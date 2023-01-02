元旦游客数据暴涨，中国旅游业回暖了吗？

来源：澎湃新闻

作者：岳怀让

作为中国“防疫新十条”后的首个小长假，2023年元旦假期不少地方的旅游业正快速回暖。

2023年1月1日，“黄山日报”微信公众号刊文介绍：2023年元旦，黄山风景区天气晴朗，全天共接待游客10873人，与去年元旦当天相比，增幅57.88%。清晨，登山游客在海拔1600多米的“国宝”迎客松前共同迎接新年的第一缕曙光。同时，狮子峰、始信峰、光明顶等日出观赏地都聚集了不少游客。

从数据就能直观看到旅游业回暖态势的还有山东济南。

据天下泉城新闻客户端1日消息：济南市文化和旅游局数据显示，全市重点监测18家景区,共接待游客12.88万人次。其中，天下第一泉接待游客2.98万人次，千佛山景区接待游客0.57万人次、印象济南·泉世界旅游景区接待游客5.6万人次，济南融创文旅城景区接待游客2.04万人次，济南方特东方神画主题乐园接待游客0.98万人次。

数据显示，2023年元旦，全国旅游市场逐步回温，旅游供需同时发力，游客出游热情稳步攀升。

根据中国旅游研究院综合数据显示，2023年元旦假期，全国游客出游热情稳步攀升，跨省游、长线游已有序恢复。城市周边游依然是这个假期旅游消费的首选，数据显示，2023年元旦假期最热门景区主题为冰雪旅游、休闲娱乐、主题乐园、自然风光和海滨岛屿。最近几天，哈尔滨、长春等热门冰雪旅游目的地的搜索热度持续上涨。上海、江苏、海南、北京、广东等地用户的周边游热情更为旺盛。

央视新闻援引中国旅游研究院院长戴斌的说法称：从元旦的情况来看，尽管消费心理还趋于谨慎，但是对远程旅游目的地，甚至包括境外旅游目的地的搜索量开始恢复了，一些囤旅游的年轻人开始多起来了。囤旅游是指提前在一个地方把酒店订好，把航空公司的机票订好，一旦可以走，马上说走就走的旅行就开始了。

同时，文化和旅游部近期加强旅游市场供需对接，推出了298个全国乡村旅游重点村镇，推出369条乡村旅游精品线路，带动旅游消费。在消费引导方面，鼓励各地推荐更多休闲游、微度假等周边游产品，推动旅游景区、旅游度假区、旅游休闲街区、乡村旅游重点村镇等，因地制宜做好假日市场供给。

回暖迹象在迎来旅游旺季的海南三亚也能直观感受。

截至12月28日，美团平台上，元旦期间目的地为“三亚”的旅游订单月环比增长超百倍，周环比增长484%；相比传统大型旅行团，小规模、价格适中的品质小团则更受欢迎。

新华社报道引述美团文旅研究院院长路梦西的说法，旅游主体正持续丰富旅游新产品和新业态，多方携手推动旅游市场回暖。大众点评“必吃榜”、美团“趣玩榜”等线上出游服务产品，帮助更多消费者深挖新玩法，为异地游客提供“地道”的本地生活和消费新场景；在助力商家经营方面，美团通过“三亚城市站频道”“推荐种草”等线上入口带来千万级流量；升级即时通信等产品能力，助力商家提升服务效率、把握行业回暖和春节旅游消费时机。

澎湃新闻记者注意到，2022年12月31日出版的《中国文化报》在2版刊文《2022：政策持续优化 旅游业应对挑战》透露，据文化和旅游部数据中心测算，2022年，春节假期7天，全国国内旅游出游2.51亿人次，同比减少2.0%；“五一”假期5天，全国国内旅游出游1.6亿人次，同比减少30.2%；国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%。

《2023：复苏预期增强 旅游市场将迎渐进式修复》一文则表示，携程数据显示，12月7日至18日，目的地为海南的机票预订量环比上月同期增长68%，酒店预订量增长63%，租车预订量增长88%。跨境限制解除以后，澳门、香港、日本、泰国、韩国、美国、新加坡等多个疫情前大热的出境游目的地，在2023春节时段的搜索热度开始显著增长，春节出境跟团游产品的相关搜索量更是猛涨六倍。据飞猪数据，2023年元旦旅游预订于2022年12月倒数第二周迎来高峰，“元旦”“跨年”相关产品搜索量环比增长超六倍，元旦出行的机票预订量环比增长超三倍，海南、云南、广东等气候温暖目的地的旅游相关产品预订量翻倍增长。

文章认为，疫情长期影响下的市场修复总要有一个“观望—试探—恢复—增长”的渐进过程。随着疫情防控措施的有效完善，2023年第一季度，中国旅游业仍将处于蛰伏期，国内旅游除三亚、东北等具有冬季旅游特点的地区略有起色，全国大部分地方仍处于观望、准备和等待中；出入境旅游同样也面临着一定的不确定性。

文章指出，三年来，中国旅游业的产业格局和发展逻辑都发生了微妙变化。消费者需求更趋细分、非线性变化；旅游生态链的断续发展甚至部分断裂，将迎接即将到来的强烈旅游需求以及从供给端发力转变为需求端发力的挑战。