2022年病毒研究领域十大发现

来源：《科技日报》

作者：刘霞

病原体的影响可以追溯到人类历史开始之前及之后，事实上，病毒在塑造地球上所有生命的轨迹方面发挥了重要作用。

近年来，尤其是自冠病疫情暴发以来，病毒已成为头条新闻里的“常客”。美国趣味科学网站在12月26日的报道中，列出了2022年病毒领域的10大研究发现，向人们展示病毒如何影响全球各地的人类和其他生物。

1.西伯利亚永久冻土中的“僵尸”病毒复活

科学家最近从西伯利亚永久冻土和河流中分离出了一些前所未见的病毒。研究小组复活了这些病毒，并确定其中一些病毒尽管已有4万8000岁高龄，但仍能感染变形虫。

研究人员表示，尽管这些新病毒不能感染人类，但潜伏在永久冻土中的其他病毒现在正因气候变化而复苏，理论上可以感染人类，这为人类健康敲响了警钟。

2.接吻致“感冒疮”病毒传播

一些研究人员认为，“感冒疮”背后的病毒——单纯疱疹1型(HSV-1)病毒，可能在5200年前就开始流行，这可能是因为接吻作为一种习俗越来越流行。

研究称，“感冒疮”病毒早在青铜时代就已经存在了，与此同时，从欧亚大陆到欧洲的大规模人口迁徙，以及沿途发生的接吻等活动，可能助长了现代版HSV-1的兴起。

3.以北欧诸神命名的病毒

科学家们发现了一组神秘病毒的遗传学遗迹，这些病毒可以感染古老的仙宫古菌。科学家们以北欧神话中的人物命名这些病毒，并认为它们可能在一定程度上影响了地球上复杂生命的兴起，部分因为它们为核提供了一种前体，而现在核在复杂细胞中携带DNA。

4.发现EB病毒会引发多发性硬化症

美国哈佛大学科学家在《科学》杂志上发表论文称，他们的研究表明，导致传染性单核白血球增多症的病毒——“爱泼斯坦-巴尔”(EB)病毒可能会助长多发性硬化症(MS)的恶化，后者是一种影响大脑和脊髓的自身免疫性疾病。最新发现提供了令人信服的数据，表明EB是MS发展的触发因素。

5.北极湖中发现巨型病毒

科学家们在加拿大北极地区米尔恩峡湾旁的埃皮舍尔夫湖中发现了巨型病毒。初步研究表明，这种巨型病毒依托湖内的蓝细菌繁殖，比某些细菌还大，且含有相当复杂的DNA，目前尚不清楚它是否会感染其他生物。

科学家们目前仍在发现该巨型病毒的新变种，了解它们的基因是如何工作的，以及它们如何感染细胞。相关研究刊发于《应用和环境微生物学》杂志。

6.以毒攻毒！噬菌体杀死耐药菌

今年5月，哈佛大学医学院科学家在《自然·通讯》杂志上发表研究论文称，他们的研究表明，通过结合抗生素和手术，噬菌体疗法被证明能有效治疗免疫功能低下患者的多重耐药菌龟分枝杆菌感染，这是首次报道噬菌体疗法成功治疗龟分枝杆菌感染。

研究结果表明，噬菌体或许是多重耐药感染的一个很有前景的治疗手段，今后仍需开展进一步研究，深入理解人体免疫应答和噬菌体疗法的安全性。

7.古代病毒嵌入人类基因组

美国塔夫茨大学研究团队表示，多项研究表明，人类基因组中竟有8%是由古代病毒片段构成的，这些远古“余孽”被称作“人类内源性逆转录病毒(HERV)”，于数百万年前通过对人类祖先的感染而留存，并靠着自己无与伦比的复制能力，成为人类的一部分。

HERV基因在肿瘤等疾病组织以及人类胚胎发育过程中都很活跃，但其在健康组织里有多活跃呢？科学家们仍在揭示相关谜团。

8.海洋中发现全新病毒

今年4月，美国俄亥俄州立大学微生物学家在《科学》杂志上发表论文称，他们从世界各地收集的海水样本中发现了5500多种全新的RNA病毒，并将它们归类的门的数量从5种增加到10种。这一有关RNA病毒的新数据宝库扩大了生态研究的可能性，并重塑了人们对病毒如何进化的理解。

此外，研究表明，这些RNA病毒会感染多种宿主，包括真菌、藻类、变形虫，甚至一些无脊椎动物。科学家表示，这些神秘的病毒感染的生物体可以吸收大气中的二氧化碳，可能会影响整个海洋中的碳流动。

9.发现携带罕见病毒的蜱虫

据美国全国广播公司报道，今年3月，美国至少在六个州发现了携带一种罕见病毒的蜱虫，这种名为“哈特兰”的病毒会使老年人或有潜在疾病的人患病甚至死亡。埃默里大学科学家普罗科·佩克说：“‘哈特兰’是一种尚未被充分了解的新发传染病，我们正试图了解该病毒的一切，并战胜它。”

10.气候变化或使“日本脑炎”传至澳大利亚

今年3月，澳大利亚暴发大规模“日本脑炎”，全澳有四个州出现确诊病例。

“日本脑炎”一般指流行性乙型脑炎，其病原体于1934年在日本发现，是一种潜在的致命疾病，可导致严重的神经系统疾病，包括头痛、抽搐和意识减退。

“日本脑炎”通过库蚊属的受感染蚊子叮咬传播给人类，通常影响亚洲和西太平洋部分地区的人。但今年它出现在澳大利亚多地，气候变化可能是该疾病向南扩展的原因。