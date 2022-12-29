“润”学热掀起 港校成避风港

来源：明报

在疫情及社会等因素下，越来越多中国大陆学生为“润”（移居海外）而外地升学，香港大专院校也成为不少学生“润”的首选，有香港大学表示今年报读的大陆考生激增六成。世纪21首选置业董事温略丹近日向本报表示，今年大陆来港留学生租屋数量明显上升，7、8月暑假期间最夸张，与疫情前相近，当中来港修读硕士的留学生比较多。

今年本科毕业、来自广州的陈同学，目前在香港中文大学就读企业传播。她说，“选择香港是因为想体验当地文化，就是世界各地文化都有，感觉特别包容，而且在生活方面，例如可使用微信和支付宝，相较于出国更方便。”陈同学也指出，大陆升读硕士难度很高，竞争压力比较大，而且也不一定考上，即使考上也要读两至三年，感觉很浪费时间。她说，“香港竞争也蛮激烈的，班里的内地同学也挺多的，但感觉没有考研这么夸张”。

同样今年大学本科毕业、来自西安的马一等（化名）和她的女朋友正申请香港读书。她表示，“香港离家近，语言、生活等各种方面与内地相似”。但马一等也曾经因为社会环境的因素而考虑过加拿大，“因为加拿大同性恋合法，读硕士算是最简单的移民方法了”。

公开资料显示，目前在香港八所资助大学中，有六所对大陆高考生采取自主招生，各校近日均表示，今年大陆生申请人数均较去年上升。其中岭南大学、浸会大学的大陆高考生报名人数亦分别增加六成及五成。

此外，值得注意的是，海外高校就读本科的大陆学生，也因疫情开始回流，申请香港的研究生课程。留学咨询机构启德集团去年8月发布的报告显示，疫情因素导致国内赴海外的留学生回流，香港排名前三名校硕士录取的大陆学生中，近30%来自于海外院校本科。