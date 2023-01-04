台湾禁访台港澳居民游行及接受采访？学者质疑法律依据

来源：英国广播公司（BBC）中文网

作者：李澄欣

台湾移民署在2023年首个工作日发布“港澳居民不得从事活动一览表”，禁止行为包括“游行”和“接受媒体邀请”。有法律学者质疑有关规定“恐吓意味大于法律依据”。记者当天晚间发现该文件目前已下架。

有关文件在1月3日早上刊载于移民署网站“香港澳门居民来台停留线上申请入出境许可证送件须知”的公告栏，列出九项港澳居民不得从事的活动：

不得参加选举造势活动或助选活动，如上台发言、随车游行。 不得参加政治性质公众活动，如：游行、抗争、演说、发放传单。 不得进入军事国防地区。 不得进入国家实验室、生物科技、研发或其 他重要单位。 不得至各军事基地、要塞堡垒窥视、拍照或摄影。 不得从事违反社会善良风俗或危害社会秩序之行为，如卖淫、买春、赌博、买卖毒品。 不得未经许可从事工作，如：短期契约工、模特儿走秀。 不得接受媒体邀请，上电视（广播）节目发表意见，如：CALL IN节目。 不得违反其他法令有明确规范之行为，如: 刑法、国家安全法、国家机密保护法、反渗透法、社会秩序维护法、政治献金法等。

公告没有写明法律依据、罚则和“港澳居民”定义，未知是仅限于在台“停留”的入境人士，还是包含在台湾持有居留身份的港澳人士。

移民署网站1月3日上午公告“一览表”，附件目前已被下架。

BBC中文在中午时分向移民署及陆委会查询详情，记者傍晚发现该文件已在网站内消失。陆委会晚间回应时称，港澳居民来台须遵守台湾法律规范，“据了解，内政部移民署已移除该公告页面，至未来有无胪列不得从事非法活动，以供港澳居民参考，尚在讨论中”。

有不愿具名的移民公司负责人透露，以前见过类似的清单，不过是针对大陆观光客，“这次好像意味着把港澳人当成大陆人，可预期未来这一年（在台湾的）香港人不会有好日子过。”

他表示，如有关限制也适用于“居留”的港澳人士，很多人将失去集会自由和接受媒体访问的权利，促请当局尽快澄清。

“恐吓意味”更大？

专门研究移民法的国立政治大学法律学系副教授廖元豪对BBC中文表示，文件中与军事相关的内容，即使是台湾人“如果没有许可也不能做”，而第六条关于违反风俗的内容更是“本来就违法，有没有写都一样”。

但他指出，第1、2、8条都是一般人合法可为，涉及集会和言论自由，且演说、受访的解释范围很大，“一般观光客来玩也有可能在街头被记者采访”。

根据中华民国法律，《香港澳门关系条例》（简称《港澳条例》）第14条则规定，当事人如“有危害国家利益、公共安全、公共秩序或从事恐怖活动之虞”，可被强制出境甚至即时处分。

另外《入出国及移民法》第29条规定，“外国人在台湾停留、居留期间，不得从事与许可停留、居留原因不符之活动或工作。但合法居留者，其请愿及合法集会游行，不在此限。”若违反规定，移民署可按规定强制驱逐出境。

廖元豪指出，原则上港澳人士归《港澳条例》管理，外国人归《入出国及移民法》管理，后者条文写得更严格和具体，可作补充。“但《入出国及移民法》也保证了合法集会游行这个权利，何况《港澳条例》从头到尾根本没有这个规定，那你怎么能说人家不能参加集会游行，这个说不通。”

他质疑该公告的法律依据，形容是“没有法律效力但有恐吓效果”。“你把游行、接受媒体邀请，跟卖淫、军事的东西放在一起，好像发表意见就跟危害国家安全一样可怕”，这可能会引发在台居留港澳人士的寒蝉效应，因害怕移民署拒绝续期签证或居留证而噤声。

港澳人士有权在台湾参与政治活动吗？

淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳持相反意见，他对BBC中文表示，港澳人士入境来台本来就不能从事跟许可目的不相符的活动，各国都是如此规定，这跟宪法保障的基本人权“完全是两回事”。

“宪法保障国民拥有的人权和自由，是给中华民国国民，但港澳人士无论是停留还是居留，都不是中华民国国民。”

长期协助在台港人的公民团体工作者江旻谚也说，针对入境“停留”人士的限制不是新规定，不感到意外，但如果连“居留”的港澳人士也不能集会和受访，就“确实有点问题”，“有些（在台）港人本身是倡议人士，接受记者访问、去游行就是他们工作的一部分”。

他强调，台湾作为民主开放社会，政府不应该过度限制自由言论。“主要看政府的动机，今天如果有港人停留台湾时接受记者采访，讲了批评政府的声音，遭到政府刻意刁难的话，那实际上就有问题。因为即便有这个入境规定，政府还是要衡量这个行政手段会不会影响到民主社会。”

以往争议

港人入境后在台湾参与政治活动曾引发争议。2019年香港反修例示威游行期间，香港歌手何韵诗以加拿大护照、观光理由入境台湾，在当地参加挺港活动时遭人泼漆引起风波，曾有声音质疑她违反《入出国及移民法》第29条。

移民署当时回应指，依照“两公约”规定，和平集会之权利应予确认，人民和平集会游行之权利，除有必要者外不得恣意限制之。

两公约是指《公民与政治权利国际公约》和《经济社会文化权利国际公约》，是联合国为落实《世界人权宣言》在1966年决议通过的，马英九执政时把两公约国内法化。