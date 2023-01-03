来源：中国《环球时报》

作者：汪大昭

新年伊始，网上有奇文，不仅赞同日本媒体关于“世界杯扩军就是国际足联希望中国能够打进决赛圈”的看法，甚至用“或许会想”“言外之意”等满是揣摩的用词为日媒做解读，并希望中国队“能够像日本媒体所说，享受国际足联一路开绿灯的特殊关照，下一届世界杯成功晋级”。

长期以来，关于世界杯参赛资格有种种议论。卡塔尔是继南非之后，第二个借助东道主身份得以参加世界杯赛的国家。如何看待以这种方式实现参赛史上零的突破？这要区分不同国情、国力乃至文化和观念来看待。南非和卡塔尔申办时都从来没有进入过世界杯决赛圈，国际足联不在意这块短板，还是将承办大赛连同参赛机会一并交给了足球水平不高的亚非国家。

这种选择可以追溯到更早。日本申办2002世界杯时，在参加决赛记录上也是一片空白。他们一边申办比赛，一边加紧改革发展，终于在1998年世界杯的亚洲区预选赛上首次出线。虽然避免了被人说靠做东才能参赛的险情和尴尬，但1998年世界杯恰恰是从24队扩容到32队的节点，亚洲区也因此增加了名额配给，没有任何舆论认为国际足联是在给日本人补偿。那个时期日本制造业火得很，日货品牌充斥欧洲五大联赛的广告牌，日本的商家远比日本的球队更早踏入世界杯赛场。

历史有时候非常相似，但不会完全相同。与足球相比，中国的经济迅速发展，商家到世界杯上做广告，并无刺激足球不争气的意思。须知，无论强弱，在足球竞争中位置起伏的幅度和长短并无定式，日本队在世界杯十六强的门槛前也是时进时出。中国足球距上次进入世界杯已有20年，目前仍处于低谷之中，球迷和社会舆论对足球界不正之风、不思进取十分不满。改变这种状况只能靠自己，而不是依靠国际足联增加名额。

18年前的元旦，日本足协提出《2050宣言》，明确“创造丰富的体育文化”“让运动成为日常生活一部分”的足球理念，立下“2050年承办世界杯、夺取世界杯”的誓言。宣言的结尾是“有梦想，才能强大！”对比一下，中国足球要成为亚洲足球的强者，更要通过长期努力缩小在基础方面的差距，这与名额无关。