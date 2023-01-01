慎重注射人免疫球蛋白，别把处方药当“补药”

来源：新京报

作者：罗志华

据红星新闻报道，继连花清瘟、血氧仪销售火爆之后，近日在各大社交平台频繁出现求购“人免疫球蛋白”的信息引发关注。有危重病人家属在个人社交平台表示，有医生建议买人免疫球蛋白，联系医药公司购买才发现有缺货现象。

一直以来，人免疫球蛋白有着比较固定的正当需求。比如严重的细菌或病毒感染的患者、病毒性肝炎的密切接触者、免疫力低下且病重的老年患者、新生儿败血症等，在其他治疗的基础之上，有时需要将静注人免疫球蛋白作为辅助治疗手段，暂时性提高机体免疫力。

不仅其他疾病的患者如此，少数冠病感染患者也对人免疫球蛋白有较大需求。除了重型和危重型要静注人免疫球蛋白外，有高危因素、病毒载量较高、病情进展较快的患者同样适用。事实上，静注人免疫球蛋白已被广东省等地列入冠病治疗相关药物推荐清单。

但社会上对于人免疫球蛋白的误解，也一直不同程度存在。抵抗力差就要求打人免疫球蛋白，和身体虚了就想去医院挂几瓶氨基酸、蛋白不足就要求打几瓶白蛋白一样，都是将治病的药品当成“补药”的典型表现。

有人认为，既然人免疫球蛋白的主要作用是提高免疫力，或许对于冠病感染，能够起到没病防病、有病治病的作用。

误解在于，即使通过静注人免疫球蛋白来治疗新冠感染，也要出现适应症，有相应的临床指征。也就是说，人免疫球蛋白只适用于特定的或病情较重的冠病感染患者，绝不是一个普适性的常备药品。

更大的误解是，尽管在《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》当中提出，可针对一些患者使用COVID-19免疫球蛋白，但COVID-19免疫球蛋白是特异性免疫球蛋白，是专门针对冠病感染的，而人免疫球蛋白没有特异性。这就好比普通抗病毒药对冠病感染无效，只有Paxlovid等专门针对冠病病毒的药物才有效一样。

药不对症，预防和治疗作用属子虚乌有，但副作用和不良反应往往也不会缺席。作为外来异体蛋白的人免疫球蛋白制品进入人体内，有时反而会干扰自身抗体的形成，导致自身免疫力难以建立。因此，对于自身免疫力正常的人而言，人免疫球蛋白短期内好像是帮了忙，但就长远而言，反而可能是帮了倒忙。

人免疫球蛋白既属处方药，还属于血液制品，无处方销售和滥用的风险更大。比如作为血液制品，人免疫球蛋白在输注过程中容易出现过敏反应。此外，血液制品不能通过网络渠道销售，在社交平台上求购这类受到特殊管理的药品，也将面临较大的法律风险。