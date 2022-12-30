世间已无“球王”贝利

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作者：刘星晨

当地时间12月29日，巴西圣保罗市阿尔伯特·爱因斯坦医院发布公告称，巴西知名运动员、“球王”贝利因结肠癌引发多器官衰竭，于当天15时27分去世，终年82岁。贝利女儿凯丽·纳西门托在社交媒体发文：“我们的一切都归功于你，我们都爱你。”

天才少年

贝利的一生，始终与足球相伴。在很多人眼中，他便是“上天赐予足球的礼物”。

1940年10月23日，贝利出生于巴西的一个贫寒家庭。自小他便展现了对足球的疯狂热爱。由于买不起足球，和小伙伴们在小镇街头踢椰子壳，便成为了贝利童年时光的真实写照。

1950年，桑巴军团在世界杯决赛中目送乌拉圭队夺冠。也是在那一年，圣保罗州某个不知名的小镇上，10岁的贝利眼含泪水告诉父亲，会为了他赢下世界杯。

一段足坛传奇，在此刻开篇。

天才终究不该被辜负。贝利的足球天赋被当时的巴西国脚瓦尔德马尔·德·布里托发现。当小贝利成为当地小有名气的“足球达人”时，布里托把他带到了自己的训练场。从圣保罗州的巴鲁竞技青年队到桑托斯队，贝利开始了他辉煌的历程。

加入桑托斯队后，彼时还身材瘦弱的贝利仅用了两年时间便坐稳球队主力，足球少年开始兑现绿茵天赋。

“球王”荣耀

就这样，贝利在他17岁时正式入选巴西国家队。1958年瑞典世界杯上，在巴西与威尔士队的1/4决赛中，贝利为球队打进了致胜一球。那一天，他只有17岁7个月零27天，就此成为世界杯历史上最年轻进球者。而那届比赛，巴西队也如愿捧得冠军。

首次世界杯之旅，贝利就在四场比赛中打入6球，且全部是淘汰赛进球，成为当之无愧的一战成名“第一人”。

但这只是那段辉煌历史的起点。1958、1962、1970年三届世界杯冠军全部被桑巴军团揽入怀中。而贝利成为了足坛历史上唯一一位三夺世界杯的球员，这个纪录至今仍未被后人超越。

似球场上灵动精灵一般，贝利总能在人群中觅得良机打入进球。渐渐地，大家开始把“球王”称号送给了这个来自巴西的年轻人。

在21年职业生涯的1366场比赛中，贝利一共攻入1283粒进球。在很多老一辈球迷的记忆中，贝利便是他们对于足球的绝大部分认知。

连时任美国总统里根见到贝利时都说，你不用介绍自己，因为所有人都认识球王贝利。

1977年，贝利正式宣布退役，但他并未就此离开足球。在那之后，他被国际奥委会选举为世纪运动员，被国际足联正式授予“球王”称号。还曾就任巴西体育部长、巴西世界杯形象大使。堪称传奇的职业生涯也被拍摄为电影，供后人怀念。

当远离了球场的喧嚣，贝利将更多时间花在了下一代足球少年身上。他没有忘记自己的贫苦出身，不忘给那些贫苦孩子们给予关爱。

2005年9月，巴西南部城市库里蒂巴的一家儿童福利院开院，贝利亲自前去探望那里的残疾儿童。2016年，76岁的贝利将打入职业生涯第1000球的那个足球，以及三届世界杯冠军奖牌拍卖，将拍卖款项一部分捐给了那家儿童福利院，另一部分款项捐给了巴西桑托斯市的慈善机构。

这就是贝利，他始终关注着足球事业的发展，始终渴望后辈能追赶上自己的脚步。

英雄迟暮

然而英雄暮年，贝利却开始与疾病赛跑。

2012年，为了治疗大腿股骨疾病，贝利接受了臀部手术。两年后，他在同一家医院接受了肾脏、膀胱以及尿路结石的清除手术。术后检查中，又被查出尿路感染症。此后，他还进行了前列腺手术和背部腰椎手术。九个月的时间里，球王贝利经历了多达三次住院。

作为巴西体育的标志人物，贝利本可以亲自点燃2016年里约奥会圣火。但由于健康问题，他最终与这份殊荣无缘。

此后由于腿部不适，贝利在很多时间里对轮椅等助步器的依赖愈发加深，而这也牵动着世界球迷的心。“当年做了髋关节置换手术之后，他所做的康复不恰当，恢复也不理想，因此现在行动能力非常弱，只能借助助步器。虽然情况比之前有所好转，但想要走路还有很大的困难。”贝利儿子埃迪尼奥曾这样介绍道。

而在2021年8月底被诊断出患有大肠肿瘤以来，贝利一直在与肠癌作斗争。自去年9月接受肠癌手术后，贝利一直在接受化疗。虽然病情有所反复，但贝利家人对外公布的情况一直是“身体状况比较稳定”。

当地时间11月29日，贝利再次入院接受检查。然而，几日之间，球王的情况却急转直下。据《每日邮报》以及巴西媒体《圣保罗页报》等多家媒体消息，接受姑息治疗的他，进入临终关怀阶段。

对于巴西足球，贝利的意义无需多言。当时卡塔尔世界杯正在进行中，巴西队主教练蒂特在小组赛对阵喀麦隆的比赛前还表达了对贝利的祝福。“他可能是巴西足球最伟大的代表之一。我们祝愿他身体健康。这就是我们巴西队所有人的感受。我们祝贝利一切顺利。”

然而，球王这一次终究还是没跑过病魔。当残酷现实来临，不少人感慨：英雄难逃迟暮。

今年10月23日，贝利度过了自己82岁生日。在社交媒体发布的动态中，他说得最多的便是“感谢”二字。“在我生日那天，我只想表达我的感激之情。生活很好。82岁和家人一起，身体健康，就是最好的礼物。谢谢你给我收到的一切。”

然而如今，却只剩下了球迷的声声惋惜。

八十余载时间漫长，贝利用尽一生成为全世界的绿茵偶像。再叫一声“球王”，悼念一世传奇。

球王，一路走好。