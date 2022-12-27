黄桃“出圈”，罐头产业能否抓住这波商机？

来源：《工人日报》

作者：李国

中国不仅是全球最大的罐头生产国，也是最大的罐头出口国。随着工艺的迭代优化和生活方式、消费模式的演进，罐头企业将传统中国菜肴工业化，带动了罐头行业量价齐升。

“还没弄清楚啥情况，就被一抢而空了。”连日来，在重庆的大小商超，黄桃罐头的突然火爆令营业员们都有些始料未及。记者走访发现，作为黄桃大市的重庆，不仅线下一罐难求，就连拼多多、淘宝、京东等电商平台上，断货也时有发生。

黄桃罐头的意外走红，马上传导到二级市场，几家罐头相关的企业最近均迎来股价大涨。

重庆潼南是全国两大黄桃生产基地之一，年产数万吨的潼南黄桃可与美国的王牌品种——“台尔蒙”媲美。潼南罐头厂生产的糖水黄桃罐头，其数量和质量均居全国桃类罐头前茅。“最近两周所有存货均一销而空！”罐头厂负责人刘少春12月25日对记者说，“我们要趁这股东风，明年再上新设备，争取产量再上新台阶。”

天眼查数据显示，中国目前有近4万6000家罐头相关企业。其中，2022年1月至11月新增注册企业月均增速34.3%。从注册资本上看，69%的相关企业注册资本在100万元（人民币，下同，约19万3200新元）以下。

这个冬天，黄桃罐头彻底火了

近日，随着各地不断优化疫情管控措施，一些可补充维生素的食品饮料销售一片火爆。其中，以黄桃罐头为代表的水果罐头出现抢购潮。最近一个月，京东超市黄桃罐头成交额同比增长245%。

记者在位于重庆观音桥的重百超市看到，一位40来岁的中年女性在问询没有黄桃罐头后，便挑选了几罐午餐肉和豆豉鲮鱼罐头。“疫情反复，家里也得囤点物资。”她说，不想点外卖，罐头简单烹饪就能做出可口的菜肴。

黄桃罐头突然成了“网红”，也将中国罐头产业推上了“风口”。

记者在采访中了解到，黄桃一般在每年七八月份成熟之后对生产罐头进行灌装，只有使用新鲜的黄桃灌装才能确保罐头的品质。一旦错过生产最佳时机，就不得不使用冷冻黄桃，品质上就会大相径庭。一家重庆食品企业负责人称，黄桃罐头的保质期在两年左右，由于需求量太大，连去年的存货都快售完了。

记者据天猫数据发现，进入12月中旬，黄桃罐头连续登上天猫全网趋势热点的TOP1，热度搜索值最高超过了1000万。根据百度发布的《百度热搜·疫情防控大数据》显示，最近七天黄桃罐头搜索热度暴涨600%。

“企业决不能依靠‘一股风’发展，更不能依靠‘一阵风’牟利。”华泉罐头创始人裴吉更说，从罐头食品而言，整个行业并不会因为这一次热度改变其大的发展趋势，而品牌的匮乏、渠道的软弱、人才的短缺，才是今天罐头行业更应该思考的发展大计。

疫情让消费者重新认识了罐头食品

罐头产业是中国传统食品产业，多年来在供应内需、出口创汇、服务“三农”、满足健康消费、稳定扩大就业等方面发挥着重要作用。

数据显示，2021年，面对冠病疫情，中国罐头行业迎难而上，全国规模以上罐头企业665家，累计完成产量832万吨，全行业主营业务收入1174亿元，同比增长7.33%，实现利润总额65亿元，同比增长1.82%。据不完全统计，三年疫情期间，全国罐头行业累计生产罐头2700多万吨，产值3500多亿元，稳定罐头产业链几百万就业岗位，避免了人员流动给疫情防控带来压力，保障和改善了民生。

中国罐头工业协会理事长刘有千认为，疫情的不确定性以及居家生活的不便性都让人们倍感焦虑，以罐头为代表的方便类食品发挥了战备补给功能，其常温保存、方便安全、营养丰沛的特性，为人们提供了情绪价值和治愈能量。

随着工艺的迭代优化和生活方式、消费模式的演进，罐头企业将传统中国菜肴工业化，实现了无须煎烹煮炸，就能随时享用狮子头、红烧排骨、梅菜扣肉等经典菜品，带动了罐头行业量价齐升。

“疫情让一些消费者重新认识了罐头食品。生鲜容易腐烂变质，而罐头有更长的保质期，还不占用冰箱。”上海梅林正广和股份有限公司副总裁张晴峰说，现在不仅午餐肉罐头广受欢迎，油焖笋、红烧肉等菜肴类罐头也有更多机会直接触达消费者，企业一直满负荷运转，今年营收有望超过18亿元，增长率将超30%。

中国不仅是全球最大的罐头生产国，也是最大的罐头出口国。据华经产业研究院发布的数据显示，中国罐头已经出口到全球140多个国家地区，其中芦笋罐头和橘子罐头已分别占到全世界该品类出口总量的70%和80%。红烧肉和鲮鱼罐头为国内独有，深受东南亚市场青睐，在欧美潜力巨大。过去五年中国罐头出口总量达1450万吨，年均出口量约300万吨，出口创汇262亿美元（约352亿新元）。

罐头产业亟须完成转型与升级

“企业规模小、自动化程度较低、创新能力不足等因素制约了行业进一步发展，潜力有待挖掘。”青岛开创食品有限责任公司总经理商会明坦言，经多年创新开拓，公司“做强单品，做全系列，积极融入国际供应链”的策略取得显著成效，实现了国际版的“农超对接”。

“创新非易，在产品创新方面，不仅包装要升级，内容物更要升级。”广州鹰金钱企业集团公司董事长郑坚雄说，企业对已上市100多年的豆豉鲮鱼进行了包装和内容物的改变，推出了一人份小魔罐系列产品，包括香辣鳗鱼、橄榄油豆豉鱼等颇受欢迎。“秘方和风味不能改变，但制造工艺一定要创新。”

中国国内罐头行业知名品牌上海梅林负责人称，企业通过变革营销方式，不断融入新时代商业环境。启用“电商+商超+专卖店”的全渠道分销模式，罐头、冷鲜肉业务下沉到终端门店，利用直营物流网络，在长三角地区市场占有率、销售业绩逐年提升。

“丰岛30多条橘子罐头自动生产线每条可节约人工15人，共节约500人。”丰岛控股集团董事长徐孝芳说，作为业内首个完成自动剥皮机量产的罐头生产企业，丰岛控股集团得益于智能化改造，比以往纯手工剥皮节约了近2/3人工。

当前罐头行业内缺乏品类龙头企业，正好给了新势力从细分品类、细分人群入手破圈的机会。记者从重庆合川区农委了解到，该区邀请天下星农创始人胡海卿，将脸谱文化和黄桃自然原果色的特点结合起来，打造的独有文化IP“淘桃”，成为合川太和黄桃独有的品牌印记。

“罐头工业的未来发展，要在品质升级、副产品高值化利用等方面实现突围和超越。”重庆工商大学莫远明教授认为，受疫情影响，“预制菜”市场火爆，罐头产业也强势复苏。一批品质高、口碑好的品牌罐头瞄准战略风口，正抢占消费品产业发展的新赛道。在消费升级这一市场之手的拉动下、在“健康中国”这个目标的指引下，具有健康和功能的食品需求未来前景看好。