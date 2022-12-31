上门照顾"小阳人"每小时50元人民币，你接受吗？

来源：观察者网

随着中国冠病病毒感染人群越来越多，不少城市独居人士开始感到焦虑：独在异乡，要是高烧卧床行动不便，生活起居该怎么办？

有需求的地方，就会冒出商机。目前，多家社交平台已经出现了“上门照顾小阳人”的服务，内容包括洗衣倒水、做饭保洁、照顾宠物等，费用在50-100元/小时（人民币，下同，约10-20新元）或100-600元/日不等。

名叫“义乌热心市民小杜”的网友也加入了这一行列。她表示，自己已经“阳康”，有照顾人的经验，希望借此挣点外快，同时也能帮助有需要的人，目前已经接了好几单了。

尽管不少网友对这类服务持肯定态度，但也有人担忧起了服务双方的安全保障问题。小杜表示，建议上门服务前确认好彼此的身份信息，同时希望大家能以相对公道的价格提供这类服务，因为有需要的人大多并不富裕。

前段时间，抖音用户“芒果加冰”发布的一段视频引起了不少人的关注：视频中，这位网友一个人在家发烧生病，老公在外地回不来，于是花钱请了一位跑腿小哥上门照顾自己。

不料，放心不下的老公连夜开车回来了，与家里的跑腿小哥撞了个正着，场面一度非常尴尬。尽管如此，她还是淡定地对跑腿小哥说道，“你先把粥放这，然后再帮我拿个水果。”

截至目前，这段视频已经获得了90多万的点赞与近150万的转发。有网友回复道，真没想到跑腿小哥还能提供这种服务，这个思路确实不错。

也有人认为，独居女性就这么让陌生男人进自己家，确实胆子挺大的。

事实上，只要在抖音、微博、小红书、闲鱼等平台检索“照顾小阳人”的关键词，就会出现不少关于付费上门服务的信息，服务内容包括测体温、喂药、做饭、陪吃饭、陪聊天等，还有人自信地表示“承接小阳人所有业务，有生命危险除外”。

以闲鱼平台为例，发布相关信息的用户来自全国各地，上海、浙江、江苏、江西、湖南、山东、安徽、四川等地都有十多人乃至数十人愿意提供服务。

其中，部分用户原本就提供跑腿或家政服务，“照顾小阳人”只是新增的宣传词。另有一批用户则明确表示自己是兼职挣钱，其中还包括在读大学生。

而且，各个用户标注的服务价格差异较大，有按小时计价的，有按天数收费的，也有直接按服务项目算钱的。整体来看，费用在50-100元/小时或100-600元/日不等。

为了证明自己服务的靠谱性和安全性，有的用户晒出了自己做过的饭菜，有的人自称精通家务甚至修过心理学，还有人贴出了自己抗原检测阴性的照片。

“义乌热心市民小杜”也是其中的一员，她按照50元/小时定价，但服务地区仅限义务市。

在接受采访时，小杜表示，她在当地从事财务工作，平时喜欢在闲鱼上买卖闲置物品，还提供养护小宠物的服务，因为她的所在单位会提前放假，她也不打算回家过年，所以想着找点兼职。

“首先我想到了上门帮忙投喂宠物，也先浏览了一下别人的文案，刷着刷着就出现了‘照顾小阳人’这个系列的服务。”小杜说，“许多（服务）都是外地的，义乌基本没有。”

小杜说，她以前从事过家教服务，而且会做饭，在家的时候还照顾过弟弟，所以想着“发一条试试”。

按照小杜的说法，她的收费其实相对较低，比她之前做家教收费要低得多，“所以也是抱着一种助人为乐的心态去做的”。

在最开始联系采访时，小杜还因上班一时不方便回复。据她透露，其实要到1月中旬才会休假，所以只是在平台上提前发布信息，没想到马上就有人联系自己了。

“我想着不会这么快有人找我，如果刚好双方都合适我就会去。”小杜表示，她现在是利用下班后的时间做这份兼职，来询问的人很多，光是前一天就有三个人想来下单。

“有两个地点过远，我直接回绝了。有一个也不太方便，我一开始也是回绝了，但是她应该是实在没办法了，隔着时间来问了好几次，我也就去了。”

小杜说，她这次照顾的对象是一位和自己差不多大的女孩子，对方“阳”了只能卧床，所以她的主要工作是晒衣服、打扫房间和陪着聊天解闷，总共服务了约2.5小时。

在不少网友看来，像小杜一样提供上门照顾服务的人，不仅是凭本事赚钱，更是救人之急，非常值得肯定。

同时，也有人提出，这种服务毕竟缺乏安全保障，无论对需求方还是服务方都会有一定的风险，更何况接触“小阳人”也会有感染的可能。

小杜也有过类似的担忧，她表示，在上门服务时她会一直戴着N95口罩，也准备好了酒精喷雾，服务结束后还在风中待了5分钟才乘车回家。

而且，小杜此前也已经“阳过”了，目前已经彻底康复，这也让她对感染问题较为放心。

至于人身安全，小杜表示，平台对这类上门服务是没有保障的，也没法通过线上交流判断对方是不是骗子。

“最开始其实我有点担心人身安全的问题。我提前跟男朋友说了这件事确保自己的安全，期间让他和我保持联系。”

提供多次服务后，小杜相对安心了，但她还是建议在服务前提前确认好对方的身份，“比如互换身份证的加水印照片，可以的话最好在专业家政平台发布信息”。

“最后就是，希望大家尽量以公道一些的价格做这件事，因为我发现需要服务的人也并不是富裕家庭，他们是真的需要帮助。”小杜表示，未来她会坚持以目前的定价继续提供服务。