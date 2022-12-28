消失500多天 虽与微念和解但李子柒IP仍面临难题

来源：每日经济新闻

记者：杜蔚

“双方达成和解”，12月27日中午，微念发布了一份与李子柒的和解公告，该话题也迅速登上微信热搜。

自此，这场持续了500多天的纠纷告一段落。

与李佳琦、刘畊宏等带货、健身网红不同，短视频博主李子柒是贴有“文化输出”标签的世界网红。巅峰时期，她不仅在国内拥有过亿的粉丝群，还凭借海外的千万粉丝，不断刷新着自己创造的吉尼斯世界纪录。

去年，因与MCN公司微念之间的一些分歧，李子柒停更，并在随后，将微念告上法庭。如今终于和解，李子柒IP最终花落谁家？这一年多来，等待李子柒回归，成了广大粉丝共同的心声。

李子柒IP归属落锤

李子柒原名李佳佳，因拍摄美食短视频而走红。但她传递出的内容，不仅仅是美食盛宴，更是中华民族的文化盛宴。

对于李子柒的成名，外界认为“伯乐”刘同明起了关键作用，而微念（公司全名：杭州微念品牌管理有限公司）正是刘同明创办的公司。

2017年中旬，微念与李子柒合资成立四川子柒文化传播有限公司（下称“子柒文化”），双方分别持股51%、49%，由李子柒担任法定代表人及执行董事。两家公司的大致分工为：微念进行李子柒IP的商业布局，子柒文化负责内容创作。

因为拥有超级IP李子柒，微念此前已完成了C+轮融资。企查查显示，自2018年以来，微念的投资方有微博、华映资本、字节跳动等。

不过，微念和李子柒的“甜蜜期”没有持续太久。去年，双方产生了一些分歧，李子柒于2021年夏天开始停更，至今已有500多天。或许是李子柒所言“不愿意被过度商业化”，2021年10月，子柒文化将微念及刘同明告上法庭。

一时间，关于李子柒IP的归属权成为大众关注的焦点。

每日经济新闻记者注意到，在今日（2022年12月27日）微念发布和解公告前，双方的股权关系就已提前做好了变更。据国家企业信用信息公示系统，12月26日，子柒文化新增3项变更信息，其中1项是投资人（股权）：“李佳佳出资49万人民币；杭州微念科技有限公司出资51万人民币变更为“李佳佳出资99万人民币；杭州微念品牌管理有限公司出资1万人民币”。

企查查亦显示，近日，子柒文化发生多项变更：刘同明退出董事、监事等职务，变更为蒲倩云；微念持股比例由51%减至1%，李子柒（李佳佳）持股比例由49%增至99%。

“李子柒与微念达成和解，不能叫双赢，但至少来讲也是一个出路。”艾媒咨询创始人兼CEO张毅在接受每日经济新闻记者采访时表示，李子柒的成名速度是MCN机构当初始料未及的，

目前股权的变化，或许意味着李子柒从资本手里夺回了个人IP。

与此同时，张毅认为，行业里MCN机构和主播之间的纠纷并不少见。“这类事件本质上的原因在于，双方没有建立较好的合作关系。”

海外粉丝或是最大助力

“是不是马上可以看到李子柒更新了呀，好期待！”大批热情的粉丝，纷纷来到#微念与李子柒达成和解#的话题下留言，希望李子柒赶紧回归，继续制作好内容。但也有粉丝担心，没了资本加持，李子柒的流量还能否重回巅峰。

尽管李子柒被视为中华文化输出的得力干将，但在停更500余天后，“掉粉”是不可回避的事实。

每日经济新闻记者粗略统计，截至12月27日16时许李子柒在全网热门平台的粉丝共有9796万，其中，微博2638.6万、抖音5096.7万、快手975.5万、B站765.1万、小红书319.8万；而李子柒停更前拥有逾1亿粉丝。不过，李子柒在海外视频平台YouTube上的粉丝量依旧稳健，订阅量高达1730万。

“对李子柒及个人品牌来讲，与微念的纠纷是一个很大的伤害。虽然本次和解事件，会重新燃起大众对李子柒的关注，但她离开一年多了，这期间出现了很多网红，想要重回‘顶流’没那么简单。”张毅向每经记者表示，快餐时代，太多网红博主犹如昙花一现，中途下车的李子柒需要更加努力。

时至今日，李子柒的竞争对手并不少，尽管赢了资本博弈，“但如何持续输出高质量作品，创作力是对李子柒最大的考验。”张毅认为，后续团队对李子柒IP的运营也十分重要。

“李子柒离开的这段时间，同类型的美食博主对她的内容进行了题材细分、升华，提高了美食创作的门槛。美食界很大，李子柒需要找准自己的位置，否则很容易被粉丝‘翻篇’。”

在张毅看来，海外粉丝或是李子柒的强大助力，“国内网红鲜少具备海外粉丝号召力，李子柒可以从深耕庞大海外粉丝群入手，这是她的机会亦是挑战”。