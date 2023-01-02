来源：北京青年报

作者：谭浩俊

中国国家电影局统计数据显示，2022年度全国城市院线观影人次为7.12亿，全国电影总票房为300.67亿元（人民币，下同，58亿新元），其中国产电影票房为255.11亿元，在总票房中占比为84.85%。

300亿的票房收入，对全国电影业来说，是一个比较尴尬的数字。从近年来的情况看，除疫情暴发之初的2020年电影票房收入跌落到200亿外，其他年份都远高于2022年——2021年为472亿元，2019年更是达到了642亿元，2018年为609亿元。

随着政策的优化调整，中国电影业可望走出低谷，观众重回影院的光明就在眼前，关键就看电影界拿出怎样的影片来迎接观众的回归。特别是今年春节，有没有拿得出手的贺岁片，有没有可以让观众疯狂的巨作，对找回广大观众十分重要。

可以想见，此时一些影视公司正在为没有做好拍摄优秀影片的准备而懊恼，特别是手中有好剧本却没有很好准备的影视公司，更是为自己没有做好疫情政策调整的准备而后悔。不过不要紧，只要剧本好，只要拍摄足够精良，好电影不怕晚。广大观众已经有了重回影院的信心和热情，就会耐心等待，关键要看影视公司推出的影片是否足够优秀，是否能够与观众形成共鸣。

尽管2022年是电影票房收入较低的年份，但其中一些好影片仍然深受观众欢迎。譬如《长津湖之水门桥》《独行月球》《这个杀手不太冷静》《万里归途》《狙击手》等，票房收入都还不错，特别是《长津湖之水门桥》，总票房突破了40亿元。如果不是因为疫情，这些影片的票房收入一定都能翻番。好影片永远不会没有市场，也不可能没有观众，没有市场的影片，也不可能是好影片。

2023年应当是电影业走出低谷的关键年份，就看电影界如何抓住良好机会，拍摄出能够把观众拉回影院的好影片了。从近年来居票房排行榜前列的影片看，把时代精神与人的需求紧密结合，升华人格魅力，展现高尚品格，激发内在动力，表达精神气质的影片，大多深受观众喜爱，也容易把人的情感融化，把人的精神升华。

这是一个呼唤英雄的时代，也是一个追求精神高度的时代，让英雄回归，让精神闪耀，已成大众共同追求的目标。疫情暴发三年来被压抑的观影需求，需要在2023年得到释放，中国电影业应当抓住机会，拍摄出优秀影片来适应、满足观众的需要。

2018年、2019年可谓中国电影的高光时刻，展示了中国电影人强大的创作能力，特别是国产电影占票房收入中的比重不断提升，进一步证明了中国电影人有这样的能力。中国电影最缺的不是素材，而是人才，尤其缺少善于从普通人的生活和故事中发掘精神力量的人才。中国电影的票房不全都来自英雄气概，也来自平民气息，广大观众需要《长津湖》的荡气回肠，也需要《你好，李焕英》的点点滴滴，需要《万里归途》的国际范，也需要《中国医生》的身边人。只要能够打动人，能够抓住人心，就是有价值、有情怀的好电影。

2023年，中国电影业充满期待。