疫情冲击下的中国县城医院：这场大考，没有替补

来源：每日经济新闻

12月12日晚，县人民医院感染科护士李思思在发热门诊值夜班。

她所在的小县城位于中国湖南省西北边陲，总人口约61万，目前全县共有53家卫生医疗机构（县城有3家公立医院、8家私立医院，剩余42家为乡镇卫生院及分院），级别最高的是县人民医院和县中医院两家二级甲等医院。

隔离区撤除后，这是李思思调回总部的第一个夜班。从下午五点到第二天早上八点，15个小时，李思思粗略估计了一下，上半夜有约100个病人，后半夜凌晨四五点有人来，六点人更多，当天她总共接待了近两百个病人。而之前，一个夜班可能只有几个人。

连续上了两个夜班之后，李思思感到浑身酸痛、乏力，起初以为是过度劳累，但后面几天接着出现的咳嗽等典型症状，让她确信是感染了。

但李思思没有做核酸，因为医院内部发了通知“建议不采核酸”，“反正就算阳了也要上班，大家差不多都阳了”。

这家县城最好的医院里，心血管内科35名医护人员已经全部感染，“除了高烧不退，症状严重，全身酸痛到下不了床的，只要走得动的基本都在医院上班。”护士沈慧说。

而在县城其他医院，情况也大同小异：病人骤增，医护人员基本感染，病床基本住满。

在顶住第一波感染高峰之后，有医护担心，接下来一段时间，重症病人增加，压力会更大。

缺人，“凑”起来上班

李思思判断自己大概是13日就感染了，她没有做核酸，一方面是因为医院不建议，她自己也觉得确诊了反而平添心理压力：担心什么时候好，担心传染给家人同事。后面几天，李思思又上了两个白班两个夜班，一切没有什么不同。

她也习惯了这样的工作节奏，2020年，从儿科调到感染科后就碰上疫情，当时就是随时待命、常年加班的状态，经常半夜十一二点接到电话要进隔离区，“有人感染就要送进隔离区，一个电话就马上收拾东西走，病人就在等你。”

12月26日，县中医院妇产科护士田黎清楚地记得，这是感染的第十天。

她的丈夫和两个孩子也相继感染，因为“头痛、全身炸痛”，对她来说每天都度日如年。妇产科7个医生、8个护士、4个实习生，19个人全部都已感染，还有同事发了高烧在住院。她了解的其他科室医护情况也大体如此。

县妇幼保健院的护士张君也已感染10来天，之前人手充裕时，排班可以分白班、中班和晚班，但现在人手不够，只能分白班和夜班。夜班是下午六点到第二天早上八点，一上就是十几个小时。张君的同事们也大都已经感染，但只要没发烧，稍微好转些就要回到岗位上，她说是“凑起来上班”。

“新十条”发布后，“医务人员感染后是居家治疗还是继续上岗工作”的问题也曾被热议。在12月8日的新闻发布会上，中国国家卫健委医疗应急司司长郭燕红回应“我们多次要求要落实好关心关爱医务人员的各项措施，做好医务人员的疫苗接种、健康监测，特别是要根据疫情防控形势和临床救治工作，动态优化和调整医务人员编组、医疗力量配备和工作班次的安排，能够确保医务人员的力量满足临床工作的需要，不至于由于医务人员大量的职业暴露造成感染以后对临床工作的影响。”

但在这个医务资源有限的县城，要尽量“动态优化和调整”和“确保医务人员满足临床工作需求”，最终的办法是“坚持上班”。

对于小县城，医护人手不够似乎是最突出的问题，但李思思也很能理解医院的难处，医院没有余力招收更多的人，“这几年疫情下消耗的医护用品都是医院掏钱，财政也不富裕。”

也不是不能休息，实在不舒服可以跟科里报备，情况属实，经过科室调控也能在家休息，但没有人选择休息。李思思觉得，“你休息了就意味着有人要顶你的班，现在大家都感染了，多多少少都有不舒服，你休息别人天天给你顶班，肯定不好意思。”

田黎也依旧在强撑，采访时，她的咳嗽没有停过，大人小孩“此起彼伏”，夹杂着咿呀学语的婴儿叫“妈妈”。“不能不去上班，病人多，不去（上班）病人就没有人管。”田黎希望自己赶紧好起来。

病床已住满

12月12日，李思思所在的发热门诊，还只有1名护士和1名医生，病人增多之后，紧急增加到2名护士、2名医生。“（来的病人）大部分都是发烧，有的没发烧，是紧张，有点不舒服，可能也开点药，没什么大问题就回去了，还有老人情况就严重点，可能会建议住院。”

