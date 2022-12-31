取消限购后的东莞楼市：咨询客户多了一倍，经济与人口是真正的底气

来源：中新网

时至年末，又一座中国万亿GDP城市的大动作引发了广泛关注，甚至被不少人称为“开启房地产调控新阶段”的“标志性一幕”。

这就是在近日，广东省东莞市宣布全域退出住房限购。在楼市调控的工具箱里，常见且灵活的限购无疑是撩动市场神经的手段之一。近来多个颇具代表性的城市围绕取消限购做文章，也体现出为明年市场供需两端稳健发展打下基础的题中之义。

大湾区两大 “万亿级城市”政策转向

随着东莞市住房和城乡建设局《关于进一步优化房地产调控政策的通知》的下发，东莞市全域放开住房限购，也意味着该市自2016年起坚持了6年的限购政策暂时退出历史舞台。

这也是东莞本轮房地产渐进式放松限购的最后一步。此前，东莞已在7月做出过一次试探，将原本全市的限购区域，划分了限购区和非限购区。

在东莞今年进行的多次房地产政策调整中，上述部分区域取消限购效果也尤为突出。合富大数据显示，7月东莞楼市量价齐升：一手成交3754套，同比微增2%，环比大幅增加65%；一手住宅均价约29274元/平方米（人民币，下同，约5689新元），环比上涨11%，同比上涨9%。

促使东莞本轮全面放开限购的另一大助力，或许还有大湾区的“兄弟城市”广东佛山，在半个月前同样退出限购。

“东莞的退出限购、限售取代限购的模式，与不久前佛山的做法完全一致。”广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出，从南京、佛山、武汉、东莞等核心二线城市近期均有退出或收缩限购政策的举动来看，房地产市场新一轮需求端的政策纾困已经开始。

中介：咨询量上涨明显，期待信心恢复

“因为店里不少员工还没返岗，我们目前还是以线上咨询为主。全面取消限购后这两天，每天大概和十几位客户交流，之前每天大概六七位吧，增加了能有一倍多。”在东莞市某中介机构工作的林柳(化名)对中新财经记者表示，也有几位客户已经和她预约了时间，等身体恢复后出来看房。

林柳是一名“新东莞人”，她和同事们常常称佛山和东莞为大湾区“老三”“老四”。不久前佛山官宣全面放开限购，林柳在佛山的同事也迎来了一轮工作高峰，不仅看房、成交量有明显提高，甚至有不少开发商也紧随热点涨价，有些楼盘每平米直涨2000多元。

曾经的“房价涨幅第一城”东莞会不会迎来和佛山相似的情况？林柳认为，相比于一时的投资热度，恢复真正刚需群体的信心是更重要的。

林柳提到，其实在优化疫情防控“新十条”公布之后，东莞的楼市，尤其是核心街道便已逐渐出现了些回暖迹象。“今年比较困难的时期，店里常常两三周都卖不出一套房。现在几乎每天都能开张，已经是向好的信号了。”

林柳还记得刚到东莞时，同事引用“东莞堵车，全球缺货”这句话来形容这座城市的地位。加上突破万亿的GDP、超过千万的人口，林柳始终认为，经济与人口才是东莞房地产未来发展的真正底气。

“东莞当地超1053万的常住人口中，超过一半的非户籍人口主要居住在城中村，全市的住房自有率仅50%左右，住房条件亟待改善。”李宇嘉也认为，东莞不能寄希望于外来投资客，通过取消限制性购房政策等释放本地的需求潜力，才是稳定楼市的根本之策。

限制性政策将加速退出历史舞台？

近期，中央财办有关负责人指出：“在住房消费等领域还存在一些妨碍消费需求释放的限制性政策，这些消费潜力要予以释放。”不少业内人士解读认为，“妨碍消费需求释放的限制性政策”指向的就是限购、限售、限贷、限价以及限商等严格限制性楼市调控政策。

这也已在各地的实践中得到体现。根据中指研究院统计，截至12月26日，中国全国超330个省市(县)发布楼市宽松政策超千条，其中48城111条涉及优化限购，173城240条涉及优化限贷，33城41条涉及优化限售、29城34条涉及调整限价。

这或许只是开始，并非结束。“房地产市场一定要稳健发展，要增强房地产市场的韧性，防止对市场直接或间接不利的政策出台。”日前，中国城市科学研究会理事长、住建部原副部长仇保兴公开表示。

越来越多的声音认为，限购等限制性政策的退出或将成为未来房地产调控的趋势。

“新一轮需求端的纾困政策已经由热点新一线、二线城市率先开局，金融支持房地产政策要应出尽出、因城施策，充分发挥政策积极效应。”诸葛找房数据研究中心高级分析师关荣雪预计，后续还将会有更多热点二线城市跟进，除了一线城市外，其他城市或将全面取消限购。