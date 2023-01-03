冠病XBB变异株来了，保持关注但无需恐惧

来源：新京报

作者：张田勘

2022年12月31日，美国疾控中心发布的最新数据显示，XBB.1.5占美国冠病病例的41%，已取代BQ.1.1和BQ.1的优势地位，成为美国的头号流行毒株。

XBB.1和XBB.1.5都是XBB的亚分支。2022年8月，印度首先出现奥密克戎XBB突变株，之后迅速传播，很快成为新加坡、马来西亚等国主要流行株。此后，XBB突变株逐渐演变成奥密克戎亚分支，包括XBB.1和XBB.1.5。

XBB的致病力并未明显增强

现在，中国也出现了XBB。

中国疾控中心病毒病所所长许文波介绍，中国近三个月以来已经监测到BF.7、BQ.1、XBB传入中国，一共有130多个奥密克戎的亚分支输入中国，其中九个省49例病例中检出BQ.1及其亚分支，三个省11个病例中检出XBB亚分支。

随着XBB及其亚分支XBB.1和XBB.1.5在全球和中国出现，一些消息称这些变异株主要攻击心脑血管和消化系统，容易造成拉肚子。因此现在一些地方出现了抢药潮，肠炎宁片、蒙脱石散、诺氟沙星胶囊、乳酸菌素片等脱销。

购买药物，无可厚非。但是，其他情况同样需要考虑。一是，XBB及其亚分支是否会引发心脑血管和消化道症状，现在还没有确切的临床证据；二是，即便要用药，也需要在医生指导之下用药，切忌自己用药。

关键的问题是，XBB及其亚分支对现在的疫情走向以及对人的伤害有多大，是需要弄清的。

就目前的情况看，XBB只是免疫逃逸性增强了，但导致的症状并不严重，致死率也不高，因此，没有必要对XBB及其亚分支过分担忧。

根据国内从感染者提取的病毒株测序的结果，国内的感染仍然以奥密克戎的BA.5.2、BF.7亚型为主要病原体，至于未来是否会形成由XBB和亚分支为主的感染源，还需要观察。但即便如此，XBB及其亚分支也不大可能兴起比BA.5.2、BF.7制造的更大的风波。

根据现在其他国家的临床情况，如美国的情况表明，XBB及其亚分支的致病力并未明显增强，人们感染后出现的症状与奥密克戎其他亚型引发的症状差不多，甚至症状更轻，病死率也没有增加。如果把病毒的变异看成一种常态，XBB只不过是奥密克戎的一个正常的变异株。

仍需警惕XBB的感染性

仍然需要注意的是，XBB有一个特别的变异。相关研究表明，XBB.1.5与同族的毒株不同，它有一个额外的关键突变F486P，与人血管紧张素转化酶2（ACE2）受体亲和力更强，而ACE2是病毒进入人体细胞的门户，这就让XBB.1.5变异株更容易入侵人体细胞。

随之而来的一个结果就是，XBB.1.5的免疫逃逸能力更高。也就是说，即便接种了疫苗，无论是灭活疫苗还是mRNA疫苗，针对该变异株的免疫保护力都可能会下降，也即XBB.1.5比其他毒株更容易引发感染。

同时，自然感染病毒相当于接种了一次疫苗，会在体内产生中和抗体，但由于XBB.1.5的免疫逃逸能力增强了，自然感染后获得的免疫力同样可能下降，难以阻挡XBB.1.5的感染。不过，小分子抗病毒药物对XBB.1.5同样有效。

这些情况也可以从病毒的变异获得解释。万变不离其宗，即便是XBB及其亚分支，也不过是奥密克戎变异株衍生而来。

迄今，世界卫生组织公布的需要关切的变异株只有5种，即阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔以及奥密克戎变异株。世界卫生组织于2021年11月26日才把奥密克戎变异株升级为目前流行的关切变异株。

目前，奥密克戎变异株还在不断变异，世界卫生组织观察表明，奥密克戎至少还有数百个亚分支在变异。XBB只是奥密克戎的一个细小分支，目前观察到的证据是它的致病力和致死率不强，只是免疫逃逸能力增强了。

对于这种情况，需要防范的是二次感染，尤其是XBB.1.5可能引发二次感染。但是，现有的大多数二次感染者（不一定是由XBB.1.5引起）表明，其症状比第一次要轻。

避免二次感染和XBB.1.5引发的感染，最好的方式还是接种加强针疫苗。当然，刚感染过不用接种疫苗，可以等四至六个月后再接种第二针加强针。另外就是在春节前后注意自我保护，出门戴口罩，勤洗手等。

另外还需提醒，在感染后持续出现发热不退，呼吸困难，较严重的恶心、呕吐、腹泻等消化系统症状，精神状态不佳，原有基础病加重等，就需及时就医。

我们经历过大风大浪，在做好防护与准备的基础上，已经无须过度担心。