上最大雨林——亚马孙雨林的未来产生重大影响。卢拉将于2023年1月1日上任，在总统雅伊尔·博索纳罗执政期间，亚马孙雨林遭到越来越多破坏，卢拉则将保护亚马孙雨林作为他竞选的一个基石。卢拉宣布当选后不久在圣保罗表示：“巴西已准备好恢复在对抗气候危机方面的领导作用，巴西和地球都需要一个活的亚马孙。”

挪威气候与环境部长表示，将恢复向巴西提供5.73亿美元（约7.71亿新元）的亚马孙保护补贴，此前在博索纳罗上任时停止了这些补贴。

但即使雨林得到拯救，海洋也可能在2023年7月面临新的威胁，如果各国在此之前无法达成一项国际准则来规范深海采矿，那么关注海底矿产财富的政府和企业将能够在几乎没有限制的情况下开采这些资源。

而深海采矿显然会从某种程度上影响海洋环境，特别是在采矿作业的邻近地区。2022年7月7日发表于《科学》杂志的一项研究表明，在克拉里昂-克利珀顿区单个矿山采矿的工业噪声会影响500公里半径范围内的海洋生物，其中大多数对科学研究来说都是新物种。

技术领域加强监管

2023年，政府将加大对前沿技术的监管。

比如，欧盟的《人工智能法案》将于2023年实施，这是欧盟为更好地利用人工智能而制定广泛标准的一次尝试，旨在保护欧盟公民免受潜在有害做法的影响。例如，法律将对人工智能系统的使用设定新要求，并完全禁止某些用例。

其他国家和科技巨头将密切关注，因为在科技监管领域，欧盟已经被证明是“急先锋”，其法律具有很强的参考意义。

与此同时，另一批欧洲人希望改变人们获取营养的方式。芬兰太阳能食品公司正在利用可再生能源将二氧化碳转化为富含蛋白质的粉末，这种粉末可以用来代替鸡蛋和其他蛋白质来源，并且可以大大减少生产食物所需的水和土地。该公司预计2023年将在芬兰赫尔辛基开设第一家商业规模的工厂。

公司首席执行官帕西·瓦尼卡说：“这种蛋白质粉末约含65%的蛋白质、25%的碳水化合物和膳食纤维，以及10%的脂肪，它可以代替从肉类获取的营养。产量提升后，它的价格将会比动物蛋白更低。而且其本身没有味道，因此可塑性很高。”

两大新设备玩转科学

2023年，对物理学家来说也是充满期待的一年，他们将有两大新玩具可以玩耍。首先是直线加速器相干光源II(LCLS-II)，这是对加州现有设施的升级，研究人员希望用这台全球最强大的X射线激光器，为分子内部的原子拍摄电影，窥视奇异的量子力学世界。

无独有偶，一个新的引力波“猎手”也将于2023年上线。物质-波激光干涉引力天线会使铷原子被冷却到可以成为“物质波”的程度，从而探测到黑洞和其他大质量天体相互碰撞产生的时空涟漪——引力波。它将能够探测到现有的引力波设施没有探测到的引力波事件，甚至有助于寻找暗物质。