就诊人数不断增多，县人民医院的相关政策也在不断调整。

在12月16日医院公众号发布的通知里，仍分有隔离病房和普通病房，新入院患者及陪护需持24小时核酸阴性结果住院，阳性病人则在老院区设置的隔离病房治疗。到19日，医院内部下发通知，建议医护人员不采核酸，普通病房也开始接收阳性病人。24日左右，针对阳性病人的隔离病房已经撤除。

12月19日，妇幼保健院也不再查验核酸，病人也不断增多，“放开之前也分阴性区和阳性区，现在10个住院的病人9个都是阳性。”张君说。

张君本来在乳腺科工作，随着社会面感染人数增加，医院阳性医患增多，乳腺科的病人没有症状的基本自行回家，产科住院部的病人越来越多，张君被借调到产科值班。“产妇感染之后，发烧、酸痛、肠胃不舒服，但又不敢乱用药，到医院的比较多。”

到12月26日，这家县城妇幼保健院总共20多个床位已经住满，新来的病人只能建议往上级医院转治。

县城里，每家医院收治的阳性病人都在增加。在县中医院，起初，还保留有专门的阳性病区，病人进入医院会先送到过渡病房，检查确定后再分流。之后，科室也有阳性病人，病房对半分，“前半截是阴性，后半截是阳性。”再到后来，新增的阳性病人越来越多，想分也分不了了。

12月25日、26日，县人民医院发热门诊接待人数约百来人，相比之前有所回落，李思思说，是因为县城各个社区卫生室也开始设立发热门诊，乡镇卫生院也有了退烧药。

12月25日，县疫情防控指挥部发布通知，在妇幼保健院及21个建制乡镇卫生院，定点免费发放第一批退烧类药品（15000余片布洛芬），每人限领4片。

因为不再要求核酸，统计的感染人数并不精确，李思思、沈慧、田黎、张君都无法判断感染高峰是已经来临还是已经过去，发热门诊人数回落是因为分流还是因为感染人数在减少。她们只能凭感觉“都是一屋一屋地（中招），应该是都感染了吧，大街上都没有人。”

如何应对重症高峰？

“病人实在太多了，冬天本来就是病人多的季节，现在人更多。”沈慧提到，心血管内科65张病床都已经住满，走廊上也已经加了10张病床，“以往是不允许加床的”。

相比在发热门诊的李思思、借调产科值班的张君、妇产科的田黎，沈慧的压力更大，因为在心血管内科的病人，随时有心脏骤停的风险。

24日起，沈慧所在的科室病人逐渐增加，主要是老人感染后出现并发症。24日当天，沈慧接收了一位80多岁的老人，持续40度高烧不退，到医院后降到38度，一天一夜意识不清晰，如今在ICU，情况还没有稳定下来。

李思思担心，未来一段时间，重症患者会增多。“现在大家可能还在感染过程中，有的人情况不严重，还没有来医院，等过一段时间，病情严重了来医院，死亡风险增加，医护人员压力也会增加。”为应对重症病人增加的问题，12月25日，县人民医院新成立了重症医学科二区。

此前，中国国家卫健委医政司司长焦雅辉在介绍新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况的新闻发布会上表示，做好农村的疫情防控最主要有两点关键措施。一是药品要能配送到最终端。除了县和乡以外，村卫生室这些地方都能够要配足、配齐需要的药品。二是重症患者可以转运出来。在农村地区的重症患者，要能够及时把他们转运出来，送到有救治能力的医疗机构去就诊。

12月29日，《每日经济新闻》记者咨询了县城多个下辖乡镇卫生院，他们表示，成人退烧药（主要是布洛芬）基本没有短缺。“可以领，还有退烧药”“前面发的已经领完，不过明天可以来领”。但如果有老人小孩不适，卫生院基本会建议去县城医院。“没有小孩的（退烧药），那你要去城里医院”“老人喘气这种情况还是去城里医院看，可能会有肺部感染”“我们一般都是看看发烧咳嗽，如果真的有其他问题，有条件的话还是建议去城里医院”。

这或许很能理解，乡镇卫生院的医疗条件有限，如果症状略显严重，病人的第一选择通常是去县城医院，而这将进一步加大县城医院的压力。对于县城医院而言，现在已经满负荷运转的医护人员是否会迎来下一波冲击？在下一波冲击中，又能否撑得住呢？

问题没有答案。

李思思寄望于春天的到来，“天气好一点，暖和一点，大家身体也好一点，也许呼吸道疾病就会少一点。”

（文中受访人物皆为化名）