来源：“北京新闻广播”微信公众号

12月31日晚，一张“XBB1.5毒株在美国登顶，此毒株主攻心脑血管和肚子，建议准备蒙脱石散”的截图迅速流传，随后“蒙脱石散”登上热搜。

1月1日，记者致电中国北京、上海、深圳的多家药房，均表示蒙脱石散售罄。

XBB.1.5毒株是什么？

美东时间2022年12月30日，美国疾控中心公布数据显示，估计当周美国有40.5%冠病病毒感染病例是高传染性的奥密克戎亚型毒株XBB.1.5毒株引起的。

北京佑安医院呼吸与感染疾病科主任医师李侗曾告诉记者，“XBB仍属于奥密克戎的亚分支，是BA.2下面的变异株的重组变异毒株，免疫逃逸能力有所增强，在国外一些地区流行导致感染人数增加，但国外数据显示，其致病力和之前毒株没有区别。”

有必要囤蒙脱石散吗？

李侗曾告诉记者：蒙脱石散是治疗腹泻的药物，一些冠病病毒感染者确实有呕吐和腹泻的症状，通常一至三天可以自行缓解，也没有发现XBB1.5更容易侵犯心脑血管系统和消化系统，治疗呼吸道感染和消化道感染的药物可以适当准备，但没必要大量囤积。

蒙脱石散的副作用是什么？

据央视网报道，蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物，有收敛的作用。它也有副作用，就是它的颗粒比较难排出体外，留在体内可能造成便秘。

新毒株再感染风险会增加吗？

“目前XBB毒株的免疫逃逸能力有所增强，和我国流行的BA.5有所差异，感染BA.5后经过一段时间，保护力水平下降，遇到免疫逃逸能力强的毒株，再感染的风险会增加。但是，再次感染主要会发生在一些免疫力低下的人群中，免疫功能正常人群在短时间内再次感染风险比较小，而且感染后的症状通常比第一次轻微。”李侗曾表示。

针对消化道症状该采取什么样的干预措施？

中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组副组长、上海交通大学医学院附属仁济医院消化科主任医师郑青给予以下三大建议：

一是加强饮食营养。感染新冠病毒的患者，要保持足够的营养摄入，增强机体抵抗力。建议三餐膳食根据自己身体耐受情况均衡搭配，以易消化、少油腻为主，要保证足够的水分、能量和优质蛋白、维生素。

二是对症治疗为主。对于较为常见的消化道症状，如果不是特别严重，一般不需要特别治疗，随着总体病情改善即可自行好转。症状较为明显者可给予对症支持治疗。

较为严重的腹泻，要注意补充水分和电解质，可适当使用蒙脱石散、黄连素、益生菌等对症处理。蒙脱石散主要治什么？ 蒙脱石散有着极强的吸附作用，吸附病菌时也可能吸附其他药物，所以一定要和其他药物分开时段服用。一般不建议使用抑制肠道蠕动的药物止泻。可服用黄连素止泻，一般建议成人每日用量为600-900mg（100mg/片），分三次服用。可使用益生菌来改善肠道菌群，维持肠道微生态平衡。使用益生菌时注意活菌要避免与抗生素同用。在确定合并感染的情况下，可以适当使用抗生素。

其它症状如呕吐可给予止吐治疗，对于腹胀、纳差可以服用一些促动力药（如莫沙必利、伊托必利）和复方消化酶等缓解症状。发生肝损伤的患者可给予保肝治疗帮助恢复。

三是寻找并祛除诱因。患者应注意避免联合服用多种含类似成分的药物以免超剂量；合理用药以尽可能减少药物不良反应；避免长时间大剂量使用抗生素；使用中药治疗应根据个人寒证、热证等具体情况选用，或在有经验的中医师指导下辨证论治。

自行服药数日症状未能改善，甚至有加重趋势，请及时就医。特殊时期，可以先选择互联网医院问诊，也可就近到社区医院就诊，注意谨慎排除其他消化道疾病所致的症状。