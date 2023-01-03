胡鑫宇事件新进展：警方称排除校内人员犯罪可能

来源：“好奇橙柿”微信公众号

作者：程潇龙

1月2日，江西铅山高中生胡鑫宇失踪已81天！

2022年10月14日傍晚5：50左右，年仅15岁的高一学生胡鑫宇离奇从所就读的致远中学失踪。学校的监控记录下这一幕：小胡离开宿舍门口，在夜色里消失……

橙柿互动了解到，元月1日上午9点左右，当地警方和小胡亲属就最新的调查情况进行了会见沟通。

元月2日上午，橙柿互动联系了小胡的家属们。

上午，小胡妈妈李大姐正和亲属们在一座山上继续寻找小胡的下落，“有人向我们提供线索说，小胡可能在这里的森林里。”

李大姐语气里带着焦灼和疲惫，她说，今天是和七八个亲属来的，这里在铅山县城之外，距离孩子就读的致远中学距离较远。

一个上午的寻找，目前并没有新的发现，大家都迷失方向了。

15岁的胡鑫宇失踪已整整两个多月，李大姐和家人们期盼着结果，很多人也都在等待着。

李大姐从原本近150斤的体重，瘦到只有90多斤。

2022年11月23日，铅山县委宣传部曾通报胡鑫宇失踪一事，称省、市、县公安机关已成立联合工作专班，正全力调查。

元月1日，小胡的家属们终于等来了官方的最新消息。

1月1日上午9点，小胡父母和舅舅等一行七人，在铅山县城与警方见了面。

这次会面时间比较长，警方就目前掌握的情况，在上午和小胡家属们交流了两个小时。下午，双方又持续交流了两个小时。

亲属们告诉橙柿互动说，这次和他们会面的是三级警方。

对于小胡的失踪，在这次会谈内容中，其实并没有实质性进展。

按照警方的说法：他们对胡鑫宇周边人士进行了走访，有学校老师亲友等，形成了大量的笔录。

警方说，胡鑫宇可能是有厌学情绪，自行出走了，但目前尚未发现孩子的具体去向和下落。

对于家属质疑学校监控视频被删减，警方称：通过监控的设备生产商海康威视技术人员鉴定，表明视频未被删减。

针对网络流传的众多猜测，如胡鑫宇消失与学校老师相关，被车辆带出学校等说法，警方称已经逐一排查，未发现有价值的线索。

另外，警方还认为，关于小胡的失联，目前排除了学校相关人员的犯罪嫌疑。

而对于这些说法，小胡的亲属们均表示难以认可和接受。

李大姐向橙柿互动表示，“哪里有证据证明我家孩子是自己出去的？请拿出证据来。”

有亲属说，这次会面是口头沟通的，大家并未拿到纸面的材料，“我们是有异议的，并没有证据证明鑫宇出了学校。”

今天中午，橙柿互动联系了铅山县公安局负责宣传的相关科室，就这次会见内容予以核实，但电话未能接通。