中国网络技术人员流向日本？

来源：日经中文网

作者：山田周平

在中国，互联网创业热潮正在退却。源自东京大学的某初创企业的创始人今年为了筹集网络业务的资金而长期在中国停留，但结果接连被中国当地约30家风险投资（VC）公司事实上拒绝。另一方面，他也注意到一个现象，那就是感受到中国市场的局限性，有意前往日本“挣钱”的中国网络技术人员越来越多。

“刚开口说是网络项目，就不往下聊了”，从事电梯数字标牌（电子广告牌）的东京某公司（东京新宿）代表董事罗悠鸿直到9月的8个月里在中国走访了北京及深圳等大约10个城市，并与风投公司进行了接触。他讲述的正是这段经历。

罗悠鸿是一位在日华侨，他于2017年在东京大学大学院就读期间创办了上面提到的公司。通过与三菱地所的共同出资公司等，开展在电梯门内侧投影的视频广告等业务。目前相关广告已在1800栋办公楼内设置，2022年（截至11月）营业损益首次实现扭亏为盈。

在主业走上正轨的背景下，罗悠鸿干脆在冠病疫情期间长期呆在了中国。他的主要目的是采购投影用投影仪的零部件，调查中国技术动向及为实现网络业务多元化而寻找投资方。

但是，他拜访的风投公司等“只关注半导体及新材料等‘深度科技’”（罗悠鸿）。这与中国政府加强网络产业监管的同时希望提高成为中美高科技摩擦焦点的半导体等自给率的意向相符。

罗悠鸿在不停寻找其他话题的过程中，发现在任何面谈中，中国方面都对日本的“高度外国人才”制度充满兴趣。这是日本针对拥有技术、管理及法务等高端知识的外国人设置的在留资格，日本政府正在扩大接收相关人才。

“受中美摩擦影响，优秀的（中国）技术人员无法移民美国，他们的目光正投向日本”，罗悠鸿在做出这一判断的基础上，就接收几名有能力担任新业务负责人的中国网络技术人员来日展开准备。另一方面，他也改变了方针，将主要从日本筹集资金。

在中国网络产业界，由于监管的加强和市场成熟，希望去国外的初创企业及技术人员被认为正在增加。日本是仅次于使用中文的新加坡的前往目的地。罗悠鸿似乎实际目睹了这一动向。

日本产业界长年为半导体及汽车技术人员外流到中国而烦恼。中国网络产业的变化或许反而有可能成为日本获得优秀人才的转换点。