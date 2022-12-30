广东将建一批吸引海内外企业投资的首选地和集聚区

来源：GDToday

广东省人民政府新闻办公室12月30日举行2022年广东省营商环境评价情况新闻发布会。据悉，广东省发展改革委组织开展了全省21个地市营商环境评估，形成了《2022年广东省营商环境评价报告》（以下简称《报告》。

根据《报告》，广东各地营商环境均得到提升。评价结果第一档是深圳、广州两个城市；第二档是佛山、东莞、珠海、江门、肇庆、惠州、中山、汕头、清远、湛江10个城市；第三档是韶关、茂名、潮州、云浮、梅州、汕尾、河源、阳江、揭阳九个城市。

2022年广东省营商环境评价主要借鉴世界银行营商环境评价和中国营商环境评价指标体系，评价组累计查询超过2万条官方网站数据，回收超过3600份市场主体有效问卷，用近三个月时间到21市开展现场磋商。

发布会上还披露，广东省将制定出台优化营商环境三年行动方案，建设一批吸引海内外企业来粤投资的首选地和集聚区。

市场主体突破1600万户 居全国第一

广东省发展改革委副主任、广东省大湾区办常务副主任朱伟表示，广东省市场主体已突破1600万户，市场主体数连续多年稳居全国第一，是广大市场主体对广东营商环境投下的“信任票”。

从营商环境建设成效来看，《报告》显示，优化营商环境的制度体系进一步完善。《广东省优化营商环境条例》于今年7月1日正式施行，《广东省外商投资权益保护条例》《广东省知识产权保护条例》等营商环境重点领域的专项法规也出台实施，为全省营商环境改革提供了制度依据和法治保障。

同时，全面开展不符合《优化营商环境条例》的政策清理，全省各级已累计修改、废止各类规章和规范性文件400多件。

地市层面，广州、深圳、汕头、佛山、湛江等市均已出台实施本市优化营商环境条例，中山、江门、云浮等市也正在研究制定中。大部分城市迭代推出“升级版”的营商环境改革举措，更加精准破除痛点、难点、堵点问题。

粤港澳大湾区“组合港”等提升海运口岸物流效率

根据《报告》，营商环境重点领域的改革创新工作也得到进一步深化。

开办企业方面，推行智能审批标准化、智能导办服务，实现企业开办“一网通办、一窗通取”；港澳企业登记注册实现“湾区通办”，1万多家港澳企业通过便利途径实现登记备案。

办理建筑许可方面，建成广东省工程建设项目“一网通办”主题集成服务系统，实现项目审批全省通办。创新建立重大项目并联审批机制，通过多审合一、告知承诺等方式提高项目审批效率，符合条件的项目可以“交地即开工”。

获得电力方面，实现粤港澳大湾区报装容量200千瓦及以下、其他地区报装容量160千瓦及以下小微企业用电报装“零投资”，接电成本全国最低；跨境贸易方面，在全国率先实现国际贸易“单一窗口”标准版地市、口岸及功能全覆盖，有序推进粤港澳大湾区“组合港”“一港通”等改革提升海运口岸物流效率。

朱伟表示，今年还统筹疫情防控和经济社会发展，不断加大助企纾困力度，帮助各类企业稳定生产、渡过难关。

深圳、广州被全国民营企业评为最佳口碑城市和第三名

根据全国工商联发布的2022年万家民企评营商环境报告显示：广东省、深圳市连续三年被全国民营企业评为营商环境最佳口碑省份和最佳口碑城市；广州市被评为最佳口碑城市第三名。

深圳市政府副秘书长张晋周介绍，深圳作为国家首批营商环境创新试点城市之一，五年来迭代推出近千项改革举措。例如，为强化生产要素供给保障，深圳按照连续5年每年不少于2000万平方米的规模，向企业提供“工业上楼”产业空间，相当于每年再建2个蛇口工业区。截至目前，深圳市登记的商事主体已经达到391.1万户，总量和创业密度均在全国保持第一。

广州市政府副秘书长邓毛颖分享了广州推进营商环境试点改革的做法。今年初，广州市印发了建设国家营商环境创新试点城市的实施方案，以“激发活力”为主线，实施营商环境5.0改革。

“开办企业全流程最快半天办结，纳税人申领发票最快仅需100秒，港澳案件授权见证系统从平台登录、验证身份到签署授权委托书仅需5分钟。”邓毛颖举例说明，广州市力争让业务办理时间更短。同时，流程手续环节更少，例如不动产登记设置“企业专窗”，可实现企业间存量非住宅转移登记等业务“1窗1人1套资料1个环节”办理。

通过营商环境改革，广州企业开支成本更低：工程建设项目全程免费代办，开办企业免费刻章、免费领取税务Ukey，用气报装办理“零收费”，低压接电“零投资”，高压接电更“省钱”。今年以来，广州市为企业办理留抵退税超550亿元，超过去年全年规模的5倍。

通过统筹疫情防控和经济社会发展，今年前三季度，广州市实有各类市场主体超312万户，新登记市场主体数量居全省第一。

广东各城市均推出系列改革提升营商环境

“整体来看，各城市以评价为契机，对标标杆，取得了许多实实在在的改革成效，城市间的差距在不断缩小，营商环境评价的引领和督促作用在不断增强。”朱伟说。

与上一年相比，佛山、江门、肇庆、汕头、清远、湛江等城市优化营商环境工作成效进步明显。

佛山率先推行的“一照通行”、财政补助资金直达企业等改革在全省复制推广。江门项目化推进年度重点工作任务，促进营商环境大改善大提升。肇庆以数字政府建设为牵引，打造“全肇办”一站式服务等改革品牌。汕头开展重点领域专项治理行动，在服务和吸引潮商投资等方面展现新作为。清远建立广清营商环境一体化工作专班，推动营商环境对标提升。湛江聚焦重大项目全周期服务推动营商环境优化，在服务巴斯夫、宝钢湛江钢铁、中科炼化等重大项目上发挥了积极作用。

将制定出台优化营商环境三年行动方案

朱伟表示，广东省将制定出台优化营商环境三年行动方案，重点推进以下三方面工作：

一是开展珠三角地区帮扶粤东粤西粤北地区优化营商环境工作，缩小区域差距。由帮扶方一对一指导被帮扶方优化办事流程、改造信息化系统、培训人员队伍。争取到2025年，粤东粤西粤北地区的办事标准和服务质效与珠三角地区全面接轨。

二是开展重点领域专项整治行动，破解长期存在的痛点难点问题。针对这些市场主体反映强烈的、长期存在的痛点难点问题，选取了反映突出的九个领域开展专项整治，这九个领域包括妨碍公平竞争、招标投标和政府采购违反统一市场、办事不方便、工程建设项目审批“体外循环”、中介服务不规范、涉企违规收费、行政执法不规范、拖欠民营企业账款、形式主义等方面。

三是开展营商环境综合改革示范，培育示范引领标杆。一方面，继续支持广州、深圳开展国家营商环境创新试点建设。另一方面，打造省级营商环境综合改革示范点。在全省范围内以经济（技术）开发区、高新技术产业开发区、产业园区、海关特殊监管区域和县（市、区）为单位，建设一批吸引海内外企业来粤投资的首选地和集聚区。

